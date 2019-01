C's pide comparecencia en Asamblea del coordinador del sistema ferroviario extremeño

Ep.



La Agrupación Ciudadanos ha reclamado la comparecencia en la Asamblea de Extremadura del coordinador del sistema ferroviario en Extremadura, Eduardo Villar Llinás, para que informe sobre las últimas incidencias en los trenes extremeños, así como sobre las medidas "políticas y técnicas" que se están tomando por parte de Renfe.



También solicita Ciudadanos que el coordinador del sistema ferroviario aclare en su comparecencia cómo se ha realizado la gestión de estas incidencias una vez que se ha producido.



Así lo ha avanzado la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, en rueda de prensa este miércoles en Mérida, en la que ha señalado que la solicitud de comparecencia de Eduardo Villar se registró este pasado martes, y ha confiado en que los grupos parlamentarios apoyen esta petición y "no haya ningún problema" para que Eduardo Villar acuda a la Asamblea a dar explicaciones.



En su intervención, Domínguez ha considerado "muy importante" que el coordinador del sistema ferroviario acuda a la Asamblea para que explique "qué medidas se están implementando para que no vuelva a ocurrir" estas incidencias "que han puesto en peligro la seguridad de los viajeros".



A juicio de la portavoz de Ciudadanos, es necesario conocer "con nombres y apellidos" a las personas "que permiten que esos trenes, sabiendo que tienen dificultades técnicas para realizar viajes de tantos kilómetros Badajoz-Madrid, se pongan en marcha", a pesar de que conocen que "hay un tanto por ciento de posibilidades de que se quede por el camino".



REUNIÓN DE VARA Y ÁBALOS



Respecto a la próxima reunión del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, la portavoz de Ciudadanos ha confiado en que el jefe del Ejecutivo extremeño "vaya con fuerza a la reunión y sea capaz de decirles a sus propios colegias del PSOE lo que está ocurriendo" con los trenes en la región y las "medidas que necesita Extremadura".



"No esperamos mucho" de ese encuentro, ha admitido Victoria Domínguez, quien ha aseverado que "a una reunión de este tipo no se puede ir con buenismos de ninguna clase".



Finalmente, y respecto a la decisión del PP de abandonar el Pacto por el Ferrocarril, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos ha mostrado su respeto por esta decisión, sobre la que ha apuntado que "puede haber un ingrediente electoral" en este asunto.



"La respetamos pero no la compartimos", ha señalado Domínguez sobre este anuncio del PP, sobre el que ha defendido que "en los sitios hay que estar a las duras y a las maduras", y ha señalado que "uno se debe antes a la ciudadanía que a las estrategias electorales de la política".