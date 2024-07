Grupo Social ONCE cuenta con 175 nuevos empleados y alcanza un total de 1.566 en la región

El Grupo Social ONCE en Extremadura ha sumado 175 nuevos empleados hasta llegar a 1.566, después de que, a nivel nacional, haya logrado crear un total de 3.187 empleos entre ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, lo que supone un crecimiento del 4,6 por ciento en el número de trabajadores hasta los 71.892, con el propósito de alcanzar una plantilla de 75.000 personas en los próximos meses.

En este sentido, los datos consolidan al Grupo Social ONCE como el cuarto mayor empleador no público en España y el mayor del mundo de personas con discapacidad.

El delegado de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, y el presidente del Consejo Territorial, Venancio Ortiz, han señalado durante la presentación del Informe de Valor Compartido Grupo Social ONCE 2023 que son "un gran equipo" que convierte íntegramente sus ingresos en su "más preciado bien: más y más inversión social; más y más acción social; más y más formación; más y más educación; más y más empleo".

La meta, han detallado, son las personas, especialmente con discapacidad y en riesgo de exclusión y, con cada empleo y con cada meta alcanzada, se marcan nuevos horizontes porque es lo que la sociedad espera de ellos.

En concreto, los datos ponen de manifiesto que todas las áreas que componen el Grupo Social ONCE son responsables en 2023 de 1 de cada 191 puestos de trabajo que hay en España, es decir, el 0,52 por ciento del empleo total; y capaces de generar 1 de cada 369 euros de la riqueza nacional, es decir, el 0,27 por ciento del PIB, según un informe de la auditora PwC.

Estos logros se apoyan en una mejora de los ingresos del Grupo, impulsados por el crecimiento de las ventas de loterías sociales, seguras y responsables de la ONCE en un 8,1 por ciento "hasta lograr el récord histórico", con 2.623,8 millones de euros (más de 74.700.000 euros) que, no obstante, apenas representan "poco más" del 4 por ciento del mercado de juego en España.

Ilunion logra también su mejor facturación, con 1.142,8 millones de euros en ventas, tras crecer un 14 por ciento, lo que le permitió ampliar "con fuerza" el empleo y la inversión y situarse como "líder en economía social"; mientras que Fundación ONCE consiguió alcanzar su mayor dotación gracias a las aportaciones de la ONCE y del Fondo Social Europeo para potenciar su labor.

MÁS DE 247 MILLONES DE INVERSIÓN

Los ingresos del Grupo Social ONCE, según indica la organización en nota de prensa, se reinvierten en su integridad en inversión social, especialmente destinada a la inclusión de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión.

En esa línea, durante el ejercicio 2023 se destinaron más de 247 millones de euros directos a estas personas, con programas de cobertura en todos los ámbitos y etapas de la vida, lo que representa un "elevado retorno social a la ciudadanía con mayores dificultades".

Los ingresos por la venta de loterías "de este modelo único en el mundo de Juego Responsable" se distribuyeron repartidos en premios a los clientes, pago de salarios y acción social: de los 2.623 millones de euros ingresados, el 56,2 por ciento se destina a pago de premios.

Concretamente, en este 2023 se repartieron 1.475 millones de euros en todos los puntos de la geografía, 41.904 millones en Extremadura; además del 32,2 por ciento que se emplea en pago de salarios y gastos de gestión; el 9,4 por ciento que va directo a servicios sociales para personas ciegas y con discapacidad; y el 2,2 por ciento restante que queda como remanente, prima de participación de la plantilla y programas de investigación.

En el capítulo de prestaciones a personas ciegas o con discapacidad visual, se facilita cobertura para 70.997 afiliados a la ONCE, de los que 2.045 viven en Extremadura, con especial atención a 3.390 personas con sordoceguera y 7.187 estudiantes (150 en Extremadura) incorporados a las aulas ordinarias con el apoyo de hasta 1.500 profesionales de la Organización.

Además, en 2023, se incorporaron a la ONCE un total de 3.377 personas que, tras perder la visión, se acercaron para recibir unos servicios específicos acordes a la realidad de cada uno. De ellos, 108 llegaron a la organización en Extremadura y recibieron su apoyo.

Además, se entregaron gratuitamente 130 perros guía para otros tantos usuarios ciegos y ya son casi 1.000 los que trabajan al lado de personas ciegas por todos los rincones, 20 en Extremadura; se ha intensificado la atención a personas extranjeras ciegas residentes en España con cobertura de 621 alumnos y 102 adultos de 65 nacionalidades; y se ha formado, a través de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL), a más de 6.400 estudiantes ciegos en 18 países hermanos.

Esta acción es posible en gran medida gracias al modelo de Juego Responsable en el que se apoya la ONCE, que ha superado este año los 20.000 vendedores repartiendo ilusión, todos ellos personas con discapacidad. Ascendiendo el número de vendedores en 2023 en la región extremeña a 561, como han detallado las mismas fuentes.

En esa línea, ha remarcado, la totalidad de los productos de lotería están sometidos al cumplimiento de los controles y estándares "más severos" por parte de organismos como la Asociación Mundial de Loterías (WLA) o la Europea de Loterías (EL).

Esta última otorgó en 2023 a la ONCE un sello especial al acumular la quinta certificación consecutiva en Juego Responsable, en todos sus aspectos.