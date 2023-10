Toda la programación del 46 Festival de Teatro de Badajoz

46º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE BADAJOZ







Viernes 13 de octubre 21:00 h.

Supernormales

De Esther F. Carrodeguas

Dirección: In?aki Rikarte

Intérpretes: José Manuel Blanco, Carolina África, Emilio Gavira, Natalia Huarte, Jorge Kent, Mónica Lamberti, Anna Marchessi, Marcos Mayo, Inma Nieto y Elvira Cuadrupani.

Compañía: Centro Dramático Nacional (Madrid)

Duración: 100 minutos

Juego co?mico que nos enfrenta a nuestros propios prejuicios alrededor del colectivo de personas con diversidad funcional, generados dentro de una sociedad neoliberal y patriarcal, pero sobre todo 100 % capacitista en la que los cuerpos, las realidades, las necesidades y las vidas de las personas que no pueden producir al ritmo que viene impuesto no les queda ma?s remedio que ver co?mo les pasan por delante casi todos. Por el camino, a la mayori?a de estas personas se les ha pra?cticamente negado histo?ricamente la vivencia de una sexualidad propia y natural. Y se las ha colocado, adema?s, fuera del DESEO. Es justamente desde este punto desde el que se reflexiona sobre lo anterior, incluyendo la propia reflexio?n sobre la creación con personas diversas y sobre la dificultad de eliminar las barreras existentes para la entrada, comprensio?n o disfrute de la propia obra teatral que se esta? viendo.

Premio Max de las Artes Escénicas 2023 a la Mejor Dirección de Escena

Sábado 14 de octubre 18:00 h. Espectáculo de calle

Chá das cinco (Té de las cinco)

Creación e interpretación: Daniela Leite, Joana Martins, Marta Costa y Rita Martins

Compañía: Coração nas Mão (Portugal)

Duración: 55 minutos

Espectáculo de danza, circo, música, clown, mímica, equilibrios y manipulación de objetos que utiliza cualquier espacio como escenario para interaccionar con el público de todas las edades.

Una creación colectiva interpretada por un elenco de cinco mujeres. Con cinco energías diferentes, cinco personalidades, cinco formas de ser -aunque una aún no ha llegado-. Una reflexión sobre la relatividad del tiempo, la espera y lo efímero, que puede llevarnos a situaciones extremas, ridículas, animales y surrealistas. Una propuesta que explora la sensibilidad. Una invitación al público a sentirse inspirado por lo simple, disfrutando de las cosas elementales de la vida cotidiana.

El presente, el aquí y ahora, al sorber y disfrutar de la esencia de la infusión. Pero, contrariamente a lo que se espera, la paz no sucede. Y la calma utópica del té contrasta con las situaciones angustiosas y los imprevistos que de él surgen: el agua que nunca se calienta, el té que nunca está listo y el amigo que nunca llega.

Sábado 14 de octubre 21:00 h.

Ladies football club

De Stefano Massini

Dirección: Sergio Peris-Mencheta

Intérpretes: Alicia González, Ana Rayo, Andrea Guasch, Belén González, Carla Hidalgo, Diana Palazón, Irene Maquieira, Xania Reguant, María Pascual, Noemí Arribas y Nur Levi

Compañía: Barco Pirata (Madrid)

Duración aproximada: 145 minutos

Abril de 1917. Las trabajadoras de Doyle & Walker Ammunition de Sheffield están comiendo sándwiches en el patio de la fábrica. Sus maridos, hermanos, padres… están en el frente y por esa razón son las mujeres las que ahora trabajan, en la fábrica que provee al ejército de armamento. Pero ese día, al encontrar una pelota abandonada en el patio, Rosalyn, Violet, Olivia y las demás comienzan a jugar.

