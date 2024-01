Feijóo se compromete a impulsar una EBAU común para curso 2025 en CCAA gobernadas por PP

Ep.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que 11 comunidades autónomas del PP impulsarán una Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) común para el curso 2025 en contenidos y fecha, ya que, según ha dicho, "no tiene sentido" tener 17 pruebas distintas.

Dicho esto, ha emplazado al Gobierno a recoger esta propuesta para toda España, ya que camina hacia el sistema de "igualdad de oportunidades" para acceder a las facultades.

Así se ha pronunciado Feijóo en un coloquio sobre Educación en León en el que también ha participado el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, así como distintas asociaciones, colectivos y profesionales del ámbito educativo.

Feijóo ha viajado a Castilla y León para presumir de los buenos resultados del PP en el informe PISA. Los 'populares' han puesto el foco en este debate desde de que Pedro Sánchez anunció el pasado domingo en un acto del PSOE en A Coruña un plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora para los próximos Presupuestos Generales del Estado tras el mal resultado de España en PISA.

En su intervención, Feijóo ha puesto en valor los datos obtenidos por Castilla y León en ese informe y ha apostado por "exportar" al resto de España un modelo que, a su juicio, funciona. Según ha dicho, se trata de "blindar las oportunidades", no "las desigualdades".

Además, ha avanzado que el PP plantea "extender a toda España los cursos de refuerzo y también la formación continuada de los profesores" que, según ha destacado, han funcionado en Castilla y León y en Galicia.

PONE A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO SU PROPUESTA DE EBAU COMÚN

Feijóo ha defendido seguir caminando hacia "un sistema de igualdad de oportunidades" en la EBAU y que las pruebas de acceso a la universidad sean comunes. "Nuestro compromiso es que la EBAU sea un sistema común en todas las comunidades autónomas del PP en el curso 2025", ha apostillado.

"Lo vamos a hacer y lo vamos a poner a disposición del Ministerio de Educación y de todas las comunidades autónomas, porque no tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario, que es el sistema universitario español", ha proclamado.

Fuentes del PP han explicado que su objetivo es que las 11 CCAA en las que gobiernan impulsen una EBAU común "en contenidos, criterios de corrección y fecha de celebración", de forma que lo que el Gobierno se niega a impulsar para el 100% de los estudiantes españoles, lo aplicarán sobre el 70% que reside en autonomías donde gobierna el Partido Popular.

Los 'populares' consideran que el "fracaso" del modelo educativo de Pedro Sánchez "exige humildad para reconocer los errores, diálogo con las CCAA para enmendarlos, y coordinación con las administraciones públicas para redefinir un sistema que lastra el talento de los estudiantes y les penaliza en su futuro", han añadido las mismas fuentes.

Feijóo ha subrayado que se trata de que haya "una igualdad de oportunidades para acceder a las facultades y a la universidad" y ha añadido que esto "bebe del principio de igualdad" que defiende su partido.

Por lo pronto, ha señalado que este martes los consejeros de Educación de las CCAA del PP mantuvieron una reunión en la sede nacional del PP en Madrid para avanzar en ese sistema común que, en su opinión, "marcará un antes y un después en la política educativa descentralizada en las comunidades, pero con unos nexos de unión en igualdad de acceso al sistema universitario español en todo el territorio español".

PIDE AL PSOE QUE LO COLEGIOS ESTÉN "VACÍOS DE IDEOLOGÍA"

En cuanto a la educación especial, Feijóo ha dicho que el PP va a proteger a las familias para poder llevar a sus hijos a esos centros especializados. "¿Qué es esto de decirle a un padre, a una madre, que la educación especial se acabó y que su hijo no puede volver a este tipo de colegios?", se ha preguntado.

Feijóo ha resaltado que esos centros de educación especial son "útiles" y no pueden ser "clausurados". "La educación especial y la inclusión no están enfrentadas, van de la mano. Y si olvidamos esto, no haremos un buen trabajo", ha advertido.

Además, ha reclamado al PSOE que no intente hacer en las aulas la política que ha renunciado a realizar en las instituciones porque la educación no debe ser un "arma arrojadiza".

"Se puede hacer política en muchos sitios, pero en las aulas de nuestros hijos, no", ha aseverado, para insistir en que "los colegios tienen que estar vacíos de ideología y llenos de conocimiento".

PIDE AL GOBIERNO QUE LE "COPIE BIEN" SUS PROPUESTAS

En su intervención, el presidente del PP ha afirmado que con el PSOE su "obsesión es igualar, pero a la baja". "Pretendemos que la excelencia no sea una excepción y pretendemos que igualemos al alza y no a la baja. Igualar al alza es lo adecuado, pero bajar el nivel es lo inadecuado", ha aseverado.

Además, ha echado en cara al PSOE que impusiera su ley educativa "sin hablar con nadie", ni con los expertos. "El modus operandi de Pedro Sánchez es aprobar las leyes silenciando a la oposición y sin contar con los expertos", ha abundado, aludiendo también de forma implícita a lo que está ocurriendo con la ley de amnistía.

El jefe de la oposición ha asegurado que seguirá proponiendo medidas aunque el Gobierno sea como los "malos alumnos" que "copian en los exámenes". "Nos vale que nos copien las propuestas. Que las copien bien y que las copien completas. Si la preocupación del presidente por la educación dura más que lo que dura un mitin del PSOE, ponemos nuestras propuestas a su disposición", ha enfatizado.

Feijóo ha insistido en que quiere "extrapolar" el modelo de resultados de "éxito" de Castilla y León al resto de España y contribuir a la mejora educativa del país porque "es la base de que España tenga un proyecto económico sólido que financie las pensiones, la sanidad y los servicios sociales".

EL MODELO DE CYL DEBERÍA SER "ASIGNATURA OBLIGADA PARA UN POLÍTICO"

Feijóo ha recalcado que estudiar el modelo educativo de Castilla y León "para un político debería de ser asignatura obligada" y ha dicho que no debe buscar referentes en Dinamarca, Canadá, Suecia o Países Bajos sino en CCAA como Castilla y León.

Finalmente, ha recordado que él era un "chaval" de una "aldea" de Galicia (Os Perares) que llegó con nueve años a León para estudiar en un colegio interno, Maristas Champagnat. "Les agradezco la educación que me dieron", ha asegurado, para recalcar que si uno quiere ser político tiene que estudiar "todos los días porque todos los días aprendes algo".