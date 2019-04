Agricultores se concentran en Jaraíz de la Vera para pedir subida del precio del pimentón

La concentración, que ha sido convocada por UPA-UCE y Asaja Extremadura, ha tenido lugar frente a la sede del Consejo Regulador de la DOP 'Pimentón de la Vera' en esta localidad cacereña, para advertir que "están dispuestos a continuar con las protestas mientras no haya acuerdo con las industrias para subir el precio".



En la concentración, los productores extremeños han lamentado la "difícil situación" por la que atraviesa este sector debido a que "cultivan una especia con denominación de origen y de una calidad extraordinaria, con gran demanda en el mercado pero con precios congelados desde hace treinta años".



"Necesitamos que nos paguen, como mínimo, a 3,57 euros el kilo de pimentón para que los agricultores podamos cubrir los costes de producción", según informa UPA-UCE en una nota de prensa, en la que señalan que para que el cultivo sea rentable, necesitan un "precio más justo y acorde a la singularidad de un producto como es el pimentón de la vera", han reclamado.



Desde UPA-UCE, han insistido en la necesidad de que los industriales acepten "de una vez por todas" una subida del precio del pimentón para que éste "recoja el aumento de los costes que asumen los agricultores y la alta calidad de sus producciones".



Por su parte, desde Asaja Extremadura han resaltado que los agricultores extremeños están dispuestos a reducir la superficie de siembra de pimentón un 50 por ciento si no se llega a un acuerdo con las industrias.



Tras la concentración, los representantes de las organizaciones agrarias convocantes, UPA-UCE y Asaja Extremadura, se han reunido con el presidente de la D.O, Bonifacio Sánchez, quien se ha comprometido a trasladar estas reivindicaciones al conjunto de los industriales.