Con el tiempo afinan la técnica y alguien les propone jugar una “liga de verdad”. A falta de campeonatos masculinos, el fútbol femenino de esos años tendrá su primera temporada dorada y se ganará el cariño del público. Será, sin embargo, menos bienvenido por las instituciones del fútbol masculino que, una vez que termine la guerra, harán todo lo posible para que las mujeres “vuelvan a ocupar su lugar”. La obra está inspirada en la historia real de los primeros equipos de fútbol femenino en el Reino Unido.

Domingo 15 de octubre 19:00 h. Espectáculo familiar

Italino Grand Hotel

Escrito e interpretado por Jordi Magdaleno

Dirección: Tolo Ferrà y Jordi Magdaleno

Compañía: La Tal (Cataluña)

Duración: 55 minutos

En el último sótano del Italino Grand Hotel está la lavandería. Allí, un personaje solitario lava, plancha y perfuma la ropa. Vive solo, sueña entre sábanas y esconde la soledad conversando con las máquinas y jugando con su propia sombra.

Desde 1986 La Companyia La Tal ha evolucionado del payaso clásico hasta un universo propio fruto de una profunda revisión sobre el mundo del clown. Su contundente estética es un sello propio de la compañía. Crean espectáculos de teatro de sala y calle para todos públicos que han representado en festivales y escenarios de todo el mundo.

Martes 17 de octubre 21:00 h.

Los vigilantes de la obra

Escrita y dirigida por Francis Lucas

Intérpretes: José Antonio Lucia y Francis Lucas

Compañía: Producciones Glauka (Extremadura)

Duración: 75 minutos



Alfonso y Benito son vigilantes. Vigilan el decorado de una obra de teatro, una versión de Hamlet. El público llega a la sala y se encuentra con ellos dos. Alfonso y Benito afirman que esa noche no habrá función e invitan al público a que se marche. Ellos están allí para vigilar, no para actuar. Aquí podría acabar la comedia, pero solo es el comienzo de un disparate de magnitudes shakesperianas. ¡Una tragedia de las de antes! ¡Una comedia de las de ahora!

Miércoles 18 de octubre 21:00 h.

Un poyo rojo

Dirección: Hermes Gaido

Coreógrafos: Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón

Intérpretes: Alfonso Barón y Luciano Rosso

Compañía: Poyo rojo (Argentina/Francia)

Duración: 45 minutos

Un interesante cruce entre la danza, el deporte y la sexualidad. Una obra que, a partir del lenguaje corporal explora los límites del lenguaje contemporáneo, en respecto del movimiento y sus posteriores interpretaciones.

Una provocación, una invitación a reírnos de nosotros mismos y, a su vez, reconocer nuestra totalidad. Un poyo rojo, mezcla de acrobacia y comicidad. Naiff, kitch, poncif, o cualesquiera que sus múltiples lecturas puedan arrojar, sin embargo, un impactante abanico al respecto de las posibilidades físicas y espirituales del ser humano.

Jueves 19 de octubre 21:00 h.

Kohlhaas

De Marco Baliani y Remo Rostagno

Basada en Michael Kohlhaas de Heinrich Von Kleist

Traducción: Beatriz Castellary

Dirección: María Gómez

Intérprete: Riccardo Rigamonti

Compañía: Producciones Teatrales Algoquín (Madrid)

Duración: 75 minutos

Kohlhaas narra la historia de un criador de caballos víctima de la prepotencia y de la corrupcio?n y de como la injusticia puede llevar a un hombre recto y observante de la ley a convertirse en un temible bandido. Un noble sin escrúpulos arrebata al criador sus dos mejores caballos. Kohlhaas intenta recuperarlos por medios legales, pero cuando las leyes reconocidas por los hombres le fallan, busca otra forma de alcanzar la justicia.

