El I Festival CineBeat ofrecerá 27 conciertos en 9 salas del centro de Mérida

La primera edición del Festival de Cine y Música de Mérida, CineBeat 2024, se celebrará del 7 al 12 de octubre, y ofrecerá 27 conciertos en 9 salas del centro de la ciudad, así como un espectáculo inaugural en el Templo de Diana, un concierto en el Pórtico de El Foro y un ciclo de cine.

Para dar a conocer todos los detalles de este nuevo evento en la agenda cultural de la capital extremeña, han ofrecido una rueda de prensa el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna; la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga; y el director del mismo, Ángel Briz Rueda, junto a los organizadores y patrocinadores.

Así pues, según el primer edil emeritense, “Mérida suma un nuevo festival a su calendario y se trata de un certamen único, original y de una alta calidad que ha sabido sumar a parte del empresariado hostelero de la ciudad”.

A su vez, Rodríguez Osuna ha subrayado que “unir cultura con desarrollo comercial y hostelero es una de las bases de este certamen nacido de la pasión y el trabajo de dos emeritenses: Ángel Briz y Mario Martínez, que son el presente de la creación artística de nuestra ciudad”.

En concreto, el CineBeat es el primer festival de cine y música de Mérida que unirá proyecciones de cine, conciertos de música en directo y el apoyo del sector privado de la ciudad. Para ello, reunirá 27 conciertos en 9 salas, con un espectáculo inaugural en el Templo de Diana y un concierto en el Pórtico de El Foro. A él se suman un ciclo de películas de temática musical, certamen de videoclips y talleres.

Por tanto, “Mérida avanza en la promoción de la cultura y el arte como base del progreso y transformación de esta ciudad; el Ayuntamiento coorganiza y financia, junto con el resto de patrocinadores, y el trabajo y tesón de la asociación cultural de ocio y actividades emeritenses”, ha argumentado el alcalde.

“El sector turístico no crece solo, sino gracias a este tipo de eventos culturales, porque gran parte del PIB de este país la genera la cultura y eventos como este”, concluye Rodríguez Osuna.

"FESTIVAL CORAL"

Por su parte, la consejera de Cultura ha reconocido que “es muy complicado iniciar proyectos como éste” y que ahora “habrá que esperar a la crítica, quien decidirá si ha sido buena idea la inversión en este proyecto. Seguro que sí”, ha aseverado.

“Me gusta mucho este festival porque es coral: trae música, cine, juventud, hostelería y patrimonio”, cosa que “para mí, es muy importante, “sobre todo la cartera que llevo yo de Juventud que, a veces, la dejamos olvidada”, ha recalcado Bazaga.

“Me gusta mucho la gente de Mérida porque, además de participar, soporta el evento, cediendo sus calles, sus espacios y hay que ser respetuosos y generosos con esa personas, porque los emeritenses no me fallan nunca”, ha sentenciado.

"ES EL FESTIVAL DE LA CIUDAD"

“Es el festival de la ciudad, de su gente, de las calles, de los bares. No es un festival al uso al que vas con tus amigos a escuchar música a un sitio en concreto. Aquí es ir de bar en bar viendo y escuchando a tus amigos tocar o, al menos, conocidos. Eso tiene un componente mágico; apoyar al sector privado y a tus colegas. Todo queda en casa”, tal y como ha afirmado su director Ángel Briz Rueda.

El proyecto nace de la gestión que realiza la Asociación Cultural de Ocio y Actividades Emeritense, que promueve multitud de actividades culturales por la región desde su creación, en 2012, según recuerda el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa.

Por tanto, este evento, de una semana de duración, pretende promover el desarrollo de los artistas emergentes locales y regionales a través de diferentes canales de difusión, como conciertos y proyecciones de películas y videoclips apoyándonos esencialmente en el sector privado (hostelería), donde se desplegarán el grueso de las actividades.

Un festival que se realizará durante la semana del 7 al 12 de octubre y en el que el centro de la ciudad de Mérida se convertirá en la capital de la cultura regional, con la celebración de varios actos, actividades y eventos.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Mérida y la Asociación Cultural Ocio y Actividades Emeritense, aunará en una semana varias actividades, recogidas en una extensa programación que girará sobre el mismo tema: la música.

