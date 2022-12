Caja Rural destaca "esfuerzo y talento" de 20 estudiantes premiados con las Becas Espiga

Caja Rural de Extremadura entregó el pasado sábado en Badajoz la séptima edición de sus Becas Espiga Educación para los alumnos con mejores expedientes académicos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Formación Profesional Básica y Formación Profesional de Grado Medio de Extremadura del curso 2021-2022. En el acto, el presidente de la entidad, Urbano Caballo, ha destacado el "esfuerzo y talento" de estos 20 estudiantes premiados con una beca de 800 euros.



Estos premios pretenden reconocer el esfuerzo y la dedicación de los jóvenes de la región y potenciar la motivación por el conocimiento como herramienta clave para el desarrollo de Extremadura.



Las 20 becas concedidas tienen un importe de 800 euros cada una y están divididas en tres categorías: diez para los mejores expedientes de ESO, ocho para FP de Grado Medio y dos para FP Básica. Además, en esta edición se han entregado también 20 menciones especiales para otros tantos alumnos con resultados brillantes que no han conseguido la beca.



En el acto, celebrado en la Iglesia de Santa Catalina, han participado además de Caballo, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el director general de Formación Profesional y Formación para el Empleo de la Junta de Extremadura, Manuel Gómez; el vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz, Ramón Ropero; el director general de Caja Rural de Extremadura, Juan Palacios, y el director general de Globalcaja, Pedro Palacios, entre otras autoridades.



En la categoría de ESO, los estudiantes reconocidos han sido Francisco Darío Caballero Román, del IES Al-Qazeres, de Cáceres; Diego Pajuelo Carmona, del IES Bartolomé Gallardo, de Campanario; Lucía Vital Becerra, del IES Rodríguez Moñino, de Badajoz; Carmen Calderón Sayago, del IES Maestro Juan Calero, de Monesterio; y María García Morales, del IES Meléndez Valdés, de Villafranca de los Barros.



También ha recibido beca Alberta Moreno Gallardo, del IES Tamujal, de Arroyo de San Serván; Alba Monforte Jiménez, del instituto Maestro Gonzalo Korreas, de Jaraíz de la Vera; Diana García Fidalgo, del IES Al-Qazeres, de Cáceres; Candela García López, del instituto Cuatro Caminos, de Don Benito; y Claudia Carreira Marín, del IES Vegas Bajas, de Montijo.



En la modalidad de Formación Profesional, han sido galardonados Miguel Ángel Santana Corbacho, del IES Ramón Carande, de Jerez de los Caballeros; Soufian Ennouassi, del instituto Santiago Apóstol, de Almendralejo; Sara Garín Garrido, del IES Carolina Coronado, de Almendralejo; Marcos Cordeiro Oliveira, del Colegio Virgen de Guadalupe, de Badajoz; y Ana Isabel González Nieto y Danna Gabriela Silva Sánchez, del IES José Manzano, de Don Benito.



Asimismo, han recibido la beca en esta modalidad Juana María Gómez Rayo, del instituto Siberia Extremeña, de Talarrubias; Adriana López Escartín, del IES Sáenz de Buruaga, de Mérida; María José Vaca Domínguez; del IES Llerena; y Mónica Vanessa González Hernández, del instituto Albalat, de Navalmoral de la Mata.



Estos premios cuentan con la colaboración de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, que se ha encargado de seleccionar los mejores expedientes académicos a través de la aplicación Rayuela y proponer a los estudiantes aspirantes.



En su intervención, el presidente de Caja Rural de Extremadura ha alentado a los estudiantes a seguir con "constancia y trabajo" y a "ser felices" en lo que hagan. También ha indicado que pueden contar con la entidad, que "trabaja para poder ofreceros oportunidades de trabajo el día de mañana aquí en nuestra región".



ESFUERZO, ACTITUD Y APOYO DE LAS FAMILIAS

En la misma línea, el director general de Caja Rural de Extremadura ha señalado que las claves del éxito son el esfuerzo, la actitud y el apoyo de las familias, según ha informado este sábado la entidad en una nota de prensa.



"Este premio es individual, pero para Caja Rural es un premio colectivo y por eso invitamos a vuestras familias", ha señalado Juan Palacios, quien también los ha animado a prepararse para el fracaso: "Sois exitosos, hasta ahora probablemente no hayáis fracasado nunca, pero la vida es dura y siempre hay fracasos. El fracaso nos hace fuertes, resilientes. El éxito no siempre se puede mantener, preparaos para eso también".



Por su parte, el director general de Formación Profesional ha agradecido a la Caja la entrega de estas becas, que "definen las bases del resto de los Premios Espiga", puesto que detrás de ellos hay "personas muy formadas que tienen como valores fundamentales la formación y la innovación".



Manuel Gómez ha señalado que la nueva Ley de Formación Profesional y el Plan de FP aprobado por unanimidad en Extremadura facilitarán la formación "de forma accesible a lo largo de toda la vida, independientemente de la edad" y ha asegurado que la FP "es uno de los mejores itinerarios para acceder al mundo laboral y también a la universidad.



Asimismo, ha aconsejado a los estudiantes completar su formación con actitudes como "flexibilidad, disposición al cambio, trabajo en equipo, empatía o resolución de problemas, que son valores que se aprecian más, sobre todo en momentos de dificultad, que los propios conocimientos".



Por último, el alcalde de Badajoz ha pedido a los estudiantes que miren "hacia esta tierra" y "no aparten a Extremadura", porque la región "está a la altura, en formación, en capacitación, en emprendimiento, en ayudas y en generosidad".



En muchas ocasiones, ha insistido Grajera, "la falta de autoestima que a veces tenemos se traduce en que, cuando uno sale a estudiar fuera, se desconecta y eso no puede ser. Necesitamos que los jóvenes talentosos como vosotros tengáis siempre a Extremadura en la cabeza, que tengáis siempre la certeza de que aquí hay un futuro, una oportunidad, una carrera profesional, una vida familiar y social que no es fácil encontrar en otros sitios".



También han intervenido en el acto el director del IES Ramón Carande, Juan José González, y dos representantes de los alumnos, que han hablado de su experiencia formativa.