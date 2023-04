Valdés incluye en la lista de XMérida a exediles del PP, Begoña Saussol y Paco Miranda

Ep.

El candidato de XMérida a la alcaldía de la capital extremeña, Miguel Valdés, ha incluido en su lista para las próximas elecciones del 28 de mayo al ayuntamiento a dos exconcejales del PP Begoña Saussol y Francisco Miranda, el arquitecto Ángel de las Heras, y el exfutbolista Jorge Troiteiro.

En una presentación de los primeros nombres que componen la "punta de lanza" de su candidatura, también han estado presentes Marisol Esteban, que lleva "más de treinta años dedicados a la educación, y Sara Cortés, que cuenta con un doble grado y que actualmente está estudiando para judicatura.

Valdés ha tenido palabras de agradecimiento para un "equipo maravilloso de personas que sin pedir nada a cambio", ha remarcado, han querido "dar un paso al frente de forma completamente altruista" para trabajar por sus vecinos.

La presentación ha tenido lugar en la plaza de Gabriel y Galán, en Nueva Ciudad, emplazamiento elegido para simbolizar la apuesta de su candidatura a las barriadas frente a la concentración de inversiones que a su juicio realiza el equipo de Gobierno liderado por Antonio Rodríguez Osuna.

"Tenemos un ayuntamiento que se fija mucho más en el centro", ha señalado, para posteriormente apuntar que en "quinientos metros lineales" en la calle Félix Valverde Lillo se inviertan "trece o catorce millones de euros" entre el Teatro María Luisa, la propia calle, el futuro museo de la historia de la ciudad en el Calatrava y el entorno de las Concepcionistas, mientras que las barriadas de Mérida están "completamente abandonadas".

"Queremos llegar al corazón de la gente, a pellizcarles el alma", ha dicho Valdés sobre su candidatura, que ha dicho que se ha convertido en el "único partido que es alternativa al osunismo", en referencia al gobierno del actual alcalde y candidato socialista a la reelección, Antonio Rodríguez Osuna.

"Somos el único partido que estamos haciendo propuestas, el único partido que nos estamos identificando con la gente de Mérida y lo hacemos por Mérida", ha dicho, y por ello ha agradecido el recibimiento que ha tenido su candidatura y el "cariño" que los ciudadanos les están demostrando.

Preguntado por los periodistas, ha señalado que la lista de 25 nombres está "prácticamente" cerrada, si bien ha indicado que le "sobra" gente para conformarla, así como que si llegase a ser alcalde o tuviera capacidad de influencia en el gobierno local las primeras medidas que impulsaría están relacionadas con el suelo industrial y por otro un proyecto integral de renovación de las barriadas de Mérida.

"Tenemos que establecer las medidas suficientes para hacer mucho más atractiva a la ciudad", ha dicho, en referencia a crear "mucho más suelo industrial" para atraer inversiones, y no tener que depender "de que se le dé una subvención estatal a no sé qué empresa para que pueda o no pueda venir".

"Tenemos que salir a la calle, a buscar inversores a decirles Mérida es mucho más que la romanidad, que es mucho más que el turismo", que está "fenomenal", ha dicho, porque se encuentra en una ubicación "de privilegio" en el Suroeste peninsular.

Por otro lado, hay que hacer "un proyecto integral de renovación de barriadas", ha remachado Valdés, quien ha añadido que "no se puede ir a San Antonio y ver lo que estamos viendo".