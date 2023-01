El TSJEx confirma la decisión de cierre del Colegio Juan XXIII de Mérida

La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha desestimado el recurso interpuesto por el sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) contra la resolución de fecha 9 de febrero de 2022 de la Consejería de Educación, por la que se acordó el cierre del Colegio Público Juan XIII de Mérida.



De esta forma, según señala la sentencia, la decisión administrativa de cierre está "debidamente motivada" en el expediente administrativo, en el que se aporta el número de matriculaciones, y se ha adoptado por la Administración "de manera justificada", sin que se aprecie en modo alguno arbitrariedad o falta de motivación de la decisión.



Además, según relata la sentencia, en el curso 2020/2021 no se matricularon alumnos de 3 años; en el 2019/2020 lo hicieron tres alumnos; en el 2018/2019, un alumno; en el 2017/2018 ningún alumno de 3 años se matriculó y en el curso 2016/2017 lo hicieron dos alumnos.



Del mismo modo, la Sala también indica que la decisión del cierre del colegio se trata de una "cuestión organizativa" del servicio educativo que no afecta al derecho a la negociación colectiva del sindicato demandante, según informa el TSJEx en una nota de prensa.



Cabe destacar que la sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.