Marisa González presenta su candidatura para ser la primera mujer rectora de la UEx

Ep.

Marisa González Martín, catedrática de Física Aplicada en la Facultad de Ciencias, ha presentado este miércoles su candidatura al Rectorado de la Universidad de Extremadura (UEx) para concurrir a las elecciones que se celebrarán el próximo 27 de noviembre.



González se medirá a las candidaturas de Antonio Hidalgo, que ya fue vicerrector durante dos mandatos con el ex rector Francisco Duque y que también ha registrado su candidatura a primera hora de la mañana, y a la de Manuel González Lena, que es vicerrector de Investigación, Transferencias e Innovación en el equipo actual, y que tiene previsto presentarse a lo largo del día.



Así, esta madrileña que trabaja en la UEx desde 1982 podría convertirse en la primera mujer rectora de la universidad extremeña cargo que, hasta el momento, ha sido ocupado por siete hombres. El último ha sido Segundo Píriz, que ha estado al frente de la UEx desde 2010.



El plazo para presentar candidaturas ha comenzado este miércoles y se extenderá hasta mañana jueves, de manera que será el viernes, día 19, cuando se proclamen las candidaturas definitivas al Rectorado, aunque todo parece indicar que será esta terna la que se dispute el mayor puesto de responsabilidad académica en la universidad extremeña.



Tras la campaña de los candidatos, la previsión es que las elecciones se celebren el 27 de noviembre y que haya que realizar una segunda vuelta si, en la primera votación, ningún candidato suma más de la mitad de los apoyos. En este caso se volverá a votar pero solo concurrirían los dos candidatos con más adhesiones.



En la segunda vuelta será proclamado rector o el candidato que obtenga la mayoría simple de votos y la proclamación definitiva se publicará el 28 de diciembre. En caso de empate, se abrirá un nuevo proceso electoral.



Las elecciones se celebrarán bajo el sistema de sufragio universal ponderado, de manera que todos los miembros de la comunidad pueden votar pero no todos los votos valen lo mismo. El de los profesores doctores pesa un 51 por ciento; el voto del personal docente e investigador que no forma parte del capítulo anterior, incluidos los becarios de investigación, pondera un 16%; los estudiantes un 23%, y un 10% el personal de administración y servicios.