"La Escuela de Comercio de Extremadura nace del conocimiento adquirido en últimos 14 años"

Extremadura cuenta ya con la primera Escuela de Comercio de la región de iniciativa privada, lo que marca "un hito significativo" en el desarrollo del sector comercial extremeño. Al frente de ella se sitúa Nieves García Lemus (Villafranca de los Barros, 30 de junio de 1978), consultora, formadora y Coach Executive, fundadora de INNOVA Consultoría de Formación Empresarial y Comunicación.

No obstante, ella es solo la punta del iceberg, puesto que detrás de esta innovadora iniciativa apadrinada por Manuel Amat, el primer tiendólogo del mundo (autor del libro Vender Mejor sin Vender Tu Vida), se encuentra un equipo de profesionales con una destacada trayectoria dedicada al comercio de proximidad en Extremadura.

Para conocer todos los detalles de este proyecto en el que se embarca, Regiondigital.com ha charlado con Nieves para conocer de primera mano con qué idea surge, los objetivos que persigue, a quiénes va dirigido y quiénes le dan forma a día de hoy. De momento ya ha sido presentado en Cáceres, en colaboración con el Ayuntamiento, y “en breve” llegará a Montehermoso y Malpartida de Cáceres.

Además, esta nueva iniciativa da cabida a cualquier comercio y autónomo de forma independiente a través de sus diferentes programas, canales o suscripciones que lanzarán también “en breve”. Sobre la situación actual del comercio minorista en Extremadura, considera que “presenta desafíos, pero también oportunidades”, al tiempo que defiende que al comercio extremeño “no le falta nada”.

¿Cómo surge la idea de crear la primera Escuela de Comercio de Extremadura de iniciativa privada?

Surge fruto del conocimiento adquirido en los últimos 14 años, que es el tiempo que Innova lleva trabajando con el comercio extremeño. Surge de la experiencia que hemos acumulado en todo ese tiempo trabajando con más de 7.000 profesionales de este sector en Extremadura.

Durante todo ese tiempo hemos trabajado codo con codo con ellos, les hemos escuchado, les hemos acompañado y en cierta forma se puede decir que han sido ellos los que nos han dado el impulso para crear esta primera Escuela de Comercio de Extremadura, que ya llevamos presentando a algunos ayuntamientos y a la Junta durante varios años atrás.

¿Qué objetivos persigue?

Que cada comerciante extremeño, que cada gerente de una pyme, pueda diseñar su propio plan de mejora adaptado a las circunstancias, peculiaridades y características de su negocio y el entorno.

Vamos a mostrarles las herramientas adecuadas en cada momento para que implementen ese plan de mejora y, en definitiva, vender más y vivir mejor. Ese equilibrio entre tener calidad de vida y ser rentable y eficiente en tu negocio es la ‘clave’ de la Escuela de Comercio de Extremadura.

¿A quién va dirigida esta iniciativa?

A comerciantes, autónomos, pymes y todos aquellos profesionales, emprendedores o entidades del sector comercio y servicio.

¿Quiénes, a día de hoy, formáis parte de la misma?

La Escuela de Comercio de Extremadura acaba de nacer con ese nombre, pero no como concepto; con eso quiero decir que Innova ya posee una comunidad, un espacio de unión de debate y de reflexión formado por cientos de profesionales del sector comercio de Extremadura. La Escuela es un ente abierto de colaboración en la que tiene cabida cualquiera del sector que tenga algo que decir y compartir.

En cuanto al equipo que está detrás de la Escuela se trata de expertos en cada materia, gestión empresarial, finanzas, dinamización, escaparatismo, marketing local, marketing digital etc., pero tampoco es un equipo estático, sino que la Escuela contará con los mejores que se irán incorporando a medida que se requiera.

¿Cuáles van a ser los primeros pasos que va a dar la Escuela de Comercio de Extremadura de iniciativa privada?

