Festival de Cine Español de Cáceres recoge la alfombra roja con los Premios San Pancracio

Ep

El Festival de Cine Español de Cáceres, que este año ha cumplido su vigésimo sexta edición, ha recogido esta noche la alfombra roja por la que han desfilado los galardonados con los Premios San Pancracio, que se han entregado en una gala en el Gran Teatro de Cáceres.



La ceremonia ha sido conducida por el actor Fernando Tejero y supone la clausura del certamen cinematográfico cacereño, que este año ha incorporado a sus galardones el de mejor actriz y actor de series de televisión, en un guiño al auge de estas nuevas formas de producción cinematográfica.



Las actrices Lola Dueñas y Malena Alterio, los actores Álvaro Cervantes e Isak Ferriz, el director Carlos Vermut, la directora Arantxa Echevarría, la maquilladora y peluquera Macu Gómez, y el compositor Alberto Iglesias, que ha recibido el Premio de Honor, conforman el palmarés del festival organizado por la Fundación Rebross y que busca apoyar el cine español, a la vez que contribuir a financiar causas solidarias.



La música la ha puesto la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres que se ha sumado al homenaje a Alberto Iglesias. El compositor ha recibido el Premio de Honor a toda su carrera como uno de los grandes autores de bandas sonoras del cine contemporáneo, cuya música ha sido reconocida con diez Goyas y tres candidaturas a los Oscar de Hollywood.



Iglesias ha agradecido a Cáceres la proyección que hace de la cultura del cine español a través de este festival y, muy emocionado, ha explicado que empezó a trabajar en música como "un sueño imposible" y sus propósitos iniciales eran fortalecer su mundo interior. "El miedo a la oscuridad lo traspasé con la música y, curiosamente, la música me llevó a la sala oscura del cine", ha confesado.



En su discurso, ha tenido palabras de elogio para Pedro Almodóvar, que recibió el Premio de Honor el año pasado, y que le descubrió "la grandeza del cine y su aportación moral".



Antes de recoger su estatuilla, una escultura hecha en bronce por el artista César David, ya se habían subido al escenario el resto de los premiados. Lola Dueñas, que ha recibido el San Pancracio a Mejor Actriz por 'Viaje al cuarto de una madre', el debut en el largometraje de Celia Rico, ha destacado que este premio es para "todas las cosas bonitas" que pasan en esta película y para su directora que la ha llevado "hacia la felicidad".



Álvaro Cervantes, que se ha alzado con el premio a Mejor Actor por El árbol de la sangre, de Julio Medem, que ha recordado su relación con Extremadura y los papeles que ha encarnado relacionados con esta tierra, que ha calificado de "hospitalaria", como el del emperador Carlos V y su estancia en el Monasterio de Yuste o el papel de pastor extremeño en '1898. Los últimos de Filipinas '. "Este premio cierra y confirma mi romance con Extremadura", resaltó.



El director Carlos Vermut ha recibido el premio a Mejor Director por 'Quien te cantará', y al recogerlo ha agradecido a la organización del festival el carácter solidario del certamen. El premio 'Pasión por el cine', el único que no se sabe con antelación y que se desvela en la sala, ha recaído en el programa 'Versión española' que cumple veinte años.



El galardón lo ha recogido su subdirectora Paz Sufrategui y también la presentadora Cayetana Guillén Cuervo, que ha sido la "sorpresa" de la noche porque no estaba confirmada su presencia. En su discurso, la presentadora ha destacado el trabajo de la subdirecotra porque es el "alma" de un programa que defiende la formación y que transmite al mundo lo que encierra una película.



NUEVAS CATEGORÍAS



La nueva categoría de Mejor Actriz de Televisión la ha estrenado Malena Alterio, por la segunda temporada de 'Vergüenza', que vuelve a Cáceres y suma ya su segundo San Pancracio. En su discurso, ha hecho referencia al "cariño" que emana de este festival y ha confesado que cuando hicieron la primera parte de la serie pensó que la vería un puñado de espectadores pero, después del éxito que ha tenido, cree que la serie ha atraído espectadores porque consigue "provocar cosas" aunque "sean vergonzosas".



En su versión masculina, el Mejor Actor de Televisión ha sido para Isak Ferriz por 'Gigantes', de Enrique Urbizu, en la que interpreta uno de los hijos del "patriarca", encarnado por José Coronado. Ferriz ha reivindicado la igualdad en un discurso en el que ha agradecido al director la osadía de hacer una seria como Gigantes.



Mientras, la directora Arantxa Echevarría, que se ha hecho con el premio Revelación por su primera película como directora, 'Carmen y Lola', que narra la historia de amor entre dos chicas de etnia gitana, ha recibido el premio de la mano del actor Nicolás Coronado. Echevarría ha dedicado su premio a los espectadores porque hace poco tiempo ella estaba sentada en una butaca frente a la pantalla y ahora está del otro lad. "Siempre hay tiempo para cambiar" y "para hacer lo que cada uno ama".



El premio Reyes Abades, que reconoce la labor de un profesional extremeño, ha recaído en la maquilladora y peluquera placentina Macu Gómez, que ha sido la primera en subirse al escenario del Gran Teatro para agradecer este premio que reconoce siempre uno de los trabajos técnicos del cine, menos visibles que los de primera línea. "Gracias por regalarme esta noche tan mágica", ha concluido.



Entre entrega de premios y actuaciones musicales de Chloé Bird y Niño Índigo, han llegado los discursos de los organizadores, en los que el director del certamen, Paco Rebollo, ha recordado que millones de mujeres y niñas sufren la mutilación genital femenina, uno de las causas a las que este año se destina la recaudación del certamen, para apoyar un proyecto en Kenia.



En el guión del presentador, vestido con un traje de falda y chaqueta y zapatos de tacón haciendo un guiño a las mujeres, no ha faltado la alusión al "tren extremeño" ni lo chistes dirigidos a los políticos en un año con varias citas electorales por delante.



SOBRE LOS PREMIOS



Cabe recordar que los premios San Pancracio cumplen este año veintiseis ediciones. Los primeros, auspiciados por la revista de cine 'Versión Original', se entregaron en 1994 en una gala íntima, que acogió el bar La Machacona, y en la que se premiaron exclusivamente a profesionales extremeños.



Más tarde la ceremonia se trasladó al Gran Teatro por donde han pasado directores como Gonzalo Suárez, Julio Medem, Enrique Urbizu, José Luis Borau, Agustín Díaz Yanes, David Trueba, Montxo Armendáriz, Santiago Segura o Pedro Almodóvar.



También han sido premiadas actrices como Pilar Bardem, Candela Peña, Clara Lago, Silvia Abascal, Elena Anaya, Leonor Watling, Carmen Machi, María León, Aitana Sánchez Gijón, Inma Cuesta o Marián Álvarez, o actores como José Sazatornil, Sancho Gracia, Tristán Ulloa, Juan Diego Botto, Alberto San Juán, Luis Tosar, Álex Angulo, Lluís Homar, José Coronado, Roberto Álamo, o Antonio de la Torre, entre otros muchos.