Candidata a los Premios Max

Viernes 20 de octubre 21: 00 h. ESTRENO

Galop

Dirección: Rafael Ruiz

Intérpretes: Ana Maou, Lila Horovitz y Sarai Pintado

Compañía: La Jolie (Extremadura)

Coproducción con el Festival de Teatro de Badajoz

Duración:

Tres mujeres emprenden un viaje en una motocicleta. Es una antigua vespa con sidecar. Son tres intérpretes musicales: violín, viola y contrabajo. No sabemos cómo han llegado a tomar esa decisión, ni qué relación tienen. Es probable que, como en la vida, se hayan encontrado en ese viaje y por alguna razón han decidido seguir juntas durante un tiempo. Durante el tiempo que su amistad siga dando fruto, mientras una entienda a la otra; hasta que un suceso cause la ruptura o la desconfianza. O quizás nunca; todo el viaje, siempre.

Hasta ese momento, comparten el viento que les desgasta la piel en el camino, el amanecer cada día diferente; el tiempo frío o lluvioso. El sol que alivia sus preocupaciones. Y disfrutan juntas de las películas que se proyectan en el horizonte brumoso o despejado.

Cantan o tocan sus instrumentos mientras viajan. Para conciliar el sueño. Para ordenar sus maletas y hacer confortable otro nuevo lugar al que llegan. Tocan para ahogar la suave tristeza cuando cargan su vespa para marcharse. La música evoca sus sueños, sus recuerdos. Sus temores. La imaginación transforma sus instrumentos en paisajes, escaleras o rostros del pasado. Son ventanas a través de las que vemos sus pesadillas, sus anhelos. Y vemos también los nuestros cuando escuchamos tocar sus instrumentos. Música de imágenes, emociones. O pensamientos. ¿A dónde irán?

Tras cautivar al público con la renovadora propuesta de Funamviolistas (Premio MAX al Espectáculo Revelación), cuya sorprendente amalgama de humor, teatro y música hizo saltar por los aires las barreras entre el teatro, el concierto y la comedia, sus creadoras vuelven en 2023 con La Jolie decididas a revolucionar la dramaturgia escénica con piezas irresistibles en busca “del más difícil todavía”: contar historias que son emociones y emocionar con historias que son la vida. Y todo ello a través de la idea de un espectáculo sin límites donde la vida (la suya, la nuestra) se cuenta cantando, tocando, danzando, jugando y, por supuesto, gozando. La Jolie jeu la vie, que podría decirse. O, en otras palabras: La Jolie es la vida sobre las tablas. Tal vez sin palabras, pero sí con todo lo demás.

La Jolie es la criatura más personal de la violinista, actriz y teatrera Ana Hernández, formada en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz alma mater de Funamviolistas, quien junto a su cocreadora, contrabajista y compositora Lila Horovitz y a la violinista y pedagoga Sarai Pintado ha decidido devolver la escena a su condición de útero: porque las historias de La Jolie son ciertamente historias de mujer, pero también de cualquiera que haya sentido ganas de amar, de gritar, de chillar, de bailar, de sucumbir al éxtasis, de salir pitando, de decir basta.

Sábado 21 de octubre

La lluvia amarilla

Basada en la novela homónima de Julio Llamazares

Adaptación y dirección: Jesús Arbués

Intérpretes: Ricardo Joven y Alicia Montesquieu

Compañía: Corral de García (Aragón)

Duración: 85 minutos

La lluvia amarilla es una novela de Julio Llamazares publicada en 1988. Se trata de un monólogo del último habitante de Ainielle. Andrés de Casa Sosas, nos explica su relato desde esa última noche de su vida, en la que la muerte le conducirá a la oscuridad eterna, donde se reunirá con su madre y todos sus seres queridos. En La lluvia amarilla, el agreste paisaje de montaña provoca que el hombre haga balance de su soledad y desamparo en los umbrales de la muerte.

La obra nos habla sobre la despoblación, pero también sobre el tiempo, la soledad, la incapacidad para expresar las emociones. Un trabajo también sobre lo que fueron, sobre lo que seremos.

Candidato Mejor Actor Premios Max de Teatro

Candidato Mejor Diseño de Espacio Escénico 2021-2022 Premios Max de Teatro

Domingo 22 de octubre 21:00 h.

