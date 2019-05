El colegio electoral de Hoyos cerrará media hora más tarde por retraso de acta escrutinio

Ep

Los vecinos de la localidad cacereña de Hoyos podrán ejercer su derecho al voto hasta las 20,30 horas, después de que se haya iniciado la votación con un pequeño retraso ante la ausencia de un acta de escrutinio.



Así lo ha informado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, en rueda de prensa la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, quien ha detallado que los 794 colegios electorales de la región han abierto puntualmente sus puertas y que las 1.411 mesas se han constituido "sin grandes incidentes".



Asimismo, ha señalado que la mesa electoral situada en Valencia de las Torres (Badajoz) ha sido la más madrugadora y la de Collado de la Vera (Cáceres) la última en constituirse en la jornada electoral de este domingo 26 de mayo, que ha arrancado en Extremadura "con absoluta normalidad".



Sí se ha referido a un "pequeño retraso" registrado al inicio de la votación en Hoyos (Cáceres) donde faltaba un acta de escrutinio, un documento que no es "preceptivo" para la constitución de la mesa pero ante cuya ausencia el presidente ha decidido retrasar la apertura del colegio hasta las 8,30 horas, de manera que cerrará media hora más tarde, es decir a las 20,30 horas.



Asimismo, ha agregado incidencias menores como en un local electoral de Hervás (Cáceres) cuya puerta de acceso estaba "bloqueada probablemente intencionadamente" pero se ha podido solventar antes del inicio de la votación.



También ha habido "curiosidades" como que en algunas de las mesas no se han presentado algunos de sus titulares y su lugar ha sido ocupado por los suplentes o por el primer votante que se haya acercado a ejercer su derecho.



También ha citado dos incidentes relacionados con motivos sanitarios, uno en un colegio donde un representante de la administración ha sufrido un ataque de epilepsia, afortunadamente sin mayores consecuencias, y su lugar ha sido ocupado por otro representante de la administración del mismo colegio electoral; mientras que en otro colegio un miembro de una mesa ha sufrido un ataque de lumbalgia y también ha tenido que ser sustituido.



PAPELETAS DEL PSOE AL PARLAMENTO EUROPEO



En su intervención, García Seco ha destacado que se han repartido 5.290 urnas, 1.411 cabinas, 50 millones de papeletas y 5 millones de sobres de votación para estos comicios, por lo que "es habitual" que, tanto en la constitución de las mesas, como durante la jornada "puedan producirse pequeñas deficiencias en el material o algún tipo de documentación que pueda faltar durante el día", lo cual constituyen las incidencias "más habituales" que se van resolviendo por la Delegación en coordinación con las juntas electorales.



En este contexto, ha puntualizado que, durante los días previos a las votaciones, se ha producido un incidente "reseñable" relativo a las papeletas del Partido Socialista al Parlamento Europeo, dado que una determinada partida "han sufrido un corte en la imprenta defectuoso" que ha supuesto que esa papeleta "no sea idéntica en todos los colegios".



No obstante, ha apuntillado que la Junta Electoral ha determinado que son papeletas "absolutamente válidas" y ha comentado que creen que "van a aparecer cuando se abran las urnas" dado que "casi todas ellas" se han dado en el voto por correo, en relación al cual ha detallado que 32.464 electores han ejercido el voto por correo, que "finalizó con normalidad".



DOBLES ACREDITACIONES



Igualmente, ha añadido que también ha habido "quejas" en algunos colegios porque en "algún" partido político los interventores y apoderados "llevaban una acreditación colgada del cuello que parecía que era doble, por un lado era interventor y por otro lado era apoderado", lo cual "no está permitido" por parte de la Junta Electoral.



Ante ello, ha continuado, se ha dado instrucciones a los representantes de la administración para que informen "adecuadamente" a los presidentes de las mesas en aras a que insten a esos representantes de partidos políticos a que utilicen una única identificación, "que es la que le acredita en la documentación personal que tienen".



En todo el proceso, ha subrayado la delegada del Gobierno, trabajan 832 representantes de la administración y 2.810 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a todos los cuales, junto a los trabajadores de la Delegación del Gobierno y de la Junta de Extremadura que participan en el proceso electoral, ha agradecido el "intenso" trabajo de este domingo y el llevado a cabo en los meses previos para que la jornada se haya podido llevar a cabo "con toda la normalidad que se está viendo".



Finalmente, ha recordado que Cruz Roja tiene en marcha un dispositivo con 120 voluntarios y 44 vehículos para trasladar a los electores con problemas de movilidad y ya han recibido 92 solicitudes, al igual que la Delegación del Gobierno ha establecido 45 rutas de transporte para quienes no disponen de colegio electoral en su núcleo urbano en estas elecciones municipales, autonómicas y europeas, en las que también se ha trabajado para que las personas con discapacidad visual o intelectual puedan ejercer su derecho al voto.