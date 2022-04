Osuna: El Convento de las Concepcionistas es municipal y "nada" va a paralizar las obras

Ep.



El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha insistido este viernes en que el edificio del Convento de las Concepcionistas es "propiedad del ayuntamiento al cien por cien", por lo que "nada" va a paralizar las obras que el consistorio tiene fijadas en estos terrenos. Se ha referido así al conflicto que tiene abierto el ayuntamiento con el empresario que ocupa el único de los locales comerciales del inmueble que continúa abierto, en este caso una peluquería.



El mandatario emeritense ha recalcado que "un euro de dinero público es sagrado y defendemos el interés general de la ciudad por encima del interés particular", y que ese proyecto que ejecutará el consistorio "va a generar empleo, dinamizar la economía e incrementar el turismo en la ciudad".



Rodríguez Osuna ha subrayado que los intereses particulares "son legítimos", pero "no nos vamos a parar y defenderemos el interés general por encima del interés particular".



En cualquier caso, ha comentado que "habrá una valoración del Tribunal Económico de la Junta, se consignará el dinero en una cuenta bancaria, se desalojará al ciudadano, que tendrá su derecho a reclamar en otro tribunal contencioso pero no habrá ninguna paralización y la obra va a empezar".



El conflicto ha surgido porque "hay una persona ocupando un edificio sin contrato, que la ley le otorga un derecho, como a toda persona que ocupa ilegalmente algo, y ahora será un informe jurídico y una valoración sobre lo que legalmente le correspondería al ocupante de una propiedad que no es suya, que es de la ciudad de Mérida".



Rodríguez Osuna ha destacado que el ocupante "quiere que le paguemos cinco veces más, pero el ayuntamiento defiende los intereses de la ciudad y, por tanto, hasta el último euro de los ciudadanos de Mérida se queda en las arcas del ayuntamiento, para seguir bajando la deuda".



Hay que recordar que el empresario reclama una indemnización en concepto de lucro cesante de casi 90.000 euros, cantidad muy superior a los algo más de 25.000 euros en los que se ha cifrado por parte de un perito externo al consistorio, cantidad ya ofrecida y rechazada por el peluquero.



Este conflicto se encuentra actualmente pendiente de la resolución del Tribunal de Valoración de la Junta de Extremadura, que determinará la cantidad a abonar en concepto de indemnización, que sería vinculante. No obstante, cualquiera de las partes podría posteriormente acudir a la vía contenciosa, lo cual alargaría su resolución.