"La campaña del 25N visibiliza el trabajo en igualdad que hacemos a diario en Mérida"

Lleva ya más de ocho años luchando por instaurar en Mérida una igualdad plena y real entre las y los emeritenses, pero como ella misma dice “mientras siga habiendo mujeres asesinadas no la alcanzaremos”, por lo que “hay que luchar” y seguir trabajando en la sensibilización y la prevención en la ciudadanía, poniendo especial énfasis en que se haga desde la propia escuela. Ana Aragoneses Lillo (Mérida, 25 de marzo de 1982) es concejala delegada de Igualdad en el Ayuntamiento –también lo es de Festejos, Limpieza, así como de Semana Santa y Año Jubilar-. Madre de una hija, es consciente de que, pese a que se ha avanzado mucho en los últimos años en esta materia, todavía hay mucho por hacer teniendo en cuenta que las mujeres siguen siendo asesinadas y sufriendo violencia machista, la más grave de las desigualdades que aún padecen en pleno siglo XXI.

Ahora que este próximo sábado, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional contra la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, la capital extremeña se suma un año más a esta efeméride con una serie de actividades que vienen a complementar y visibilizar el trabajo diario que se desarrolla desde la delegación de Igualdad durante todo el año. En una conversación con Regiondigital.com, esta emeritense, Trabajadora Social de profesión, hace un repaso de todas las políticas en materia de igualdad que se han llevado a cabo, bajo su responsabilidad, desde que llegó al equipo de Gobierno en junio de 2015.

Aragoneses también destaca lo que ha logrado y da a conocer los “retos” que le gustaría alcanzar de cara a la legislatura que se inició el pasado mes de junio. Se le llena la boca cuando habla de Mérida como “territorio de igualdad”, un slogan que se ha impuesto en los últimos años, gracias también a la creación de la Red Permanente de Atención a las Mujeres de la ciudad, así como a las campañas contra la violencia sexual puestas en marcha por el Consistorio con motivo de los distintos festejos de la capital autonómica, y a un presupuesto amplio, ejecutado en su totalidad.

Y es que sin dotación presupuestaria, dice alto y claro que no se podrá avanzar contra la violencia machista, la lacra del siglo XXI, que sigue asolando a la población femenina en nuestra sociedad. Pese a ello y a que las cifras de mujeres asesinadas crecen cada año en España, esta feminista de pro y activista, teme que la llegada de la ultraderecha a ayuntamientos y gobiernos regionales frenen todo lo que se ha logrado hasta ahora, porque “son negacionistas”.

Por eso, advierte de que el Ayuntamiento de Mérida va a ir siempre de la mano con el movimiento feminista y con las entidades que lo llevan a cabo, ayudando en todo lo que precisen las mujeres que son víctimas y que se acercan hasta los servicios que ofrece la delegación de Igualdad, en busca de acompañamiento o escucha, “a quienes ayudamos, denuncien o no denuncien”. Porque, en definitiva, “cambiar la vida de las mujeres de Mérida” es uno de los objetivos por los que esta emeritense trabaja a diario, así se va a visibilizar este 25 de noviembre y así va a seguir haciéndolo, al menos hasta que culmine su tercera legislatura consecutiva en el cargo.

Vamos a remontarnos a tu primera legislatura en el Ayuntamiento de Mérida, año 2015… En aquel momento, entras en el equipo de Gobierno de Antonio Rodríguez Osuna y dentro de tus responsabilidades te haces con las riendas de la delegación de Igualdad. Para hacer un poco de memoria, ¿era la primera vez que se instauraba esta delegación en el Consistorio emeritense?

No, no era la primera vez, ya hubo una legislatura donde hubo una delegación específica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y sí que en el 2016 retomamos esa delegación porque nos parecía importante que aunque fuera una delegación transversal donde se implicaban todas las delegaciones, hubiera una dirigida específicamente para las mujeres, sabiendo que había, de alguna manera, que contrarrestar todas las desigualdades que todavía la sociedad de entonces, en el 2015, y ahora, por supuesto, siguen habiendo.

Y es que, aunque se ha avanzado, seguimos estando en desigualdad. Por eso, queríamos corregir esas desigualdades y llevar a cabo políticas específicas, con un presupuesto propio, porque la realidad era que en la anterior legislatura se había hecho a través de unos fondos europeos y no se ejecutaban los presupuestos de la delegación de Igualdad que había anteriormente.

