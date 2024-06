Gallardo espera que se archive la denuncia contra él y el hermano de Pedro Sánchez

Ep.



El secretario regional del PSOE en Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, espera que "cuanto antes" se archive la denuncia contra él y el hermano de Pedro Sánchez interpuesta por Manos Limpias en un juzgado de Badajoz porque "no hay nada que ocultar" y "está todo hecho conforme a la ley".



Gallardo ha indicado que el motivo de esta denuncia es "intentar quebrar su reputación" y asume que "eso va en las cargas del cargo" de secretario regional de los socialistas extremeños, al tiempo que ha indicado que todo este proceso "no es casual".



"No es casual que se pidiera por parte del Partido Popular de la Diputación de Badajoz una comisión no permanente, que después viniera una denuncia precisamente de un pseudo sindicato que todos sabemos que tiene sucio todo y más las manos y, por lo tanto, no me preocupa en absoluto, lo único que le puedo trasladar es mi interés en que cuanto antes se pueda resolver", ha señalado en declaraciones a los medios este martes en Cáceres antes de asistir a la Asamblea General del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode).



Así, ha subrayado que "confía plenamente" en la justicia de Extremadura "y también en la de España". "Yo no tengo nada que decir, los jueces tienen que hacer su trabajo y su trabajo está en que cuando hay una denuncia, sea falsa o veraz, lo primero que hay que hacer es comprobar y eso forma parte del propio Estado de Derecho, aunque eso signifique que el derecho a denunciar de algunos signifique la quiebra del prestigio de otros", ha apuntado.



No obstante, ha insistido en que "en política no hay nada casual" y ha defendido que hay una concatenación de hechos que se irán demostrando. "No es casual tampoco que cuando se va a abrir el debate sobre el estado de la región, sigan impulsándose denuncias por parte de una asociación que sabemos cuál es", ha añadido.



Según Gallardo, la intención de esta denuncia "es clara" y tiene como objetivo "quebrar la reputación del secretario general del Partido Socialista" porque "eso es lo que le molesta al Partido Popular en Extremadura", ha dicho. "Pero en cualquier caso, el que quiebren esa reputación de forma temporal a mí no me va a distraer en absoluto", ha insistido.



Gallardo ha recalcado que en este asunto "no hay ningún tipo de interés" ya que fue la propia diputación pacense la que aprobó esa comisión no permanente, por lo tanto, "nada que ocultar", ha dicho, al tiempo que ha pedido que, por lo que representa desde el punto de vista del juicio público, que el proceso se agilice "lo antes posible".



"A día de hoy todavía no ha presentado la querella ese sindicato, lo que ha hecho es denunciar, pero no ha hecho una querella para la que tiene diez días y me imagino que intentarán agotar el tiempo", ha señalado el líder de los socialistas extremeños. "No me van a quebrar las ganas, el interés por seguir trabajando por Extremadura, por el pueblo, recuperando fundamentalmente el proyecto socialista para la gente", ha concluido.