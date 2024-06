Último día de inscripción para las ludotecas gratuitas estivales del Ayuntamiento Mérida

Este viernes, 21 de junio, finaliza el plazo de inscripción de las ludotecas infantiles de verano que, desde la delegación de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Mérida, y dentro del Plan Concilia, se van a desarrollar en el edificio Clara Campoamor y la Biblioteca de la Zona Sur para niños y niñas de 3 a 6 años.

En concreto, tal y como detalla el Consistorio emeritense en una nota de prensa, las inscripciones pueden hacerse en https://merida.es/campamentos-y-talleres-estivales-2024/

Con estas ludotecas se pretende favorecer la conciliación de las familias con este proyecto de educación no formal, ocio y tiempo libre, que contengan actividades lúdicas, socioeducativas, culturales e inclusivas en periodos no lectivos o en horas no lectivas.

La ludoteca, gratuita, se desarrollará por quincenas del 1 de julio al 7 de septiembre en horario de 9:00 a 14:00 horas, con posibilidad de aula matinal a partir de las 8:00 horas, y podrán inscribirse niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 6 años para los que se han ofertado 50 plazas en cada quincena, divididas en 2 grupos de 25, con 3 plazas reservadas por grupo a niños y niñas con discapacidad.

Cabe destacar que las inscripciones se realizarán por quincenas, en caso de que haya más inscripciones que plazas ofertadas se realizaría un sorteo entre las personas inscritas.