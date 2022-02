El Ayuntamiento de Mérida invita a “elegir” el comercio y la hostelería local

“Poner en valor el comercio de proximidad en nuestra ciudad, concretamente, el comercio de barrio, así como la hostelería”, todo ello con el fin de “generar economía en la ciudad, dar a conocer toda la red de comercio y de hostelería que tenemos y ser un apoyo directo” para ambos sectores. Con estos objetivos nace ‘Elígeme, Consume Mérida’, la nueva campaña publicitaria de promoción del consumo en el comercio y la hostelería de la ciudad puesta en marcha por el Ayuntamiento en plena época de rebajas.

Las campañas de comunicación del Consistorio emeritense, aparte de las campañas puntuales que se hacen “de refuerzo” en medios de comunicación con materiales concretos, “son una estrategia política que mantenemos durante todo el año”. Así lo desvela la delegada de Comercio, Silvia Fernández, en una conversación con Regiondigital.com, en la que detalla que desde el equipo de Gobierno las “vamos sacando periódicamente”, utilizando medios a través de Internet, en redes sociales, mediante distintas pantallas digitales o, en este caso, como la que se acaba de poner en marcha, mediante la impresión en cartelería.

Así pues, ‘Elígeme, Consume Mérida’, con la que se van a repartir más de 1.000 carteles por toda la ciudad, se hace con cargo al Plan de Comunicación del Ayuntamiento, de hecho, “durante esta legislatura, en el tiempo que llevamos gobernando, llevamos más de 2 millones de euros invertidos”, recalca la edil socialista. Dentro de esta inversión, también se enmarcan las campañas que se han acometido en los últimos años de bonos al consumo, cuya nueva edición está a la vuelta de la esquina. “Nuestro objetivo es que los bonos al consumo estén en la calle a finales de marzo”, apostilla.

A todo ello, según sus palabras, hay que sumar el hecho de que las inversiones en el comercio y la hostelería emeritenses “son constantes”, debido a la “buena relación” que hay entre los distintos sectores empresariales y el Consistorio. De tal manera que “todas las acciones que se van poniendo en marcha, son acordadas con ellos”, todo ello “desde una escucha activa de la problemática que ellos mismos nos transmiten y entre todos buscamos soluciones”, asevera Fernández.

A este respecto, recuerda que durante la pandemia por la Covid-19, todos estos establecimientos tuvieron las ayudas directas del Ayuntamiento “y algo tan innovador como lo han sido los bonos al consumo, que además han sido replicados en multitud de ciudades que se han interesado por la forma de gestionar los bonos que hemos tenido”. Precisamente, partiendo de esa escucha activa, “el planteamiento que hacemos es que todos los negocios reciben el dinero de los bonos por adelantado, para que a ellos no les suponga una inversión inicial que después con todo el tema de la burocracia, tardan en recuperar”, incide la concejala.

DAR VISIBILIDAD AL PEQUEÑO COMERCIO

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Comerciantes ‘Emérita Augusta’, Patricia Llanos Jiménez, en declaraciones a Regiondigital.com, reconoce que el año pasado ya se hizo desde el Ayuntamiento de la capital extremeña una campaña de este tipo, por lo que desde el colectivo que preside “estamos muy contentos porque esto da visibilidad al pequeño comercio”. Sobre todo en el sentido de que “la gente sepa que hay un pequeño comercio, que estamos luchando y que, después de esta pandemia, seguimos aquí los que hemos podido sobrevivir”. Eso sí, dirigiéndose a los emeritenses les pide que “en vez de ir a las grandes superficies o fuera de Mérida, compren en el pequeño comercio de nuestra ciudad”.

Propietaria de la tienda ‘Debella’, de lencería y baño, abierta en abril del año 2016 en la calle Moreno de Vargas, Nº 6, esta emeritense insiste en que con ‘Elígeme’ “buscamos visibilidad y que la gente conozca que el pequeño comercio sigue pagando sus impuestos, vendamos lo que vendamos”. Considera que si el emeritense compra en Mérida, el dinero se queda en Mérida. Y es que “si a mí me compran, yo compro al panadero, compro al pescadero… Esto es como la pescadilla que se muerde la cola”. Sin embargo, si la gente se va a gastar el dinero fuera de Mérida, “yo no recibo dinero, no entra dinero en mi tienda y, por tanto, yo no puedo consumir en Mérida”.

