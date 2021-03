Extremadura registra 42 positivos y ningun fallecido por Covid-19

La comunidad autónoma de Extremadura ha notificado este domingo 42 positivos de Covid-19, frente a los 30 del sábado, si bien más de la mitad de ellos procedentes de un cribado realizado en un colegio de Burguillos del Cerro, donde se han dado 22 casos.



De esta forma, la tendencia a la baja de la incidencia acumulada se ve truncada al subir ligeramente en las últimas 24 horas, situándose en 42,80 casos por cien habitantes a los 14 días, y a los 7 días en 20,70 casos por cien mil habitantes, frente a los 42,61 y 18,83 de la jornada anterior.



En las últimas 24 horas no se ha registrado el fallecimiento de ningún paciente diagnosticado con Covid-19, situación que se produce por segundo día consecutivo, después de más de cuatro meses notificando al menos un muerto diario.



En cuanto a los brotes, se notifican dos, uno en Badajoz con 6 positivos y 4 contactos y otro en Villanueva de la Serena con 8 positivos y 22 contactos; y se cierran cuatro, en Oliva de la Frontera, Helechosa de los Montes, Villafranca de los Barros y Villalba de los Barros.



ÁREAS DE SALUD



El Área de Salud de Badajoz notifica 6 casos positivos. Tiene 9 pacientes hospitalizados, 6 de ellos en UCI. Registra 308 fallecidos y ha dado 19.696 altas; y la de Cáceres registra cinco casos positivos. Tiene 9 pacientes ingresados, cinco en la UCI. Acumula 457 fallecidos y ha dado 12.257 altas.



Por su parte, el área de Mérida registra un caso confirmados. Tiene 8 personas hospitalizadas, dos en UCI. Acumula 230 fallecidos y ha dado 12.383 altas; mientras que Don Benito-Villanueva de la Serena notifica ocho casos positivos. Hay 7 pacientes hospitalizados, uno en UCI. Acumula 219 víctimas mortales y ha dado 8.688 altas.



A su vez, el área de Plasencia no registra casos positivos. Tiene 9 pacientes hospitalizados, dos en UCI. Ha registrado un total de 187 fallecidos y ha dado 4.506 altas; y Navalmoral de la Mata tampoco tiene casos positivos. Tiene tres pacientes ingresados y ha registrado 108 fallecidos. Ha dado 3.290 altas.



Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra 22 casos positivos. Tiene dos pacientes ingresados. Ha registrado un total de 119 fallecidos y ha dado 5.158 altas; y Coria tampoco registra casos positivos. No tiene pacientes hospitalizados por covid. Registra un total de 81 personas han fallecido y se han dado 2.126 altas.