Por tanto, era un poco el objetivo, el llevar a cabo políticas de igualdad que corrigieran esas desigualdades y trabajar sobre todo en todo lo que tenía que ver con la prevención contra la violencia hacia las mujeres.

¿Recuerdas cómo fueron tus primeros pasos en pro de las políticas de igualdad en el Gobierno municipal?

A mí, precisamente, no me resultó difícil, porque soy una mujer activista y feminista, que lleva mucho tiempo trabajando en áreas de igualdad. Como profesional, soy Trabajadora Social y eso me ha permitido que mi trabajo siempre haya ido relacionado con proyectos sociales en pro de la igualdad de oportunidades. También he trabajado en el Instituto de la Mujer, por lo que yo ya traía en mi mochila, de alguna manera, un amplio trabajo en esa área. Entonces, ponerlo en práctica desde la óptica política, no me resultó difícil.

Así que, de alguna manera, para mí era de las delegaciones más cómodas y mi compromiso, además, personal, feminista e ideológico, me permitía también saber cuáles eran las necesidades que las mujeres de Mérida tenían. Por tanto, había que empezar a proyectar acciones y a llevar a cabo políticas de igualdad, porque al final ese es el objetivo: que cambiaran la vida de las mujeres de la ciudad.

Si echas la vista atrás, ¿qué objetivos crees que has cumplido en tu tarea diaria? y ¿qué crees que aún te queda por hacer?

Hemos conseguido como equipo de Gobierno el objetivo de que Mérida sea un Territorio de Igualdad, que sigamos dando pasos por la igualdad real entre mujeres y hombres, además, de incluir la igualdad como un eje prioritario dentro de las políticas municipales. También hemos creado un Recurso Permanente de Atención Municipal para las mujeres de nuestra ciudad, de manera que siempre van a tener un recurso dirigido a ellas, con profesionales expertas y en plantilla, que eso no lo había.

No obstante, todavía nos quedan muchísimos retos por delante, porque la realidad es que nos queda mucho por hacer en cuanto a cambio de mentalidad, sabiendo que además hay amenazas constantes por parte de otros partidos políticos que son ‘negacionistas’ de la violencia contra las mujeres y que no van a trabajar en pro de la igualdad, porque en muchos territorios ya, además, están recortando presupuestos en políticas de igualdad.

También desde este Gobierno municipal se ha gestionado para tener un presupuesto fijo y amplio para llevar a cabo esas políticas de igualdad. Creo que eso también es un logro y que se ejecuten en su totalidad… Todo ese trabajo, esos planes de igualdad, que a través de acciones van modificando y corrigiendo desigualdades que todavía socialmente tenemos y que aunque se ha avanzado en nuestra ciudad también están detectadas con ese diagnóstico que se hace previo. Precisamente, ya estamos trabajando en el III Plan de Igualdad -llevamos dos-, en mi caso pude hacer este II Plan de Igualdad y estaremos trabajando en un III para esta legislatura.

Creo que también se ha conseguido una concienciación a nivel de ciudadanía con respecto a ‘no tolerar’ la violencia hacia las mujeres, se ha hecho muy buen trabajo en periodos festivos con las campañas contra las agresiones sexistas...

Con la madurez que te han dado todos estos años en el cargo, el pasado lunes presentaste las actividades previstas para conmemorar el 25N, Día Internacional contra la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres. Ante los medios reafirmaste el compromiso de Mérida con la erradicación y la prevención de la violencia machista, ¿en qué proyectos, medidas o políticas va a seguir trabajando el Ayuntamiento?

Sobre todo me centraría, y seguiría insistiendo, en que este trabajo es continuado todos los días del año, especialmente en esa sensibilización y en prevención de la ciudadanía. En este caso, estamos muy centrados también en la comunidad educativa –alumnado, profesorado, etc.- trabajando con ella a todos los niveles. Es un trabajo que tenemos que seguir haciendo, porque nos estamos encontrando con situaciones de violencia y maltrato en relaciones de parejas jóvenes. Eso es una realidad.

Sí que hay una cosa en la que nos tenemos que centrar, que es la violencia sexual. Afortunadamente la nueva Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que ha supuesto un nuevo progreso porque genera una nueva arquitectura legal que protege de manera transversal la violencia sexual. Así, va a permitir clasificar y detectar la violencia sexual de alguna manera, pero ese es un trabajo importante que tenemos que hacer, porque ahí es donde nos estamos encontrando los principales problemas.

