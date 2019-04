Monago anima al candidato del PP a la Alcaldía de Montehermoso a "trabajar por su pueblo"

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha animado al candidato del PP a la Alcaldía de Montehermoso en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, Juan Manuel Galindo, a trabajar por su municipio y "defender siempre primero a sus vecinos" y no al partido.



El líder del PP extremeño se ha pronunciado de esta forma durante la presentación este pasado lunes de Juan Manuel Galindo como candidato a la alcaldía del PP, al que ha querido agradecer su "paso al frente" y ha puesto en valor "el trabajo desarrollado en favor del municipio a los compañeros que durante estos años han dado la cara por el PP en Montehermoso".



"Somos una sucesión de ilusiones", ha destacado Monago, quien ha abogado por "estar siempre agradecidos a los que nos precedieron", tal y como informa el PP en una nota de prensa.



Durante su intervención, Monago ha considerado muy importante tener un candidato "comprometido con resolver los problemas" y le ha emplazado a que "primero tenga presente siempre a Montehermoso" recordando que "los mejores alcaldes que conozco son, los que cuando he sido presidente, me dolía la cabeza por lo que pedían para sus pueblos".



Además, el dirigente del PP extremeño se ha comprometido a "impulsar medidas que ayuden a eliminar las trabas burocráticas en la Administración" que en muchas ocasiones "paralizan durante meses" iniciativas empresariales porque hay que favorecer la creación de empleo y riqueza "para luchar contra el gran problema que tiene Extremadura y que se llama despoblación".



Por su parte, el candidato a la alcaldía de Montehermoso, Juan Manuel Galindo, se ha comprometido a trabajar por sus vecinos, estableciendo una "clara vocación de servicio público" y estando muy cerca de los problemas de los ciudadanos.



Además, ha mostrado la ilusión de encabezar el proyecto del PP en la localidad, tras una decisión "muy meditada" pero aceptando "la responsabilidad de defender el interés público por encima del interés partidista y personal", ha sentenciado.