El cartel musical de esta I edición la completan un total de 28 bandas, de las cuales 26 tienen, al menos, un componente extremeño y la totalidad de sus miembros, 21 de ellas. Solo los cabezas de cartel Black Maracas y el periodista de Cuarto Milenio, Aldo Linares, que realizará una sesión de DJ, son agrupaciones sin ningún componente extremeño en sus filas.

PROGRAMACIÓN

Así, el I Festival Cine Beat programa un total de 27 conciertos en nueve salas la proyección de cuatro películas de temática musical, un certamen de videoclips a nivel regional, un taller sobre Videoclips y tres entregas de premios.

La noche del sábado, 12 de octubre, se realizará la Entrega de Premios del Festival de Música en el que se premiará al Mejor concierto del Cine Beat (votado por un jurado profesional) y el Premio Eterna a la Trayectoria (a Paco Mata).

El certamen de Videoclips proyectará 8 videoclips dentro de la Sección Oficial para Directores Extremeños y otorgará el Premio Cine Beat al Mejor Videoclip Extremeño.

Las proyecciones se realizarán en Teatro Cine María Luisa el día 9 de octubre. Se creará un Jurado Profesional formado por 5 miembros pertencientes al mundo de la cultura extremeña que serán los encargados de entregar el premio.

Además, se realizará un Taller sobre “Cómo Realizar un Videoclip” impartido por profesionales del sector para los estudiantes del Grado Superior de Realización del IES Extremadura.

El jueves 10 de octubre se celebrará el concierto inaugural de El Buen Hijo, a las 20:00 horas, en el Templo Diana. Será la primera vez que la banda del compositor emeritense Marco Frías toque en la capital extremeña. Además, ese escenario se convertirá en un plató de cine porque el cineasta emeritense Mario Martínez rodará un videoclip en directo a la banda. También, los alumnos de Realización de Audiovisuales y Espectáculos del IES Extremadura, ayudarán al director extremeño a grabar el concierto al completo como práctica de un taller que el propio Mario impartirá la semana previa en el instituto.

El grueso de los conciertos se desarrollará en un periodo de dos días (11 y 12 de octubre) y en siete escenarios, colocados en los bares céntricos de la capital extremeña (Tuétano, Café Joplin, Jazz, Maruja Limón, Barocco, Malamadre y antiguo Bujío). Este último, tiene la peculiaridad que es un local de la Asociación El Coro que hace una cesión a la asociación organizadora del evento, Ocio y Actividades Emeritense, para que sus socios, en exclusiva y de carácter privado, puedan disfrutar de los conciertos que allí se celebren.

La primera acción del festival será una exposición artística sorpresa, relacionada con la música, que se expondrá desde el primer fin de semana de octubre, en el Café Joplin.

Seguidamente, comenzarán las proyecciones de cine musical en el Teatro María Luisa, comprendidas entre los días 7 y 8 de octubre, en un doble horario (18:30 y 21:00 horas), y en una sola sesión por película. Los cuatro títulos elegidos son: Stop Making Sense (Talking Heads), Ryiuichi Sakamoto: Opus, Little Richard: I am everything y Eterna (Gata Cattana), en el que la Filmoteca de Extremadura programa dentro del propio festival.

Además, se celebrará un certamen de videoclips, que es lo que mejor combina cine y música; la esencia del festival. El plazo de inscripción ya está abierto, hasta el próximo 2 de octubre, y cualquiera puede enviar sus obras a través de la página web del festival.

A su vez, el miércoles 8 de octubre se proyectarán en el María Luisa los ocho finalistas, elegidos por un jurado experto, y el premio se entregará a las 21:00 horas en el Pórtico El Foro, antes de la performance de música y audiovisuales llevado a cabo por Letter From C14 Feat K. Pastrana.

Antes del concierto inaugural de El Buen hijo en el Templo de Diana, se llevará a cabo una charla formativa, patrocinada por la Fundación Extremeña de la Cultura, sobre la emancipación de los artistas extremeños más allá de nuestras fronteras, que moderará la periodista cultural Olga Ayuso y en la que participarán grandes rostros conocidos del mundo de la cultura de la región. Después, Alba y Elena Gog realizarán una performance sobre el mismo escenario.

Finalmente, durante el festival, se entregarán dos premios relacionados con la música; el primero, al mejor concierto del CineBeat, otorgado por una comisión compuesta por varios miembros que decidirán el vencedor; y el premio Eterna a toda una trayectoria, que este año recae en Paco Mata, guitarrista de Bucéfalo, Interfectos o Albarregas, entre otras muchas más agrupaciones.