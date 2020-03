Gen Verde presenta su nuevo proyecto en Cáceres con casi cien jóvenes inscritos

De momento, son ya casi cien jóvenes cacereños los que se han inscrito en este programa para participar en los talleres de canto, danza, teatro y percusión a lo largo de los cuatro días.

Los jóvenes crearán una performance final que se mostrará en el concierto 'From the Inside Outside' en el Palacio de Congresos de la capital cacereña el viernes 20 de marzo a las 20,30 horas. Se trata de un proyecto artístico de educación para la paz y el diálogo, dirigido por el conocido grupo internacional.

Gen Verde destaca por su internacionalidad pero también por las múltiples expresiones artísticas que aborda y por "su compromiso de vida y de trabajo para poner en práctica y difundir una cultura que promueva la unidad (o fraternidad) de la familia humana".

En sus más de 50 años de experiencia en el mundo del espectáculo, Gen Verde ha experimentado el poder del arte como instrumento para crear diálogo y construir puentes, incluso entre personas muy distintas.

Cuenta con más de 1.500 espectáculos, con un total de 70 álbumes de producción propia en 9 idiomas, informa la organización en nota de prensa.