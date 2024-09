Las pernoctaciones hoteleras en Extremadura crecen un 5,83% en agosto

Rd./Ep.

Durante el mes de agosto, se registraron un total de 295.432 pernoctaciones en establecimientos hoteleros extremeños, un 5,83% más que en el mismo mes de 2023 (a nivel estatal un 2,57%), según los datos ofrecidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, 179.888 viajeros se alojaron en los hoteles de Extremadura, un 11,9% más que en el mismo mes del año anterior (en España se alcanzó una tasa interanual del 2,41%), tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

A su vez, en la Comunidad Autónoma suben las pernoctaciones de viajeros residentes en España un 7,21% y bajan las de residentes en el extranjero un 0,39%. La estancia media en la Comunidad Autónoma se sitúa en 1,64 días, un 5,75% menos que en agosto de 2023 (a nivel nacional sube un 0,28%).

Finalmente, los hoteles en Extremadura ingresan 39,42 euros (117,42 euros a nivel nacional) por habitación disponible (REvPAR), un 6,93% más que en el año anterior; y facturan 71,6 euros (146,86 euros en España) de media por habitación ocupada (ADR), un 5,39% más que en agosto de 2023.



DATOS NACIONALES



A nivel nacional, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles crecieron el pasado mes de agosto un 2,6% superando los 47,8 millones, su cifra más alta en la serie.



El aumento de estas pernoctaciones vino impulsado por el periodo vacacional, por ello las registradas por los no residentes crecieron un 4,9%, mientras que por el contrario las de los viajeros residentes en España bajaron un 1,3%.



Durante los ocho primeros meses de 2024 las pernoctaciones se incrementaron un 5,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Las de viajeros residentes en España bajaron un 0,3%, mientras que las de no residentes crecieron un 8,9%.



En agosto los hoteles españoles facturaron 146,9 euros de media por habitación ocupada, un 7,3% más que el mismo mes del año anterior. Los precios superan los 300 euros en los hoteles de cinco estrellas.



DESTINOS FAVORITOS



Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron los destinos favoritos de los viajeros residentes en España en agosto, con el 23,1%, 14,4% y 12,29% del total de las pernoctaciones, respectivamente.



Por su parte, los principales destinos de los no residentes fueron Islas Baleares, Cataluña y Canarias, con el 34,1%, 21% y 18,1% del total, respectivamente, según datos del instituto estadístico.



Por zonas turísticas, Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 8,5 millones. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Barcelona, Calvià y Madrid.



Un mes más los británicos se sitúan a la cabeza en las llegadas. Así los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania concentraron el 24,9% y el 15,9%, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en hoteles españoles en agosto.



Las pernoctaciones de viajeros procedentes de Francia, Italia y Países Bajos (los siguientes mercados emisores) representaron el 12%, 6,6% y 5,3% del total, respectivamente.



LA MAYOR OCUPACIÓN EN BALEARES



En agosto se cubrieron el 76% de las plazas ofertadas, con un aumento anual del 1,9%. El grado de ocupación por plazas en fin de semana bajo un 0,7% y se situó en el 76,7%.



Las Islas Baleares presentaron el mayor grado de ocupación por plazas (89,9%). Por zonas turísticas, Ibiza-Formentera fue la zona más ocupada (90,6%), mientras que Mallorca tuvo la mayor ocupación en fin de semana (90,0%).



El punto turístico con mayor grado de ocupación y en fin de semana fue Santa Susanna, con el 99,4% y 99,7%, respectivamente.



LOS PRECIOS SUBEN UN 6,4% EN AGOSTO

El pasado mes de agosto los precios se incrementaron un 6,4% respecto al pasado año registrándose las mayores subidas en la Comunidad de Madrid (10,7%), mientras que Comunidad Foral de Navarra presentó la mayor bajada (-2,2%).



Por categorías, el mayor incremento de precios se produjo en los establecimientos de dos estrella de oro (7,8%).



Con todo ello facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 146,9 euros en agosto, lo que supuso un aumento del 7,3% respecto al mismo mes de 2023.



El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó los 117,4 euros, con una subida del 8,6%.



Por categorías, el ADR fue de 311,5 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 155,8 euros para los de cuatro y de 127,2 para los de tres. El RevPAR para estas mismas categorías fue de 231 euros, 133,8 euros y 105 euros, respectivamente.



Según el INE, el punto turístico con mayor ADR y RevPar fue Marbella, con 311,9 euros y 289,2 euros, respectivamente.