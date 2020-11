La Junta no es partidaria de un confinamiento total en el país con actuales indicadores

Ep.

La Junta de Extremadura no es partidaria de que el Gobierno central pueda declarar a partir de la próxima semana un nuevo confinamiento total de la población en el país "con los actuales indicadores de contagio", aunque en todo caso entiende que "hay que ir viendo cómo se va desarrollando la pandemia".



"Con los actuales indicadores de contagio nosotros no tenemos en este momento ningún criterio técnico que avale que vayamos a un confinamiento" total de la población, ha espetado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno Extraordinario de la Junta de este viernes en Mérida el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.



Así, preguntado por los medios sobre si la Junta de Extremadura es partidaria de que el Gobierno central declare a partir de la próxima semana un nuevo confinamiento total en España con los actuales indicadores de contagio, ha dicho que "con los actuales indicadores de contagio no", al tiempo que ha añadido que en todo caso "hay que ir viendo cómo se va desarrollando la pandemia".