Así, cuando la gente critica o lamenta que se cierran tiendas en el comercio de Mérida, Llanos exclama: “¡Pues claro, cómo no se van a cerrar tiendas, si es que la gente se va a comprar fuera!”. Por ello, a su entender, “hay que tener un poquito de paciencia”, porque si cierran tiendas, “otras abrirán”. Lo que no puede ser, según sus palabras, “es que porque cierren tiendas en Mérida, yo me vaya fuera; hay que seguir comprando y hay que seguir consumiendo en Mérida”. Eso sí, “no solamente comprando en el pequeño comercio de Mérida, sino también consumiendo en la hostelería, porque está muy tocada”.

CAMPAÑA DE NAVIDAD “NEFASTA” POR LA VARIANTE OMICRON

Echando la vista atrás y comparando la reciente campaña navideña con la de 2020, la presidenta de la Asociación de Comerciantes ‘Emérita Augusta’ lamenta que la situación del comercio local está “fatal, a día de hoy, peor que el año pasado; este año ha sido nefasto”. A este respecto, subraya que en el año en el que apareció la pandemia, “quieras que no, la gente después de lo que habíamos pasado, estaba deseosa de comprar y había una tranquilidad, dentro de las restricciones y de lo que podíamos hacer; por lo que estuvo bastante bien la campaña”.

Sin embargo, la relativa al 2021 “ha sido nefasta por la variante ómicron”, ya que debido a la misma “la mitad de la gente estaba en casa confinada y la otra mitad con miedo”. Así, según Llanos, “ha sido una campaña navideña horrorosa”, a tenor de lo que ha hablado con sus compañeros comerciantes. Y es que “normalmente, con la campaña de Navidad, podemos sobrevivir enero, febrero y hasta marzo que empezamos otra vez con la nueva temporada; y este año, nada, no hemos conseguido recuperar y la verdad que lo estamos pasando un poquito mal”.

Ante este panorama, esta comerciante emeritense ve muy positivas las campañas de apoyo al pequeño comercio que pone en marcha el Ayuntamiento, porque “nos intenta ayudar”. Sí que es verdad que espera como agua de mayo la nueva campaña de los bonos dentro de la iniciativa ‘Consume Mérida’. “Es imprescindible ahora en la época que estamos, porque a la gente le gusta, les estás regalando 20 euros, entonces quieras que no sale a la calle y te compra. Por tanto, estamos deseosos de que empiece. Esperamos que los bonos no se atrasen más allá de marzo, porque si conseguimos sobrevivir a febrero, los bonos vienen en el mes de marzo, abril, mayo y ya nos metemos en la temporada de verano, que normalmente es buena”, apostilla.

“TODOS LOS AGENTES IMPLICADOS TENEMOS QUE PONER EN VALOR EL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA”

Tras conocer estas palabras de Llanos, para ‘rescatar’ al comercio y la hostelería local, Silvia Fernández subraya que hay que trabajar desde todos los frentes. “En primer lugar, tenemos que hacerlo, desde varios lugares, porque esto no es un problema que se vaya a solucionar solamente con un agente involucrado, sino que son todos los agentes implicados los que tenemos que poner en valor el comercio y la hostelería”.

En este punto, la delegada de Comercio hace hincapié en que “tenemos que actualizarnos, sobre todo la parte de comercio, en todo el tema de utilizar las nuevas herramientas que ofrece Internet, como una palanca de desarrollo de sus propios establecimientos”. De este modo, insiste en que “todas las partes implicadas son las que tienen que colaborar”. Ahí “tienen un protagonismo especial los propios establecimientos, tanto a la hora de modernizarse, como a la hora de la formación, a la hora de buscar otros canales de ventas o a la hora de promocionar sus propios productos”.