Por eso, yo me centraría sobre todo en trabajar con todo el tema de la prevención y la sensibilización en toda la ciudadanía, pero incidiendo en algo fundamental como que es trabajar en la educación y en la formación desde muy temprana edad. La escuela es un mecanismo importante para llegar y educar y así poder acabar con las desigualdades entre mujeres y hombres y erradicar la violencia machista.

Nos preocupa especialmente cómo este tipo de violencia, en vez de retroceder, se está instalando con fuerza entre los jóvenes. Por eso hay que trabajar para atajar la violencia sexual que ahora mismo es una realidad, sabiendo además que algunos de los datos que están sobre la mesa ponen de manifiesto que el 30% de las mujeres de 15 años o más han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en la vida. Este dato es muy revelador, y evidentemente en esa línea de trabajo vamos a tener que seguir estando.

Por supuesto, como he dicho anteriormente, tenemos que implementar el III Plan de Igualdad que es el que nos va a dar y detectar cuáles son las desigualdades que hay en la ciudad. También creemos que es importante seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo con campañas visibles también a la ciudadanía, porque esto no es solo de las instituciones, sino que es una realidad que de alguna manera nos interpela a todos y a todas a una acción firme en pro de esa erradicación de la violencia contra las mujeres y sobre todo de esas actitudes sociales que hoy en día hay personas que las toleran, las justifica, e incluso las banalizan y las niegan. Por tanto, tendremos que ir todos y todas de la mano, no solo las instituciones, sino también la ciudadanía, e insistiremos en eso.

De cara a este 25N, el Ayuntamiento va a llevar a cabo una serie de acciones bajo el lema ‘¡Contra las violencias machistas… todos los días!’, ¿cómo se va a conmemorar en Mérida la efeméride?

Esta campaña viene a reafirmar el trabajo que se hace todos los días, sabemos que se conmemora ahora en noviembre, y que hay una serie de acciones que visibilizan, pero la realidad es que el trabajo nuestro es continuado. Por eso, ya no es presentar una relación de actividades que vamos a hacer con motivo del 25N, porque el trabajo se hace a lo largo de todo el año.

Por supuesto, que nos vamos a unir a ese acto reivindicativo, a esa concentración que el movimiento feminista de la ciudad va a hacer. Como siempre la institución y el Ayuntamiento van siempre de la mano con el movimiento feminista y con las entidades que lo llevan a cabo, por eso vamos a sumarnos a esa acción reivindicativa.

Además, a través de la obra de teatro ‘Eco, la ninfa sin voz’ que hemos puesto en marcha en los centros educativos, vamos a intentar transformar y debatir cuál es la situación con los más jóvenes; y también vamos a celebrar una reunión de la Mesa de Coordinación y Seguimiento de Actuaciones sobre Violencia de Género.

Precisamente, será este jueves, 23 de noviembre, cuando se celebre dicha Mesa, ¿qué temas se van a tratar? y ¿quiénes forman parte de ella?

La Mesa de Coordinación y Seguimiento de Actuaciones sobre Violencia de Género se constituyó en el 2007, y en ella participan todos los recursos de atención tanto a nivel policial, como judicial, así como recursos de entidades sociales y, por supuesto, la institución que tiene la Oficina de Igualdad y el Punto de Atención Psicológica, para hacer el seguimiento de las actuaciones que se están llevando a cabo en materia de violencia de género y detectar, de alguna manera, si esa coordinación, entre ambos, es buena.

De hecho, en esa coordinación, cuando una mujer tiene una medida judicial o tiene una orden de protección, ésta va a pasar por diferentes entidades, entonces tenemos que estar entre todos coordinados. Lo que se establece, principalmente, es analizar cuál es la situación actual en Mérida sobre los casos de violencia de género, cuáles son las mujeres atendidas y los riesgos que tienen, porque también dependerá del nivel de riesgo que los define.

En este sentido, la Policía Nacional tiene las competencias en materia de denuncia ante un caso de violencia de género, pero la Policía Local, al estar en el sistema Viogén desde el año 2020, nos permite también hacer un seguimiento a 20 casos de mujeres que tienen medidas cautelares, pero de riesgo no apreciado o bajo. Entonces la coordinación es fundamental y encima de la mesa se pone cuál es la situación actual que tenemos en nuestra ciudad, si estamos detectando algún problema o alguna violencia específica dentro de la de género. Después hay casos concretos de mujeres que tienen ciertos dispositivos y que también se analizan, ahí ya está la parte más técnica, en ese caso, los políticos nos vamos.