Runa

Dirección artística: Lali Ayguadé

Intérpretes y coreógrafos: Lali Ayguadé y Lisard Tranis

Compañía: Lali Ayguadé Company & Big Story Productions Co-producción: GREC FESTIVAL 2022 & CDCN POLE SUD (Strasbourg)

(Cataluña)

Duración: 55 minutos

Cuentos de otro mundo. De otra época. En este paisaje caótico, dos humanos investigan entre escombros, tratando de reimaginar, de volver a sentir lo que una vez fue, lo que una vez fueron. Intuyendo el pasado. Personas inocentes que, ahora, convierten esas ruinas en aliados, en juegos para entender la realidad. Runa pone de manifiesto la belleza de ese pasado frágil, del cual no queda mucho, para agarrarse a la vida. A través del movimiento abstracto y del cuerpo en dimensiones y relaciones al peso, estos personajes nos devuelven a la esencia de lo que somos: seres afectados por el tiempo. ¿Cómo seguir adelante cuando la Runa está en la mente?

XXVI edición 2023 Premios Max: Mejor coreografía y Mejor intérprete femenina de danza

Finalistas: Mejor intérprete masculino de danza

Lunes 23 de octubre 20:00 h.

El pozo de los mil demonios

De Maribel Carrasco

Dirección y coreografías: Cristina D. Silveira

Intérpretes: Elena Rocha, Mamen Godoy, Iván Luis, Jorge Barrantes y Sergio Barquilla

Compañía: La Nave del Duende/Karlik Danza Teatro (Extremadura) Teatro Español (Madrid)

Duración: 60 minutos

Niños a partir de 8 años

Un texto que constituye una pieza clave dentro de la literatura dramática para la infancia en México. Su autora, Maribel Carrasco, lo describe como una Alicia en el país de las maravillas dentro del imaginario e identidad cultural mexicana. Es una fantasía en blanco y negro, la creación de un mundo austero e incompleto que le exige al espectador, niño o adulto, su participación activa, inteligente y libre. Es un relato de infancia para compartir en familia, donde se entremezclan los sueños y los recuerdos. Una simbiosis entre realidad y fantasía que transcurre en el fondo de un pozo seco, un paisaje mexicano árido que nos recuerda a los parajes míticos de Juan Rulfo pero que tampoco se nos aleja de muchos de nuestros paisajes necesitados de agua.

Desde una estética del realismo mágico, se transitará a través de esta historia llena de metáforas y símbolos, a través del lenguaje propio de Karlik danza-teatro, con el gesto, la palabra, la videoescena y los paisajes sonoros y lumínicos.

Martes 24 de octubre 21:00 h.

Los despiertos

Autoría y dirección: José Troncoso

Intérpretes: Alberto Berzal, Israel Frías y Luis Rallo

Compañía: Los despiertos (Madrid)

Duración: 70 minutos

Escaparse de la realidad y soñar despierto. Dormir para escapar de lo real. Despertarse y trabajar. Y trabajar hasta volver a dormir, cada día. Un día y otro. Que otros sueñen por nosotros, a nosotros no se nos permite, no podemos, no hemos sido elegidos. ¿No nos ves? Míranos. Si soñamos, nos daremos contra la pared con fuerza, porque soñar, simplemente no está a nuestro alcance. Y la pared de lo diario es dolorosa. Así que, mejor reír y conformarnos. Y seguir trabajando hasta volver a dormir. Un día y otro. Estar despierto mientras duermes, tiene sus ventajas. «Morir, dormir, tal vez soñar…”: Hamlet, de William Shakespeare. Despiertos, podemos ver lo que soñáis, mientras lo limpiamos todo para que lo encontréis como nuevo al día siguiente. Un día y otro. Todo estará como nuevo, para que podáis volver a ensuciarlo con vuestra realidad del día a día. Un día y otro. Lo limpiaremos todo, también nuestros pasos. No quedará ni rastro de lo que fuimos cuando ya no estemos. ¿A quién podría importarle? Menos mal que nos queda la risa. Y juntos, soñando despiertos, con lo que podría haber sido, parece que el tiempo pasara un poco más deprisa. Y al final, incluso después de las noches más largas, un día y otro, siempre vuelve a salir el sol.

