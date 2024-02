Osuna expresa su "apoyo total" a "todas" las reivindicaciones de los agricultores

Ep.



El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha expresado su "apoyo total" a "todas las reivindicaciones" que vienen realizando los agricultores y ganaderos, no solo como primer edil sino como socialista porque, recuerda, las políticas agrarias de la Unión Europea están en manos de un comisario del partido de ultraderecha Justicia y Libertad.



Así, preguntado por los periodistas antes de participar en un acto público por la concentración convocada este jueves por la Plataforma en Defensa del Campo, en la Plaza de España y posteriormente en la Consejería de Agricultura, ha asegurado que respeta "mucho todas las manifestaciones", al tiempo que ha recordado sus inicios en la vida pública en el sindicato UGT.



"No solo las respeto sino que las apoyo", ha señalado ante las críticas que ha venido recibiendo por parte del sector tras las multas de tráfico impuestas a los tractores que entraron en la ciudad durante una de las jornadas de movilización del campo.



En este sentido, ha dicho que no solo como alcalde en el ayuntamiento, sino como miembro del PSOE, comparte "todas las reivindicaciones del sector agrícola", a la vez que ha apostado por hacer "una reforma profunda de la PAC" para que sean los pequeños agricultores, quienes "trabajan en el campo, los que de verdad se lleven esas ayudas tan necesarias y no aquellos que tienen bastas extensiones de tierra que solo cobran por no producir".



Rodríguez Osuna, que ha reconocido que están pasando "un momento muy difícil", ha recordado a los agricultores y ganaderos que la Unión Europea "lleva 60 años" siendo gobernada por la "derecha europea" y, por tanto, está en sus manos tanto la PAC como la reforma de la Unión Europea.



Sobre las quejas por las multas impuestas, ha asegurado que desconoce el número de sanciones y ha reiterado que las sanciones son "de tráfico y no las pone el alcalde, las ponen los policías locales".



A modo de símil, ha señalado que si a un periodista que aparca en la Plaza de Santa Clara (está prohibido) para cubrir un acto como el de este jueves en la Asamblea de Extremadura, y recibe una multa, pues "sería una contradicción que dijeran que estoy cercenando la libertad de expresión".



Por último, ha recordado que en el pleno del ayuntamiento de este jueves, por la tarde, se van a debatir y a aprobar distintas mociones para apoyar al sector agrícola, al tiempo que ha añadido que espera que la intermediación del Gobierno y las reformas del resto de países se traduzcan en una "solución" para los "pequeños trabajadores del campo".