En resumen, eso es principalmente lo que se analiza en esta Mesa, junto a cuál es la situación de seguimiento de las mujeres con órdenes de protección, y si tenemos que reforzar el trabajo que tenemos que hacer, si tiene que ir por una línea u otra… Eso es un poco lo que se viene a analizar, se suelen hacer dos al año, una por semestre. Afortunadamente en Mérida tenemos una magnífica coordinación con todos los recursos y estamos todos en la misma línea y en el trabajo conjunto. Eso es una realidad que siempre defiendo porque hay muy buena relación con todos.

Aparte de la jornada del 25N, el Ayuntamiento también conmemora el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer), lleva a cabo campañas de juguetes no sexistas de cara a las Navidades, así como campañas contra agresiones sexistas en las distintas celebraciones de la ciudad -Carnaval, Emerita Lvdica o la Feria de Septiembre-... También apoya a las mujeres y niñas para que estudien asignaturas relacionadas con la Ciencia… ¿Cómo definirías el antes y el después que ha supuesto para la ciudad la puesta en marcha de cada una de estas iniciativas?

Creo que han sido un avance, al menos nosotros lo creemos así y lo notamos. De hecho, en el diagnóstico que hagamos del III Plan de Igualdad se va a ver, cuando constemos a la ciudadanía esa implicación que hay por parte de la institución más cercana a las mujeres. Todas estas iniciativas han supuesto un avance en igualdad entre mujeres y hombres, pero es cierto que la realidad es bastante dura aún y lo digo por los datos que tenemos encima de la mesa: 141 mujeres atendidas en la Oficina de Igualdad y 169 en el Punto de Atención Psicológica, lo que nos dice que aún tenemos una realidad que evidentemente hay que combatir.

Hay avance en que las mujeres nos sentimos más libres a la hora de vivir en esta sociedad, por supuesto, pero no nos podemos relajar, porque los datos y la realidad nos dicen que todavía nos queda mucho por esa igualdad real y efectiva. Sobre todo cuando hay 52 mujeres asesinadas este año, superando ya la cifra del año pasado. Por tanto, la realidad que nos dicen estos datos es que no hemos alcanzado esa igualdad real, por eso es importante que estos recursos sigan firmes y estén dotados económicamente y que se lleven a cabo.

Al final también, de alguna manera, nuestro compromiso como institución, es que las medidas contenidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género y sobre todo las que están en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el marco de las competencias locales, las tenemos que seguir ejecutando, sobre todo para cambiar esta realidad, sino es inevitable. Que las sociedades avanzan sí, pero hay una amenaza actual por quienes son ‘negacionistas’ de la violencia contra las mujeres. Por eso, tendremos que estar trabajando con fuerza e insistencia para que avancemos realmente a lo que queremos.

Lo comentabas antes, en lo que va de año han sido asesinadas en España 52 mujeres -superando así las cifras de 2022, ¿qué crees que está fallando para que estas cifras sean cada vez más escalofriantes?; ¿qué tendrían que hacer las administraciones –en este caso el Ayuntamiento- para seguir luchando contra la que podemos definir como ‘lacra’ del siglo XXI?

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género protege a las mujeres. Permitir esa ley fue un punto de inflexión porque lo que hizo fue pasar del ámbito privado al público y, sobre todo, generar recursos de protección a las mujeres. Eso sigue firme y actualmente son más de 45.000 mujeres las que cuentan con medidas de protección bajo el sistema Viogén.

Además, también menciono la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se hizo en diciembre pasado por parte de los grupos parlamentarios. Ahora, ¿qué hay que hacer?... pues renovarlo y dotarlo de recursos y capacidades para garantizar a todas las mujeres que viven en nuestra sociedad que estén protegidas frente a todas las violencias. Y ese es el marco donde se recogen realmente todas esas violencias.

¿Qué está fallando? Pues que hay gobiernos y acuerdos de gobiernos de otras ideologías políticas, sobre todo de derecha y ultraderecha, que en algunos territorios lo que están haciendo es que la seguridad de las mujeres dependa precisamente de que no tengan esos recursos. Frente a ello, nosotros vamos a seguir trabajando para poner en marcha los recursos del Pacto de Estado, que espero que se reafirme y que se lleve a cabo, centralizándolo en nuestra ciudad.