Miércoles 25 de octubre 21:00 h. ESTRENO

Nada ni nadie

De Jesús Lozano

Dirección: Jesús Peña

Intérpretes: José Antonio Lucia y Jesús Lozano

Compañía: María de Melo Producciones (Extremadura)

Coproducción con el Festival de Teatro de Badajoz

Duración: 70 minutos

Si tuvieras todo el poder …. ¿cuál sería tu modo de conducirte, tus normas morales? Si fueras dueño de todo lo que queda, de lo que resta, ¿serían tus intenciones, tus acciones diferentes de las que en otro tiempo fueron ostentadas por otros? Mat y Pit son dos personajes que representan metafóricamente lo más crudo de la cruda sociedad en la que vivimos pendiente siempre de una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. ¿Somos lo suficientemente maduros, inteligentes para discernir lo verdaderamente importante de lo superfluo?, ¿existe alguna esperanza de elevarnos sobre nuestros ombligos y de enfrentar los problemas serios de la existencia y de no escondernos con actitudes pueriles detrás de lo inane? ¿Puede el humor, incluso en los tiempos más duros, salvarnos al fin y al cabo de la miseria que arrastramos? Nada ni nadie, tragicomedia del poder en el fin de los tiempos, es una aproximación distópica a lo que podría ser la vida en sus últimos latidos, ese juego finito de seres de alma infinita abandonados en un pálido punto azul del universo.

Jueves 26 de octubre 21:00 h.

Mujer en cinta de correr con fondo negro

Dirección, textos e interpretación: Alessandra García

Dramaturgia: Ramón Gázquez

Intérpretes:

Compañía: Dos Bengalas (Andalucía)

Duración: 60 minutos

Una comedia que funciona a modo de radiografía del ciudadano de barrio humilde

Mujer en cinta de correr sobre fondo negro, es una

pieza esce?nica que funciona a modo de radiografi?a del ciudadano de barrio humilde. La mujer reflexiona sobre: la superproduccio?n textil, el capitalismo, el entretenimiento, la cultura, idiomas, el mote y el sector servicios. Pero, sobre todo, esta historia es risa y pensamiento.

La boca hace coreografi?as y las repite siempre. Pla?-ta-no. La lengua se pega a los dientes y sale disparada (piensa en tu boca diciendo no). Pero no solo es la boca lo que baila en esta pieza, el cuerpo realiza un ejercicio de resistencia durante 57 minutos. Una cinta de correr, un diafragma y un recorrido hacen de nuestro deambular cotidiano un acontecimiento.

La mujer dialoga con los distintos elementos que el espacio le aporta: una cuerda de 9 metros, una pelota gigante, una cinta, un dance-air con el que lidia una batalla a vida o muerte. La descripcio?n textual se abraza al detalle corporal. Una actriz que se mueve como toro en su redil, como nin?o en un parque de bolas, como una pelea de guerrilleros

en la selva tropical. En de nitiva, un mano a mano entre palabra y movimiento llevado al humor y el pensamiento.

Bailar la palabra, contar con el gesto.

Si la pieza se pudiera comer, sabri?a a Ma?laga.

Premio Max a Mejor espectáculo revelación 2022

Viernes 27 de octubre 21:00 h.

El rey que fue

De Albert Boadella y Ramón Fontseré

Dirección: Albert Boadella

Intérpretes: Ramón Fontseré, Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, Martí Salvat, Bruno López-Linares y Javier Villena.

Compañía: Joglars (Cataluña)

Duración:

Una reflexión sobre la naturaleza y la condición existencial de Juan Carlos I.

