El Festival de Mérida promueve VI Encuentro Internacional MOJO+C de Periodismo y Cultura

El VI Encuentro Internacional Mojo+C de Periodismo Móvil y Cultura se ha celebrado este pasado martes, 2 de julio, por primera vez en formato online, aunque un año más en el marco del Festival de Teatro Clásico de Mérida.



En esta ocasión, la cita ha reunido a profesionales del mundo de la comunicación y la tecnología, que han abordado como tema central la "explosiva" irrupción de la inteligencia artificial y el potencial de los dispositivos móviles en la creación de contenidos y en el periodismo.



Para ello, ha contado con sesiones impartidas por profesionales de la comunicación audiovisual y expertos en la materia como Matías Amigo, Fernando José García Moreira, Elena Santos e Iván López.



En concreto, la inauguración de la jornada ha corrido a cargo del director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro; el director de la Editora Regional de Extremadura, Antonio Girol; y el director de Innovación y Digital de RTVE y coordinador del encuentro, Urbano García.



En este sentido, Cimarro ha señalado que "la programación del festival siempre es una puerta abierta a la innovación". A su juicio, la irrupción de la IA ha generado un "vivo debate" en la sociedad en general y en determinados sectores en particular, entre ellos la comunicación y el periodismo.



"Más allá de este debate, lo que es innegable es que a partir de ahora será imposible comunicar sin el apoyo de la Inteligencia Artificial y por eso, hoy, este VI Encuentro MOJO+C abordará cómo las nuevas herramientas abrirán nuevos caminos en el campo de la comunicación", ha agregado.



Por su parte, Antonio Girol ha indicado que la Inteligencia Artificial está cada vez más presente en las vidas, supone una "nueva manera de hacer cultura" adaptada a nuevas prácticas sociales que se realizan a través de múltiples herramientas y plataformas que hacen ésta no se haga ya, no sólo para el público sino con el público, según informa el certamen emeritense en una nota de prensa.



A este respecto, ha manifestado que se está "inmersos en un tsunami digital que obliga a estar formados e informados constantemente", y de ahí encuentros como éste en Mérida.



A su vez, Urbano García ha explicado que este encuentro surgió, en 2018, hace seis años, ante la necesidad de una nueva forma de trabajar que "ha venido para quedarse", y que está "revolucionando" las redacciones de muchos medios de comunicación a nivel regional, nacional e internacional, y que está abierto a todos los profesionales de comunicación.