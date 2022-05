UGT pide a la Junta retrasar inicio próximo curso al 12 de septiembre y acabe 21 de junio

Ep

El sindicato UGT ha solicitado por registro a la Consejería de Educación un "cambio" en el inicio del próximo curso escolar en Extremadura consistente en retrasar el mismo al 12 de septiembre y atrasar también su finalización al 21 de junio.

De este modo ha reaccionado el sindicato a la fecha del 6 de septiembre que la Junta ha "impuesto" para el inicio del próximo curso escolar, lo que llevaría a los docentes a contar con "sólo tres días para preparar toda la planificación del curso", ha explicado en una rueda de prensa este martes en Mérida --a preguntas de los medios-- la secretaria del sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Extremadura, Eva González.

Así, ha apuntado que el adelanto del inicio del próximo curso escolar en la región ha sido la "gota que ha colmado el vaso para el enfado de todo el profesorado en Extremadura" porque "han impuesto (desde la Junta) empezar el día 6 de septiembre con sólo tres días para preparar toda la planificación del curso escolar y aún no ha habido modificación".

"Hay un trabajo ahí detrás (de preparación del curso por parte de los docentes) que creo que la Consejería de Educación no ha tenido en cuenta", ha espetado la sindicalista, quien ha indicado que UGT ha solicitado por registro un "cambio" en el calendario escolar del próximo curso para que en lugar de comenzar el día 6 se haga el día 12 y se atrase el final de curso al 21 de junio, porque ya el presente curso termina el 21 de junio, pero aún "no" han obtenido "respuesta" a la petición.

En este punto, ha incidido en que "las mesas en Educación están siendo meramente informativas", pese a lo cual UGT plantea "propuestas" a las que ni siquiera obtiene "ninguna respuesta".

"Nosotros hacemos propuestas, no hemos recibido ninguna respuesta, y el tema del calendario escolar mantiene muy enfadados a los docentes porque no valoran todo ese trabajo que conlleva el preparar las clases, repartir los libros, las reuniones de coordinación, hablar con las empresas en la Formación Profesional". "Hay un trabajo ahí detrás que creo que la Consejería de Educación no ha tenido en cuenta", ha concluido.