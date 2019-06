Padre Angel: Lo que más urge a los ciudadanos es el "bienestar social" y tener "dignidad"

Ep/Rd

De esta forma, el fundador de Mensajeros de la Paz, Padre Angel, ha considerado que lo que "más urge" a los ciudadanos es el "bienestar social" y tener "dignidad" y ha añadido que el mensaje que trasladará en dicha charla se fundamentará en que "un mundo mejor es posible" y que el "mundo de hoy es mucho mejor que el de hace 200 años".

Para ello, ha puesto como ejemplo los avances conseguidos por las mujeres o la mejora en tasas de supervivencia al nacer, aunque esto "no quiere decir que estemos en el país de las maravillas".

"Es una sociedad en la que tenemos que estar felices y sin tirar la toalla y sin creer que todo está bien, que hay que seguir trabajando, pero un mundo mejor es posible y el mundo que vamos a dejar a nuestros niños, a nuestros hijos, va a ser un mundo mucho mejor", ha dicho.

LA ONG COMO "COLABORADORES" DE LAS ADMINISTRACIONES

Asimismo, el padre Ángel ha defendido que las administraciones públicas son "necesarias" pues, quienes hacen un mundo mejor son los políticos y gobernantes aunque, las ONG están "no para ser adversarias sino para ser colaboradores" en aquellos ámbitos en los que las primeras no llegan.

También ha destacado que la solidaridad está "a flor de piel" y más en Extremadura, una tierra "trabajadora" y que en ocasiones ha precisado de ella "porque no existía lo necesario".

En esta línea, ha considerado que la solidaridad no está solo en "dar cosas" sino en "repartir, en darse" y que "no es propiedad de los de izquierda o de los de derecha, ni de los que creen o de los que no creen".

Así ha dicho que antes se pensaba que solo podían hacer el bien los curas y las monjas o ir a misiones los religiosos, cuando en la actualidad hay muchos voluntarios y cooperantes que trabajan en países del tercer mundo.

El padre Ángel ha estado acompañado por la presidenta de la ONG Mensajeros de la Paz en Extremadura, Mercedes Murias, quien ha indicado que la conferencia del padre Ángel es uno de los actos organizados con motivo del 25 aniversario de la asociación en la región.

Asimismo, ha explicado que el próximo 26 de julio tendrá lugar en Plasencia (Cáceres) un acto con motivo del Día de los Abuelos, mientras que la Diputación de Cáceres patrocinará otro acto en el que se darán cita todos los colectivos con los que trabaja Mensajeros de la Paz.

Además, entre los actos que conmemorarán las 'bodas de plata' de la ONG también se encuentra un partido de golf en el que se darán cita personas con discapacidad intelectual y todos aquellos golfistas que se quieran sumar.

En sus declaraciones ante los medios, Murias ha explicado que Mensajeros de la Paz desarrolla en Extremadura una labor destinada a personas con discapacidad, con adicciones, a personas en riesgo de exclusión y a colectivos desfavorecidos, así como gestionando centros públicos.

Este trabajo es desarrollado en núcleos pequeños o muy pequeños, excepto Mérida, ha explicado, por lo que, en su opinión, la ONG ha contribuido al desarrollo social de los pueblos rurales en Extremadura.