La vida del rey eme?rito provoca en sus contempora?neos los ma?s antago?nicos juicios. Se trata de una vida discordante. Una vida repleta de contrastes. Momentos trágicos, sacrificados, esperpe?nticos, enloquecidos, magna?nimos, divertidos, funestos y osados. En este sentido, podemos imaginar si Shakespeare hubiera vivido en nuestros días la historia de Juan Carlos I quizás le hubiera seducido en mayor medida que los diversos reyes que inspiraron sus formidables relatos. Joglars se dispone a montar una obra en esta línea poliédrica. Entre lo humorístico y lo trágico, el rey emérito rememora los momentos y las situaciones que a lo largo de los años le han llevado al exilio y la soledad.

Año 2023. El Golfo Pe?rsico. Un rey eme?rito, anciano y exiliado quiere sentir el sabor de su lejana y querida patria. Dispone una estancia

en un lujoso velero para degustar una deliciosa paella en alta mar. Periodistas, amigos, amigas, jeques y familiares esta?n invitados. ¿Que? puede salir mal?

Un viaje a ninguna parte. Una revisión humana y sin concesiones de la vida de Juan Carlos I y de los últimos 50 años de nuestro pai?s. Una tragedia Shakespeariana de un Rey en el ostracismo que trae al escenario fantasmas del pasado, decisiones, arrepentimientos y orgullos. ¿Que? ocurrió para que esto terminase asi??

Una recreación escénica sobre el personaje del Rey Emérito

TALLERES/CLASES MAGISTRALES

Viernes 20 de octubre. Clase magistral

Riccardo Rigamonti

Lugar: El Cafetín, Teatro López de Ayala. De 11h a 14h.

Fluir en escena

canto y movimiento segu?n Grotowski

Clase magistral guíada por Riccardo Rigamonti

La primera definicio?n de “actuar” en la RAE es: “dicho de una persona o de una cosa: ejercer actos propios de su naturaleza.”

No nos podemos olvidar de esto cuando estemos en un escenario o en un set cinematografico. Necesitamos una fuerte conexio?n con nuestro ser y con el “aqui? y ahora” para comunicar verdad con nuestro trabajo. Tambie?n necesitamos mantener esa conexio?n durante todo el tiempo, necesitamos “fluir”. En mi experiencia con diferentes maestros he encontrado dos herramientas poderosas para entrenar esta capacidad: el canto y el movimiento segu?n las ensen?anzas de J. Grotowski. En los u?ltimos an?os de su investigacio?n, Jerzy Grotowski, en el Workcenter de Pontedera, Italia, se centro? en el poder ritual del canto en vivo y de su combinacio?n con el movimiento fi?sico para ayudar al actor a alcanzar un nivel de con-fusio?n de cuerpo y mente, liberar energi?as creativas de manera natural y al mismo tiempo mejorar la escucha y la relacio?n con los compan?eros. Basa?ndonos en algunos de sus ejercicios investigaremos como utilizar el cuerpo del actor de manera integra en el escenario, combinando ejercicios fi?sicos y canto coral. Tambie?n nos enfrentaremos a un monologo o pieza de narracio?n teatral e intentaremos encontrar ese “fluir” en el texto y en el silencio.

Algunos de los puntos que investigaremos:

Movimiento y concentracio?n: el control del cuerpo en relacio?n con los dema?s y con el espacio.

Canto y movimiento: uso correcto del diafragma, resonadores, escucha y armoni?a.

Dramaturgia del actor en canto, texto y movimiento: las “acciones fi?sicas” segu?n Grotowski.

El mono?logo y la narracio?n: utilizaremos las herramientas entrenadas con los ejercicios anteriores para poner en escena un monologo, fluyendo entre las emociones y sin perder la conexio?n con nosotros, con el texto y con el pu?blico.

