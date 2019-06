Vara afirma que la desigualdad es "el gran problema" de la sociedad actual

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que la desigualdad es "el gran problema" de la sociedad actual.



En concreto, el jefe del Ejecutivo regional realizó estas declaraciones en Mérida, donde participó en una charla-coloquio del padre Ángel con el lema "Un mundo mejor es posible", acto al que también asistieron el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, y la portavoz y responsable de Relaciones Institucionales de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña.



Allí, el máximo mandatario extremeño subrayó que el mundo actual sufre "muchos problemas", entre los que señaló el cambio climático, la despoblación o el reto de la digitalización.



Sin embargo, remarcó que "el gran problema, el constante y maldito problema es la desigualdad" contra el que, según sus palabras, hay que "luchar e intentar vencer poniendo lo mejor de cada uno de nosotros".



Y es que "si somos capaces de hacer bien lo que nos toca y lo que nos corresponde, construiremos un mundo mejor", apostilló, tal y como informa en una nota de prensa la Junta.



Durante su intervención, Vara también reflexionó sobre el "problema" de la pobreza, y "especialmente" de la que afecta a los más pequeños.

"No hay país que pueda estar orgulloso de sí mismo, mientras no sea capaz de erradicar la pobreza infantil", aseveró, al tiempo que afirmó que "nadie" debería ser capaz de dormir con tranquilidad mientras haya niños que no tengan garantizada "la esperanza mínima de lo que pase en su vida al día siguiente".



En ese sentido, indicó que "en España todavía las condiciones socioeconómicas condicionan en gran medida el futuro de los hijos", por lo que abogó por hacer de la "erradicación" de la pobreza infantil una batalla que se esté "librando todos los días".



"Mientras no logremos excluir la pobreza y la marginalidad de nuestras vidas y de nuestra sociedad, mientras los niños que nacen no tengan un mínimo de oportunidades comunes a lo largo de su vida, no podremos nuca sentirnos orgullosos como sociedad", insistió.



25 AÑOS DE MENSAJEROS DE LA PAZ EN EXTREMADURA



El presidente de la Junta, además, recordó y agradeció la labor de Mensajeros de la Paz, la asociación fundada por el Padre Ángel, en Extremadura.



En este sentido, Fernández Vara reconoció la "enorme facilidad y flexibilidad" de la ONG durante este tiempo para abordar y poner en marcha proyectos que "a veces generaban dificultades" a la propia administración.



Igualmente, recordó esos proyectos que Mensajeros de la Paz desarrolla en Extremadura, como la Comunidad Terapéutica Rozacorderos, uno de los primeros centros que se puso en marcha en Extremadura para tratar problemas de drogodependencias o el Centro Residencial y Familiar de Nuñomoral, el primero en España en el que personas adultas con discapacidad pueden residir acompañadas de sus familias.



Por último, el jefe del Ejecutivo regional ensalzó la figura y la labor del Padre Ángel, del que destacó "que es un buen hombre, un hombre de Dios en la Tierra" al que conoce "desde hace 24 años", en los que han tenido tiempo de conocerse, primero, de respetarse, después, y por último de quererse, sentenció.