Higuero tacha de "drama" la situación que vive Portugal con más de cien incendios activos

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, ha calificado de "drama" la situación que está viviendo Portugal que mantiene más de cien incendios activos en el norte del país, que han dejado siete personas muertas, cuatro de ellas bomberos, así como miles de hectáreas calcinadas.



De momento, Extremadura no ha enviado ningún medio para ayudar a la lucha contra el fuego en el país vecino, porque los focos están "excesivamente lejos" para enviar medios aéreos, y porque el fin de semana también se han producido dos incendios en la provincia de Cáceres que han mantenido en alerta a los servicios del Infoex en la región.



Higuero ha mostrado sus condolencias al Gobierno portugués por los fallecimientos que ha habido y ha dado las gracias a los bomberos de Portugal "por el enorme esfuerzo que están haciendo por apagar esos incendios".



"Desgraciadamente también hemos tenido nosotros este fin de semana ocupados nuestros medios aéreos en extinguir el incendio que hubo en Las Hurdes, en la Fragosa, y tuvimos que extinguir ayer otro incendio en Logrosán, donde empleamos muchísimos medios aéreos", ha señalado el consejero.



Respecto a estos dos incendios, ha señalado que están los dos apagados y los retenes se han quedado para enfriar el terreno y esperar que no se reaviven. "Están absolutamente controlados los dos incendios y los retenes lo que están haciendo es trabajo de enfriar el área incendiada", ha recalcado.



Cabe recordar que en el incendio de Logrosán se han quemado unas 30 hectáreas y en La Fragosa la superficie arrasada llega a las 25 hectáreas. El consejero ha recordado, no obstante, que La Fragosa "estaba en un sitio muy complicado de apagar", por lo que ha agradecido el "inmenso trabajo que hicieron los bomberos forestales y los agentes de medio natural" para apagarlo.



Asimismo, ha agradecido a todos los técnicos del Infoex, bomberos forestales, de la Diputación de Cáceres, del Ministerio y a los agentes de medio natural por "las magníficas campañas que están haciendo", al tiempo que ha recordado el trabajo de prevención que se hace para evitar incendios de gran envergadura, sobre todo, en la temporada alta en la que estamos todavía.



Higuero ha hecho estas declaraciones en Cáceres donde ha asistido a la presentación de una jornada gastronómica de productos de caza que se va a celebrar en la ciudad dentro de la programación diseñada con motivo del Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Montaña que se está celebrando estos días en la capital cacereña.