Gui?a el taller: Riccardo Rigamonti

Actor, autor y director de teatro. Graduado en "Literatura, Cine y Teatro" en la Universidad de Pavi?a, en 2006 se incorpora al "Laboratorio Permanente de Investigacio?n sobre el Arte del Actor - LabPerm de Domenico Castaldo (ex alumno de J. Grotowski y T. Richards). Con Castaldo, es actor en "Rose's Action" y "Songs of Simurgh" y participa en sesiones de intercambio con ex-alumnos de Grotowski en Polonia, asimilando te?cnicas que en los an?os siguientes utilizara? para guiar talleres en universidades, escuelas primarias y secundarias, institutos de detencio?n. En 2007 funda el “C.U.T. Les Enfants Sans Souci", grupo de investigacio?n teatral de la Universidad de Pavi?a. En 2011 se afinca en Madrid. Es co-director de la compan?i?a internacional "Lingua Arts" que produce especta?culos de teatro educativo en ingle?s. Actu?a, entre otros, en "Macbeth", "El mercader de Venecia", "La fierecilla domada”, “California Suite”, “Voluntad”, “Barbara”, “El abuelo”. Desde 2016 empieza un trabajo sobre los especta?culos unipersonales: en 2016 produce e interpreta Kohlhaas de M. Baliani y R. Rostagno (Candidato Premios MAX 2021 - mejor especta?culo revelacio?n; Nominado Premios Teatro De Rojas 2022 - mejor interpretacio?n masculina a Riccardo Rigamonti). En 2020 escribe, dirige e interpreta un unipersonale de teatro narrativo para pu?blico joven: "El diario secreto de los hermanos Grimm". En 2023 estrena en Madrid su u?ltimo monologo, “Italianeses” de S. La Ruina.

Necesidades para la clase:

ropa comoda para el entrenamiento fi?sico y un cambio de ropa (zapatos, camisa o camiseta y pantalo?n o falda) para las escenas;

un texto aprendido de memoria de no ma?s de una hoja (mono?logo teatral, cinematografico o texto narrativo, por ejemplo una pagina de una novela);

un canto aprendido de memoria. El canto tiene que tener un valor personal y/o estar relacionado con el lugar donde naciste/ creciste (la nana que te cantaban de pequen?o, un canto tipico de tu pueblo, una cancio?n que te hace llorar o rei?r...)

Sábado 21 de octubre De 11:00 a 14:00 h.

Clase magistral

Lali Ayguadé

En colaboración CEDAM (Centro Extremeño de Danza y Artes en Movimiento)

Lali Ayguadé: "Mi trabajo se basa en la exploración de la abstracción de la danza o del movimiento, poniéndolo en una situación concreta que lo convierte en algo más conceptual. Eso me permite enfatizar los sentimientos y las emociones de los intérpretes en el escenario. El movimiento puede parecer muy abstracto, pero como humanos, usamos algo muy tangible que es nuestro cuerpo. El vínculo entre lo real y la imaginación es algo fundamental en mi investigación. Como intérpretes, tenemos la oportunidad de jugar con esta fina línea donde nada es completamente ni lo uno ni lo otro, entonces creo este concepto en los cuerpos, y también en el espacio. Nuestros cuerpos acaban siendo pequeños en el espacio, pero nuestra imaginación nos da la oportunidad de ir más allá de nuestras fronteras físicas y acabar con los límites. Nuestra mente tiene un poder subestimado y es una herramienta maravillosa que hace que todo lo que conectes con tu cuerpo se convierta en otro camino para buscar y alcanzar la virtuosidad. Pero requiere tiempo para conseguirlo; de hecho, el concepto del tiempo también es algo con el que me gusta jugar. Siento mucha adrenalina cuando veo velocidad porqué como intérprete, puedo sentir el esfuerzo y la complejidad del camino que lleva a ello. Pero se tiene que gestionar bien para no desaparecer en ello: para enfatizarlo, necesitas tener silencios y momentos de lentitud en el cuerpo, lo que es aún más poderoso y también difícil de aceptar y conseguir. Como creadora y artistas, cuando encuentras un concepto con el que jugar, siempre es importante jugar también con su opuesto. Te da un mayor rango de oportunidades y deja que tu cuerpo y tu mente muestren la belleza del movimiento a través de un simple gesto."

