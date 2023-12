Extremadura pide a Bruselas ayudas fin regional como aprobadas para Soria, Teruel y Cuenca

Así, lo ha planteado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en una reunión con la eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, Isabel Benjumea, donde han tratado temas relacionados con la gestión de ayudas regionales y la ejecución en fondos europeos, entre otros temas.

Sobre las ayudas regionales. Manzano se ha referido a las ayudas que el Gobierno de España tomó en consonancia con lo que aprobó la Comisión Europea en el nuevo Mapa de Ayudas de Finalidad Regional, donde determinó que las provincias de Soria, Teruel y Cuenca recibirían ayudas para la consolidación del tejido productivo, facilitando fijar población.

Según la consejera, "Teruel, Cuenca y Soria reciben ayudas regionales al estar incluidas en la Comunicación de la Comisión de 29 de abril de 2021, por la que se aprueban las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional (2021/C 153/01). En esta misma Comunicación, Extremadura también está. No como 'zona c', pero sí como 'zona a', al tener el menor PIB per cápita de las incluidas en nuestro país, sin que recibamos ningún tipo de ayuda por este concepto".

Por ello, ha insistido en que es necesario reclamar a Europa este tipo de ayudas para Extremadura y que, de esta forma, Europa cumpla con lo que dice el artículo 107.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Mientras, Isabel Benjumea se ha comprometido a trasladar esta información a los órganos competentes europeos e intentar plantear soluciones a través del Comité Europeo de las Regiones, en el que ya ha participado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y de la Comisión de Desarrollo Regional.

NECESIDAD EJECUTAR FONDOS

Por otra parte, la consejera ha hecho hincapié en la necesidad de ejecutar lo máximo de aquí a finales de año, que es cuando cumplen los programas operativos FEDER, Fondo Social Europeo (FSE) y el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) 14-20.

Junto con ello, ha destacado que el esfuerzo que se está haciendo por parte de todas las consejerías de la Junta da y de la Dirección General de Fondos Europeos y Financiación Autonómica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública está siendo "titánico".

Por su parte, Benjumea ha puesto el acento en los problemas con los que están contando las comunidades autónomas en cuanto a la ejecución de los fondos "donde no hay directrices claras por parte del Gobierno", el solapamiento de los programas operativos, la ralentización en la puesta en marcha del Plan Operativo 21-27 y los problemas con los sistemas de gestión que ofrece el Gobierno de España para estos fondos.

Y, ha recalcado la necesidad de que se convoque una conferencia sectorial en relación al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que no se hace desde el año 2021 y la "posible reformulación de proyectos" para que se ejecuten y no se pierdan esos fondos.