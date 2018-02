Bernal: “DIA de la mina es desfavorable mientras no se cambie el PGM”

Ep



La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García Bernal, ha avanzado que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre el proyecto de explotación de una mina de litio en Cáceres "es desfavorable, ahora mismo", mientras el ayuntamiento de la ciudad "no modifique el Plan General Municipal.



García Bernal ha explicado que "uno de los informes preceptivos y vinculantes de cualquier declaración de impacto ambiental es el urbanístico, y es desfavorable, ahora mismo", ha señalado la consejera en una entrevista este jueves en el programa 'Ahora Extremadura', de Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press.



En su intervención, Begoña García Bernal ha señalado que en la actualidad "no es compatible ese uso en la ciudad de Cáceres", tras lo que ha resaltado que "mientras el Ayuntamiento de Cáceres no modifique ese Plan General Municipal, la DIA, sin entrar a hablar de temas medioambientales, es desfavorable".



En cualquier caso, la consejera ha señalado que este proyecto "no va a llegar dentro de poco" a la Dirección General de Medio Ambiente, y ha recordado que "el órgano sustantivo de todo el tema de explotación de minas es la Dirección General de Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras", que es la que lleva a cabo "todo el procedimiento garantista de la Ley de Minas, de exposición pública".



Así, "cuando llegue, cuando sea, a Medio Ambiente, la Declaración de Impacto Ambiental de la mina de litio de Cáceres es desfavorable", ha reiterado la consejera de Medio Ambiente y Rural.