Eso sí, independientemente de eso, también se debe apostar por ambos sectores y sumar el apoyo directo de la administración -local en este caso-, “con campañas como la institucional que estamos haciendo ahora de comunicación”, o con la ya mencionada del incentivo directo al consumo local entre la ciudadanía de Mérida, poniendo en la calle los bonos al consumo que ya son tan aclamados por los emeritenses. Todo ello sin dejar de lado “todo lo que es innovar en el proceso tanto de ventas, como de posventa”, asevera.

“EN MÉRIDA TENEMOS UN PEQUEÑO COMERCIO LUCHADOR”

Pese a la situación que atraviesa en estos momentos el comercio y la hostelería emeritense, la presidenta de la Asociación de Comerciantes ‘Emérita Augusta’ asegura que ve el futuro “con un poquito de optimismo, porque siempre intentamos dar optimismo desde nuestro colectivo, pero también es verdad que con un poquito de intranquilidad”. De hecho, muchas veces se pregunta: “bueno, ¿y ahora qué?”. Sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado por estas fechas “decíamos que no íbamos a estar peor, pero verdaderamente sí lo estamos”.

No obstante, Llanos asegura que en Mérida “tenemos un pequeño comercio luchador, porque hay tiendas que llevan muchísimos años y hay tiendas que se han cerrado porque se han jubilado, no porque hayan cerrado por otros motivos”. Así, subraya que el comercio que lleva 20 años abierto siempre ha tenido “un pequeño colchoncito”, por si “un mes te venía mal” y tirabas de él, “pero ahora no lo tenemos”.

Por ello, “si un mes viene malo, tenemos que cerrar o embargarnos con los bancos”, por lo que “quieras o no, muchas veces piensas: ¿me trae cuenta el estar aquí meses y meses solamente para pagar? Te desespera un poquito”. Por tanto, dirigiéndose a la clientela local, considera que los emeritenses “deberían de pensar un poquito más en el pequeño comercio de Mérida, en vez de pasar por las calles y decir: ‘esto está vacío y tal sitio está lleno de tiendas’”. Frente a ello, lo que hay que hacer, según sus palabras, es “venir a Mérida, comprar en Mérida, comprar en el centro, comprar en las afueras, y el dinero este gastarlo en nuestra ciudad, porque entre nosotros intentamos sobrevivir”. “Esto es retroactivo: tú me compras a mí, yo compro al pequeño comercio en la panadería, en la pescadería o a mi compañera de la zapatería”, incide la comerciante.

INVITAN A CONSUMIR EN MÉRIDA

Ante este panorama, la delegada de Comercio hace hincapié en que desde el equipo de Gobierno “estamos muy orgullosos de haber conseguido que todas las campañas que se ponen en marcha sean eficaces, eficientes y que, además, repercutan muy positivamente en lo que es el día a día de todo el comercio de proximidad, así como de la hostelería” en la capital extremeña.

Y es que “cuando estamos comprando en un comercio de barrio, en un comercio de proximidad, en un comercio de la ciudad, o estamos consumiendo en un establecimiento de hostelería, estamos generando economía entre los vecinos de Mérida, y esto es muy importante”. “Somos los primeros que tenemos que poner en valor precisamente todo el tema de los productos que podemos adquirir en la ciudad, y que además tenemos un comercio y una hostelería de calidad, que debemos aprovechar”, sentencia.

En esta misma línea, la presidenta de la Asociación de Comerciantes ‘Emérita Augusta’ subraya que si nos vamos fuera de Mérida a comprar o a consumir “esto se corta aquí, porque “damos dinero a ciudades de fuera y Mérida se muere”. La prueba de ello la tiene con lo sucedido con la pandemia por la Covid-19. “Toda la gente que pasaba por las calles y veía los comercios cerrados, decía: ‘es que una ciudad que no tiene comercio, es una ciudad que está muerta’. Entonces, si no queremos que siga pasando esto, tendremos que solucionarlo y la única solución es que la gente consuma en Mérida, lo mismo en hostelería que en comercio”.

De hecho, Llanos hace hincapié en que “la hostelería, al final, tiene sus momentos, tiene sus buenos días, pero el comercio –no es por el emeritense que venga y que compre-, es que al final nos vamos a morir, van a pasar por las calles y van a ver los comercios cerrados, sin luces, sin vida, por lo que hay que ponerle alguna solución”, concluye.