Lali Ayguadé nació en Barcelona en 1980. Con 8 años, estudió música (solfeo y piano) examinándose para el Conservatorio del Liceu de Barcelona. En 1996, entró en el Institut del Teatre de Barcelona y luego incorporó P.A.R.T.S. de Anne Teresa de Keersmaeker aprendiendo repertorio de William Forsythe, Trisha Brown y Rosas. En su cuarto año, creó el solo “Silence” bajo la supervisión de Wim Vandekeybus y luego el dueto “Zoom In” con el bailarín y coreógrafo polaco Radek Hewelt; el dueto se ha podido ver en toda Europa.

Después de su formación, se unió a Publik Eye Company en Dinamarca, bajo la dirección de Carmen Mehnert. En 2003, Lali entró en Akram Khan Company creando y bailando en las producciones “Kaash”, “Ma”, “Bahok” (junto al Ballet Nacional de China), “Vertical Road” y “Confluence” en colaboración con Nitin Sawhney y Ricardo Nova.

Ha trabajado también con Roberto Olivan en la producción “Homeland” y con Hofesh Shechter en las producciones “In your rooms”, “Cult” y “The Art of not looking back”. También ha colaborado con Marcos Morau de La Veronal (Premio Nacional de Danza en 2013) para la pieza “Portland” y con la compañía de circo contemporáneo Baró d’Evel con quien ha actuado en las piezas “Mazut” y “Besties”.

En 2005, Lali coreografió “Twice Read” junto al bailarín y coreógrafo eslovaco Anton Lachky (uno de los fundadores del colectivo Les Slovaks). Entre 2007 y 2009, ha coreografiado otras piezas cortas con el acróbata y payaso Joan Ramon Grael (director de la Asociación de Circo de Barcelona). En 2012, creó el trio “Little Me” con el bailarín coreano Young Jin Kim y Joan Català para el festival Salmon en el Mercat de les Flors en Barcelona; y para el Aniversario de Ramon Llull, creó “Encontre” con Joan Català y Jordi Molina. En 2013, compuso dos otras obras de corta duración “Incognito” y “Saba”.

En 2015, Lali creó su primer trabajo de larga duración con cuatro intérpretes, “Kokoro”, coproducido por el Mercat de les Flors y Temporada Alta. El año siguiente, junto a Julian Sicard creó “De Camino al Otro”. Lali está creando actualmente “iU an Mi” coproducido por el Mercat de les Flors, Bolanzo Danza Festival y Temporada Alta. En 2010, fue nominada como “Excepcional dancer” por los premios de la Crítica en Londres, y en 2014 como “Best Creator”. En 2016, también fue nominada como “Best Dancer” por los Premios de la Crítica de “Recomana.cat” en Barcelona.

Protagonizó el cortometraje “Timecode” que recibió la Palma de Oro en el Festival de Cannes, el Premio Goya y el Premi Gaudí entre otros premios. También fue nominado a los Oscars.

Lali comparte su técnica y su investigación vinculada con sus creaciones en todo el mundo a través de workshops.

Finalista Premios Max 2023 mejor coreografía, mejor intérprete de danza femenina (Ayguadé) y masculino (Lisard Tranis).

PRECIOS

46º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE BADAJOZ

Del 13 al 27 de octubre de 2023

ENTRADA GENERAL

12 €

------------------------------------------------------------------------------

DESCUENTO CARNET JOVEN, PENSIONISTAS, DESEMPLEADOS Y MIEMBROS DE FATEX

6 €

------------------------------------------------------------------------------

ABONO GENERAL:

Precio único: 70 € (13 funciones¿?)

Fuera de abono

Sábado 14 de octubre 18:00 h. Espectáculo de calle

Chá das cinco (Té de las cinco)

Gratuito