De ahí que, desde el Ayuntamiento, vamos a trabajar para mejorar la coordinación continua entre todos los agentes implicados en un caso de violencia contra las mujeres, vamos a trabajar en la formación de agentes implicados para garantizar esa atención integral y también en esa sensibilización y prevención. También vamos a realizar cauces de colaboración con las organizaciones de mujeres feministas que luchan contra esta violencia, porque creo que siempre tenemos que ir de la mano; y trabajar en concienciar a la sociedad sensibilizando.

Centrándonos en Mérida, este pasado lunes diste a conocer las diferentes cifras de mujeres que están siendo atendidas en los distintos servicios que ofrece la delegación de Igualdad. ¿Qué pasos se siguen en tu departamento desde que llega una mujer que ha sido víctima de violencia machista?, ¿cómo se le protege?

Hay una cuestión que es muy importante decir y es que las mujeres tienen un Recurso Permanente de Atención Municipal al que pueden acudir cuando quieran, sin necesidad de haber denunciado. Cuando denuncian se abren puertas a recursos económicos y de protección, pero hay mujeres que no denuncian, este dato es importante.

¿Qué hacemos nosotras? Acompañarlas en esa toma de decisión y en esa detección de lo que le está sucediendo para que luego ella decida, pero evidentemente jamás forzamos a que nadie denuncie, porque la realidad es así, solo un 10% de las mujeres que son víctimas de violencia de género denuncian.

Por tanto, las acompañamos y explicamos cuáles son los recursos, cuál es esa Red de Atención si interponen una denuncia, y, sobre todo, cuáles son también los recursos de seguridad. Nosotras las acompañamos con un equipo de mujeres expertas, profesionales en la materia, donde las van a atender y a acompañar en esa toma de decisión y ahí estamos. Somos el recurso más cercano a las mujeres, a la ciudadanía en general, y estamos siempre permanentes para poderlas atender.

Vamos a acompañarles en esa toma de decisión si deciden dar algún paso, sin forzar nunca a la víctima, porque al final lo que hacemos es victimizarla a ella de esa situación.

¿Qué esperas de la actual legislatura en materia de igualdad?

Nosotros vamos a seguir apostando por ‘Mérida, territorio de Igualdad’ como slogan, tenemos que seguir dando pasos por la igualdad real entre mujeres y hombres. Creo que es nuestro proyecto de gobierno y, además, está siendo ese objetivo, incluir la igualdad como eje prioritario en todas las áreas. Ese es el trabajo que nosotras vamos a seguir haciendo.

Nos gustaría que no se recortaran recursos a nivel de Extremadura en cuanto a igualdad de oportunidades o a recursos de atención a la violencia de género. Eso es importante, que se ejecute y que se ejecute en el marco nacional todo el Pacto de Estado que nos va a permitir que lleguen fondos, en este caso, a los recursos más cercanos a las mujeres que somos los ayuntamientos para poder seguir dando esa cobertura.

Independientemente del trabajo presupuestario, también es necesario, desde todas las instituciones, que el compromiso a nivel de trabajo y de presupuesto se haga real y efectivo… llevamos todos la misma línea, eso es importantísimo, sino es bastante complicado.

Y, para finalizar, una pregunta más personal, ¿cómo te definirías?, ¿feminista se nace o una se hace a lo largo de sus vivencias en la vida?

Creo que el feminismo se hace, cuando te das cuenta que la sociedad no es igual para las mujeres y para los hombres, y te chocas con la realidad de una sociedad que todavía es machista, es patriarcal y en ese momento creo que tomamos conciencia de cuál es la situación que tenemos. Es ahí cuando cambias tu mentalidad, y apuestas por luchar y combatir no solo todas las violencias que las mujeres sufrimos que es la desigualdad máxima que tenemos en la sociedad, sino por otras cuestiones.

Todo ello, evidentemente, te hace comprometerte con esta lucha y trabajar en mi caso -que tengo esa oportunidad desde la parte institucional- para poder llevar a cabo políticas públicas. Creo que es importantísimo que todas las mujeres de nuestra ciudad sepan, que tengan conocimientos y estén formadas en cuál ha sido la historia de las mujeres y cómo se han desarrollado las sociedades…

Por eso, creo que ser feminista hoy en día y luchar por esa igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es algo fundamental desde mi punto de vista. Pero para eso también hay que conocer. Evidentemente te haces feminista cuando eres conocedora de que hay realidades que son desiguales, sociedades que son desiguales y que te afectan como mujer, por tanto, hay que luchar.