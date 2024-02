Agricultores se unen en Mérida para pedir una "solución definitiva y no pequeños parches"

Ep.

Medio millar de agricultores y ganaderos extremeños, según cálculos de la Policía, y 3.000 según los convocantes, se han concentrado este jueves, 29 de febrero, en la Plaza de España de Mérida para reivindicar una "solución definitiva" y que no se pongan "pequeños parches" a la situación del campo, para lo cual han vuelto a reclamar una reunión con el delegado de Gobierno.



Uno de los portavoces de la Plataforma para la Defensa del Campo, Vidal Ramos, ha señalado a los medios de comunicación que se han manifestado en Mérida porque "los señores gobernantes no quieren poner soluciones" al sector.



Por ello, han vuelto a pedir una reunión con el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, porque las medidas "son como siempre pequeños parches ante la herida", por lo que ha reivindicado "una solución definitiva, empezar a escuchar a toda la gente del sector, empezar a dar soluciones de raíz, no pequeños parches porque si no la problemática va a seguir y hay que decir basta ya".



En caso de que el delegado de Gobierno no les atienda, ha resaltado que irán "a su casa", aunque ha recalcado que no quieren "dañar a nadie", ya que solamente piden apoyo y que se les escuche por ser "un problema de la sociedad", y que no pararán.



Durante esta concentración, han leído un manifiesto frente al consistorio "para que la gente entienda un poco" los motivos por los que protestan y posteriormente han registrado una petición formal de reunión con el Delegado del Gobierno antes de partir caminando hacia la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible para pedir un encuentro con la titular, Mercedes Morán.



Además, Ramos ha asegurado que ellos no pretenden manifestarse, sino que quieren reunirse y que haya soluciones, a lo que ha incidido que "la pelota está en el tejado de los señores políticos que son lo que legislan las leyes" y que con ellas les "están asfixiando", ya que pasan el 90 por ciento del tiempo en la consejería" por "tanta burocracia absurda".



Una "problemática" que se está viviendo en el campo extremeño, nacional y europeo y por lo que están pidiendo soluciones desde hace "ya varios meses", a lo que ha señalado que les están dando "migajas" y quieren que se solucione "de una vez el problema de raíz".



"Hay muchas cosas y con pequeñas migajas no se soluciona porque esto es pan para hoy y hambre para mañana", por lo que ha solicitado "un pacto de Estado libre apolítico-sindical, todos a una" para que se solvente "civilizadamente, no amenazando, no prohibiendo, no sancionando, no multando".



DECLARACIONES DEL ALCALDE



Asimismo, Vidal Ramos ha pedido al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que se retracte de sus declaraciones "muy graves", en las que aseguraba que la Policía Local iba a multar a aquellos manifestantes que entrasen en la capital extremeña, porque creen "que están sacadas de contexto".



El portavoz de esta plataforma también ha afirmado que creen "que se equivocó, todo el mundo puede tener un mal día, creemos en el fallo humano, no pasa nada" y que si el primer edil está con ellos "que lo demuestre".



MULTAS



Por otro lado, ha señalado que desde el pasado lunes han comenzado a llegar unas "multas astronómicas" de la Guardia Civil por "manifestarse pacíficamente", a pesar de que "decían que no iban a llegar", y que varían entre los 1.000 y 3.000 euros.



De esta forma, ha afirmado que no saben "hasta dónde quiere llegar" el delegado del Gobierno, ya que no les han multado "porque hayan agredido a alguien" sino por ser "personas libres" que creen en el sector, en defender su futuro, a lo que ha indicado que en "otros sitios no llegan multas, ni se han atrevido".



Mientras, el representante de la zona de Riolobos Juan Miguel Moreno Sánchez ha resaltado que se está multando "indiscriminadamente", ya que no han vertido "nada en la carretera", ni han obstaculizado a ningún vehículo, con la intención de "intimidar a todo el sector".



En las manifestaciones, ha continuado Moreno Sánchez, han hecho "paros intermitentes" para que se les escuche "el hartazgo de ladrones" que hay "en el gobierno, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel europeo".



Otro de los sancionados es el agricultor Jesús Moreno Iglesias, quien ha afirmado que se le ha multado "de una manera injusta", ya que no les han cogido los datos ni ha "estado presente en los actos" que le están acusando.



Al mismo tiempo, ha resaltado que no hay "ni democracia ni libertad", debido a que se han manifestado "de una manera pacífica, siempre permitiendo que pasaran ambulancias" y que les están queriendo "amedrentar por luchar".



SITUACIÓN DEL CAMPO



Por su parte, el representante de la zona de Moraleja en la plataforma, Jesús Caro, ha asegurado que el campo se encuentran en "la peor situación", a lo que ha destacado que o "lo solucionan ya o la inmensa mayoría de las explotaciones desaparecen".



Una de las causas de esta situación ha sido la "competencia desleal" de otros países, ya que en España ha afirmado que se producen alimentos "completamente saludables" y que están "metiendo productos cancerígenos, sin ningún tipo de pudor" y los estamos aceptando y con el consiguiente riesgo para los ciudadanos.