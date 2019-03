Junta Electoral Central ordena suspender web Extremadura cumple y no prohíbe ruedas prensa

Ep

La Junta Electoral Central ha ordenado, tras una denuncia del PP, la suspensión de la página web 'Extremadura cumple', pero sin embargo, ha rechazado prohibir las ruedas de prensa que el Ejecutivo regional ofrece habitualmente tras la reunión del Consejo de Gobierno de los martes.



Así lo establece la Junta Electoral Central en una resolución dictada este pasado lunes, 11 de marzo, recogida por Europa Press, tras la denuncia presentada por el PP de Extremadura en la que pedía la suspensión de la página web 'Extremadura Cumple', así como de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno.



Tras la denuncia del PP, la Junta Electoral Central ha acordado estimarla parcialmente y ordenar que "se suspendan los actos de publicidad impugnados bajo la denominación 'Extremadura Cumple'" ya que incluyen "alusiones directas y balance de los logros conseguidos, que vulneran al artículo 50.2" de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg).



En la resolución, la Junta Electoral Central señala además que "no procede atender la solicitud de prohibición que pide el reclamante", ya que "se trataría de una suspensión preventiva y en abstracto de futuros e hipotéticos actos de publicidad de la Junta de Extremadura".



Por otra parte, y ante la petición del PP de suspender las ruedas de prensa tras el Consejo de Gobierno, la Junta Eletoral Central ha acordado desestimar esta reclamación "puesto que en ella no se pone de relieve que se haya producido ninguna conducta prohibida por los apartados 2 y 3 del artículo 50 de la LOREG"



SATISFACCIÓN DEL PP



Tras esta resolución, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha considerado que la decisión de la Junta Electoral Central de ordenar la suspensión de la web 'Extremadura cumple' supone un "varapalo" para el Gobierno de Guillermo Fernández Vara.



Teniente ha explicado que el PP reclamó la suspensión de esta página web "del incumplimiento y la vergüenza", ya que "estaba activa en periodo electoral incumpliendo de forma clara las disposiciones de la Ley Electoral".



En su intervención, la portavoz parlamentaria del PP ha lamentado que el presidente de la Junta de Extremadura "no tiene suficiente con incumplir las promesas electorales de esa agenda del cambiazo", sino que además "paga con dinero público los supuestos cumplimientos que no son más que incumplimiento, y extenderlos a época electoral".



De esta forma, señala Cristina Teniente, la Junta Electoral Central "nos viene a decir que los extremeños estamos pagando con nuestro dinero la campaña electoral del PSOE", de ahí que les obligue a suspender esta web.



Cabe recordar que la pagina web 'Extremadura Cumple' recogía el grado de cumplimiento de la "agenda del cambio" con la que Guillermo Fernández Vara se presentó a las elecciones autonómicas de 2015, un portal al que se podía acceder a través de la página de la Junta de Extremadura y que actualmente no está disponible.



Por este motivo, Cristina Teniente ha mostrado su satisfacción por la resolución de la Junta Electoral Central, ya que "pone fin a esa página".