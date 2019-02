Jaén: Si Vara tiene oportunidad de gobernar con la derecha en Extremadura, lo va a hacer

El secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, asegura que si Vara tiene la oportunidad de gobernar con la derecha después de las próximas elecciones, “lo va a hacer”, tras constatar este fin de semana cómo ha iniciado la campaña electoral “fingiendo lo que no es”.

El líder de Podemos ha explicado que Vara no puede presentarse como el dique de contención de la derecha en nuestra región porque “llevamos meses constatando su afinidad pública con los sectores más conservadores, tanto dentro de su propia estructura de partido como fuera”.

De hecho, ha recordado que Vara fue uno de los dirigentes autonómicos socialistas que más apoyó el gobierno de Rajoy, que insistió en innumerables ocasiones en que “no había números para la moción de censura” o que afirmó “que compartía el proyecto de país con Ciudadanos”.

Según Jaén, "cuando cuatro días más tarde intentas aparentar lo que no eres, nadie se lo cree”, afirmando que, actualmente, existen dos modelos que están confrontándose constantemente, y ha puesto un ejemplo siempre para ilustrar esa pugna, los acuerdos de Vara y Monago, que se tradujeron en recortes en Extremadura por valor de 200 millones de euros, que generaron un incremento de 8 puntos porcentuales de la pobreza.

Además, añade que “mientras que nosotras tenemos que sacar adelante una Ley de Renta Garantizada para hacer frente a eso y garantizar unos mínimos a las familias para que puedan llegar a fin de mes“.

Jaén también ha enumerado otra serie de conquistas para la mayoría social de esta región que solo han sido posible gracias a Podemos, “como los 60 millones de euros que conseguimos arrancarle para un Plan de Empleo, medidas para mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras de la ayuda a domicilio, herramientas para evitar que no haya descuelgues colectivos en los Planes de Empleo Social, etc”, asegurando que “todo lo que hemos conseguido -ha afirmado- no ha sido gracias a Vara y su equipo de gobierno, sino a a pesar de ellos”.

Asimisom, ha matizado que, mientras Vara este fin de semana intentaba fingir lo que no es, Podemos ha presentado sus candidaturas municipales para las próximas elecciones, “hemos dado el primer paso con las compañeras y compañeros que han decidido construir una Extremadura digna, que no se resigna y que no quiere ver a su familia partirse otra vez en una estación”.

El líder de Podemos ha destacado que gran parte de esas candidaturas están lideradas por mujeres “porque son ellas en esta tierra las que sufren como nadie el paro y la desigualdad”, resaltando que "estamos en mejores condiciones que hace cuatro años para poder ofrecer la pelea en un momento crucial para nuestro país”.

IU

El secretario general del Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, ha afirmado este lunes que durante el fin de semana su formación ha mantenido contacto con Izquierda Unida (IU), un partido este último que, según ha dicho, se muestra "esperanzado" por poder construir un "espacio de transformación" de forma "conjunta" de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales en la comunidad.

Así, Jaén ha destacado en rueda de prensa en Mérida que el acuerdo de Podemos con Extremeños y Equo de cara a dichos comicios está "prácticamente cerrado" porque, según ha dicho, trabajan "desde hace tiempo en muy buena sintonía", al tiempo que ha resaltado que la posible unión o no de IU a dicho acuerdo la dará a conocer este propio partido "probablemente este martes", ha señalado.

En esta línea, Jaén ha señalado que el posible acuerdo con IU se basa "en la generosidad de tender la mano y dejar a un lado las posibles diferencias", al tiempo que ha destacado que "ojalá" se pueda configurar dicho acuerdo entre Podemos, Extremeños, Equo e Izquierda Unida ya que según ha dicho, este sería "un espacio de avance para Extremadura".