Bañistas piscinas Mérida podrán salir y volver a entrar sin tener que pagar otra entrada

Los bañistas de las piscinas municipales de Mérida podrán a partir de ahora salir y posteriormente volver a entrar sin necesidad de abonar otra entrada, siempre que lo haga en la misma instalación.



El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha anunciado este cambio mediante una instrucción ordenada este mismo lunes, después de que durante los primeros días de apertura de las instalaciones, que ha tenido lugar este pasado fin de semana, se hayan producido quejas de algunos usuarios que no pudieron volver a entrar tras salir de las instalaciones.



Una situación que, según ha aclarado el primer edil, no es nueva, en tanto que se corresponde con la aplicación de una ordenanza municipal que data de 2014. En todo caso, y para que esta situación no se repita, mediante una instrucción, a partir de ahora los tiques incorporarán la piscina en la que se adquiere y la fecha.



El motivo de dicha ordenanza, tal y como ha explicado Rodríguez Osuna, era evitar que un mismo usuario pudiera acceder con la misma entrada a distintas instalaciones en un mismo día. De esta forma, al incorporar la instalación concreta para la que se adquiere la entrada, y la fecha, se evitará este problema, y se permite a los usuarios poder salir de la piscinas y regresar más tarde.



ESCASEZ DE SOCORRISTAS



Por otro lado, también relacionado con las piscinas, ha reconocido las dificultades con las que se ha encontrado el Consistorio para completar la plantilla de socorristas para este verano, una situación que asegura que afecta a buena parte de los ayuntamientos, teniendo en cuenta la gran cantidad de instalaciones que se abren prácticamente al mismo tiempo.



En todo caso, Rodríguez Osuna ha garantizado que no hay riesgo de que haya que cerrar alguna piscina debido a la falta de socorristas. "Eso nunca", ha aseverado, si bien ha reconocido que la dificultad se encuentra en contar con una bolsa de candidatos para cubrir eventuales bajas a lo largo del verano.



En este sentido, ha hecho un llamamiento a todas las personas que tengan en su poder el título de socorrista para que se inscriban en dicha bolsa, porque, ha dicho, tienen prácticamente asegurado un puesto de trabajo, con un salario "bastante digno", aunque reconoce que la temporalidad, pues es un empleo para dos o tres meses de duración, dificulta dichas contrataciones.



El alcalde emeritense ha abordado este asunto al término de la presentación de los actos con motivo del Año Jubilar Eulaliense.