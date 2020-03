Gutiérrez: "Hoy por hoy" no hay necesidad de medidas excepcionales en centros educativos

Ep.



La Junta de Extremadura ha asegurado que "hoy por hoy" no hay necesidad de adoptar medidas excepcionales en los centros educativos de la región por el coronavirus, ya que la situación "está controlada" y "no es necesario alarmar".



Así lo ha expresado este martes, día 10, en rueda de prensa en Mérida, la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, quien ha explicado, a preguntas de los medios, que a través de la plataforma Rayuela se han enviado recomendaciones sobre la enfermedad a los diferentes centros de la región.



En esta línea, ha transmitido a los ciudadanos un "mensaje de tranquilidad", ya que en Extremadura existe una Mesa de Coordinación entre diferentes áreas con el fin de abordar el tema, por lo que ha asegurado que la situación actual en la región es "estable".



Finalmente, Gutiérrez ha aseverado que en las Comunidades Autónomas donde se han tomado medidas como el cierre de colegios ha sido porque "tienen motivos para ello" pero "hoy por hoy" en Extremadura "no hay necesidad" mientras el virus "no evolucione de una forma negativa".