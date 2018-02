Monago afirma que la legislatura de Vara "pasa sin pena ni gloria"

En Coria, el presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha criticado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "se apunte" las "buenas noticias" que llegan a la comunidad de la mano del Gobierno de España, señalando que "es fruto del diálogo" con el Ejecutivo central, y sin embargo, "no dialoga con los ayuntamientos".

Así, Monago ha afirmado que "los alcaldes que no son del PSOE se quejan de que nadie les escucha en la Junta" algo que, a su juicio, ocurre porque "no hay un presidente de la Junta, sino una persona que está permanentemente culpando a Madrid" de todo, pero "no resuelve los problemas de los ayuntamientos" que son competencia del gobierno regional.

De este modo, el presidente del PP se ha preguntado por "una sola obra que se esté haciendo por parte de la Junta en estos momentos" señalando que el Ejecutivo regional siempre "busca excusas y aplazamientos" por lo que "Fernández Vara no ha hecho nada" en esta legislatura.