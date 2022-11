El programa Lazos ayuda a 80 mayores de Mérida a combatir la soledad no deseada

El programa Lazos, que se inicio en Mérida en 2021, atiende en la actualidad a 80 personas mayores, nueve de ellas en su propio domicilio, con el objetivo de combatir la soledad no deseada y a estrechar el vinculo con la red social de su barrio.



En concreto, se trata de un programa que se desarrolla en las barriadas de San Luis, La Antigua, Santa Isabel y Nueva Ciudad, que fue pionera en la comunidad en su puesta en marcha.



"Nuestra prioridad son los mayores y estamos trabajando en el envejecimiento activo pero no debemos olvidar a quienes se encuentran en situación de soledad no deseada", ha señalado la delegada municipal de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, que ha acudido a un desayuno y convivencia organizados por el programa en La Antigua.



Este es, por tanto, el segundo año que se pone en marcha con novedades en cuanto a sus zonas de intervención, pues por primera vez llega a Nueva Ciudad y Santa Isabel, según informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa.



En palabras de la delegada, el objetivo del programa es "romper el aislamiento y las situaciones de soledad no deseada y aumentar su vinculación a la red social del barrio en el que viven".



Para ello, el programa cuenta con tres proyectos, de modo que el primero es de sensibilización-difusión, para dar a conocer el programa con carácter general; derribar barreras, para permitir a los mayores salir y relacionarse en su medio; y Lazos, con el que se establecen redes entre los mayores y el medio.



Para llevar a cabo todas las actuaciones se establecen contactos con diferentes agentes sociales, asociaciones vecinales, comercios, asociaciones de mayores, y los propios vecinos de las barriadas donde se va a actuar para establecer una Red de Lazos entre los mayores y la comunidad, detalla el Consistorio.



Este programa pone en práctica un nuevo enfoque de atención acercando servicios y recursos que permitan mantener activa a las personas, participar plenamente de la vida de la comunidad y combatir la soledad.



SUBVENCIÓN DE 100.000 EUROS

De la misma forma, el programa se financia a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), de la Junta de Extremadura, con una subvención de 100.000 euros.



En el programa Lazos se organizan actividades como acompañamiento individual dentro y fuera del domicilio, paseos Grupales, visitas culturales dentro y fuera de Mérida, talleres de psicomotricidad y gimnasia pasiva.



Además existe un distintivo de los comercios y empresas de las zonas de actuación que establecen una colaboración con el programa, detectando a mayores que puedan ser susceptibles de atención; entre las empresas se encuentran farmacias, comercios de barrio, bares, etc. En total, entre todas las zonas, colaboran una veintena de empresas.



Finalmente, para el desarrollo del programa se cuenta con nueve profesionales, de los cuáles tres son trabajadores sociales y seis auxiliares de acompañamiento.