En Cáceres ya está en marcha, en colaboración con el Ayuntamiento, y en breve estaremos también funcionando en Montehermoso y Malpartida de Cáceres, también gracias al interés mostrado desde los consistorios de ambas localidades. Esto es lo que comenzará de una manera inminente, pero ya son más las entidades que se han interesado por esta novedosa iniciativa.

Los interesados en participar en este proyecto, ¿cómo pueden inscribirse en sus diferentes iniciativas previstas?

De momento están abiertas las inscripciones para la Escuela de Comercio de Cáceres, que es la que se presentó el pasado jueves, 21 de marzo. Los interesados lo pueden hacer en https://escueladecomerciodeextremadura.es/inscripcion-escuela-de-comercio-de-caceres. Una vez presentadas las otras dos después de Semana Santa se iniciarán los procesos de inscripción.

No obstante, la Escuela de Comercio de Extremadura da cabida a cualquier comercio y autónomo de forma independiente a través de sus diferentes programas, canales, suscripciones etc. que lanzaremos también en breve.

En la actualidad, en líneas generales, ¿cuál es la situación que atraviesa el comercio en la región?

La situación actual del comercio minorista en Extremadura presenta desafíos pero también oportunidades. Aunque se observa una tendencia hacia la digitalización y la diversificación de productos y servicios, muchos comercios enfrentan dificultades debido a la competencia de grandes cadenas y al impacto de la pandemia.

La apertura de nuevas vías de comercialización online ha sido clave para algunos negocios, pero otros luchan por adaptarse. La colaboración entre comerciantes y el fomento del turismo también juegan un papel crucial en la revitalización del sector minorista en la región.

A tu juicio, como responsable de la Escuela de Comercio de Extremadura, ¿qué crees que le falta al comercio en la región?, ¿qué es lo que necesita?

¡Al comercio extremeño no le falta nada!, es trabajador, atrevido, creativo, inteligente, resiliente y con experiencia… Solo necesita lo que la Escuela le aporta, atención, acompañamiento, dinamización, asesoramiento y sobre todo que se les escuche.

¿Cuáles dirías que son los puntos fuertes del comercio extremeño?

En primer lugar, destaca por su rica oferta de productos locales y artesanías, que atraen tanto a residentes como a turistas interesados en experiencias auténticas. Además, la región cuenta con una red de pequeños comercios arraigados en las comunidades locales, lo que promueve un ambiente de cercanía y confianza con los clientes.

Asimismo, la apuesta por la sostenibilidad y la producción ecológica en muchos establecimientos refleja una tendencia que está en consonancia con las demandas actuales del consumidor.

¿Cuáles son los consejos que le darías a un pequeño comercio para competir con las grandes cadenas?

Es simple, olvidarse de ellas, centrarse en ellos mismos, en su negocio, en sus posibilidades y en las oportunidades.

Y, para finalizar, ¿cómo pueden ayudar las diferentes administraciones a ese pequeño o mediano comercio de la región?

A mí no me gusta llamarlo pequeño, sino de proximidad, porque lo serán en superficie, pero no en capacidad, y percibo que las administraciones municipales están más concienciadas y son más sensibles a las peculiaridades y necesidades del sector que la Administración regional.

Las ayudas que salen son muy limitadas en cuanto a posibilidades; en algunos casos el porcentaje que “no financian” es precisamente lo que se necesita, son ayudas muy genéricas y con requisitos que la mayoría no puede acceder, mínimo de inversión con recursos propios, tener empleados… o lo que tardan en concederlas.

Asimismo los 2 o 3 últimos programas de formación que desarrolló la Junta solo acogió a 50 comercios de toda Extremadura y fueron los mismos. Hay que darles oportunidad a todos, por lo menos se debe informar a todas las localidades.

Además, hay muchos ayuntamientos que quieren acogerse a la contratación de gerentes de comercios que subvenciona la Junta en parte, pero la ayuda se limita a un número mínimo de habitantes; no creo que sea justo.