Vara pide "unidad" a grupos parlamentarios de la Asamblea para la defensa de la PAC

Rd./Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido este jueves a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura “consenso y unidad” en defensa de una Política Agraria Comunitaria (PAC) cohesionada, “a la que hay que poner en valor”.

Al mismo tiempo, el jefe del Ejecutivo regional ha tendido la mano en defensa del campo y de sus reivindicaciones durante el Pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta del presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, respecto a si "considera que las movilizaciones de los agricultores extremeños están organizadas por la derecha terrateniente carca".



Concretamente, en la formulación de su pregunta, Monago ha señalado que hace tres semanas "se encendió una mecha muy importante en Don Benito" con la manifestación de agricultores a las puertas de Agroexpo, que abrió todos los informativos, no solo por la "dignidad" del sector, sino "porque también se produjo una indignidad, y es que se quiso acallar la voz de los agricultores".



Ante esta situación, ha lamentado que "gente que lucha por la dignidad, indignamente fueron apaleados porque así lo decidió la autoridad gobernativa del PSOE", ha señalado el dirigente del PP extremeño, quien ha señalado que a pesar de ello, "a la gente no se le calló, y han seguido las movilizaciones y van a seguir".



"No se les va a callar con palos, solo se les puede callar con soluciones", ha señalado Monago, quien ha señalado que se les ha intentado callar "con descalificaciones de un delegado sindical socialista, quien dijo que estas movilizaciones estaban organizadas por la derecha terrateniente carca".



Así, Monago ha defendido que las movilizaciones son "legítimas" y "no fueron una derecha terrateniente carca", ya que según ha aseverado, "en el caso de que la hubiera, no están en Extremadura y no suelen tener por costumbre manifestarse", sino que en esas protestas "estaba la gente del campo", ha dicho.



En ese sentido, el presidente del Grupo Popular ha apuntado que "tienen mucho trabajo" en este sentido, ya que "se están negociando en Bruselas los fondos europeos, y se prevé un recorte de ayudas al campo, a la PAC", ante lo que cual ha señalado que el Gobierno "tiene que buscar soluciones", más allá de "mociones en los ayuntamientos y comisiones en la Asamblea".



Por todo ello, Monago ha pedido a Vara que vaya a Bruselas con el ministro de Agricultura, Luis Planas, "y no vengan de allí sin garantizar la renta agraria".

VARA RESPONDE

Ante estas palabras, Fernández Vara ha asegurado que el Gobierno de España "no aprobará, ni aceptará recortes" que afecten al campo como son la PAC y los fondos de cohesión, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

De este modo, el jefe del Ejecutivo regional ha instado al resto de formaciones políticas a "alcanzar acuerdos y consensos" con respecto a las demandas y necesidades del sector agrícola y ganadero.