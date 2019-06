Consejería Reto Demográfico y, Dirección Evaluación Políticas Públicas, propuestas de Vara

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que su próximo gobierno, que dará a conocer en los próximos días, incluirá una Consejería sobre el Reto Demográfico y Despoblación, así como una Dirección General de Evaluación de Políticas Públicas.

En su intervención durante Debate de Investidura, el candidato a la Presidencia de la Junta ha reafirmado la importancia de la lucha contra la despoblación, que contará con su propia consejería, respecto de la que ha señalado que "solo la suma de muchas voluntades podrá cambiar el destino que en estos momentos tiene el medio rural en las comarcas del interior" del país.

En ese sentido, ha mostrado su deseo en que "si puede ser antes del verano" se mantengan "las primeras reuniones para diseñar el esquema de trabajo", tras lo que ha reafirmado la importancia de que los pueblos cuenten con infraestructuras de transporte, sanitarias o educativas, para luchar contra la despoblación.

Respecto a la creación de una Dirección General de Evaluación de las Políticas Públicas, Fernández Vara la ha justificado en que "la propia administración se tiene que auditar funcionalmente, y no solo económicamente", así como en avanzar en "transparencia en la rendición de cuentas y de participación ciudadana".

Vara ha considerado que "cuando se pone en marcha un programa, alguien tiene que comparecer luego para dar cuenta de si eso realmente ha cambiado la vida de la gente", ha considerado el candidato a la Presidencia de la Junta, quien se ha marcado el objetivo de "intentar mejorar globalmente la administración autónomica", ha dicho.

"Creo que se pueden y que se deben hacer cosas", ha defendido Vara, quien ha aludido a un "parque móvil que normalice la situación" o a unos "criterios más armónicos y unificados", lo cual "es un trabajo de todos" para avanzar en "una administración de defensa de los derechos colectivos", ha dicho.

En ese sentido, ha admitido que le "preocupa enormemente" el ser capaces de mejorar la administración para conseguir que sea "no solo más ágil, sino que funcione mejor, y mucho más transparente", a pesar de que según ha dicho, en los últimos años ha "mejorado enormemente".

GENERAR SENSIBILIDAD

Por otra parte, y respecto a cooperación al desarrollo, Vara ha señalado que la Junta de Extremadura va "a seguir en la línea de lo que estamos haciendo, no solo ayudando a otros países del mundo", sino también "generando sensibilidad aquí".

Vara ha instado a "ser conscientes del enorme potencial que tiene muchísima gente joven, con una inquietud y una sensibilidad enorme respecto de lo que significa la cooperación al desarrollo en el mundo", ha resaltado el candidato a la Presidencia de la Junta.

En materia de Cultura, ha abogado por "mejorar la participación", algo que a su juicio mejorará con la creación del Consejo de las Artes Escénicas, que "mejorará y permitirá incorporar muchas de las cosas que hemos estado debatiendo" con el sector.

Ha resaltado también la necesidad de potenciar la cooperación entre regiones en materia cultural, lo que "puede ser muy positivo para todos", ha señalado Fernández Vara, quien ha abogado también por seguir desarrollando los pueblos y ciudades para fomentar el deporte y la vida saludable.

Además, Vara ha abogado por desarrollar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de nuestra región, para que "la gente no se pueda sentir sola ni abandonada hasta que no encuentren a sus familias", ante lo que es necesario "estar ahí", y "reivindicar la memoria, no como un arma arrojadiza contra nadie, sino como algo que permita que un pueblo como pueblo, se sienta en paz consigo mismo".

Finalmente, Fernández Vara ha invitado a todos los asistentes a participar de "este proyecto colectivo que se llama Extremadura", ya que según ha defendido, "solo de una manera colectiva se pueden construir proyectos comunes".

Así, Vara ha puesto a disposición sus conocimientos, experiencia y capacidad de trabajo y ha defendido la importancia de contar en la región con paz social, estabilidad política y seguridad jurídica, oportunidades con las que cuenta la comunidad, ha dicho, como sus potencialidades vinculadas a elementos como el agua, el sol o el agua, tras lo que ha pedido la confianza de la Cámara regional para ser el próximo presidente de la Junta.