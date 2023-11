Lemus, "convencido" de que el Gobierno ayudará a CCAA a paliar deuda que tienen con Estado

Ep.

El secretario general del PSOE provincial de Badajoz, Rafael Lemus, ha señalado que desde el partido en Extremadura están "convencidos" de que el Gobierno llevará a cabo acciones para "valorar, trabajar y ayudar" a todas las comunidades autónomas a paliar la deuda que tienen con el Estado, "no solamente a Cataluña".

"Y por lo tanto no tenemos absolutamente ninguna sola duda de que el Gobierno, el futuro Gobierno de Pedro Sánchez, hará todo lo posible para que las deudas que tienen las comunidades autónomas con el Gobierno se condonen proporcionalmente a cómo va a ocurrir si se llega a un acuerdo con Cataluña o mejor dicho con los partidos independentistas catalanes, o si se llega a un acuerdo con otros partidos", ha expuesto Lemus.

De esta manera se ha pronunciado preguntado por los periodistas por qué significa la condonación de la deuda a Cataluña para Extremadura y si también se condonará la deuda extremeña, ante lo que el secretario provincial socialista ha explicado que no conocen "la letra pequeña" porque "todavía" no se ha publicado el pacto que "se está en este momento negociando", tras lo que se ha referido a que forma parte de la "rutina" de la política del Partido Popular de los últimos años el que intenten "demostrar que hay una situación terrible en España" cuando "al final no es tan terrible".

Al mismo tiempo, ha señalado que tampoco tienen "ninguna sola duda" de que los acuerdos que se lleven a cabo entre el PSOE y el resto de formaciones estarán dentro del marco constitucional.

CONSULTA A LA MILITANCIA

Rafael Lemus ha ofrecido este viernes una rueda de prensa en la sede del partido en Badajoz en la que se ha referido al proceso que está abierto "ahora mismo" en el PSOE de convocatoria a sus militantes para que voten acerca de la coalición de gobierno entre este partido y Sumar, así como sobre los acuerdos con otros partidos políticos.

En este sentido, ha detallado datos tales como que entre el pasado sábado y este próximo sábado se ha convocado en la provincia de Badajoz y, en concreto, a más de 6.000 militantes que tendrán la posibilidad de votar sobre el futuro del partido y del país; y ha precisado que hasta este viernes a las 12,00 horas se ha permitido la posibilidad de que la militancia vote de manera telemática.

De cara a este sábado, ha continuado, será la votación presencial y en la provincia pacense habrá más de un centenar de centros de votación en las casas del pueblo o en las agrupaciones en horario de 10,00 a 20,00 horas, mientras que los resultados se conocerán a partir de este sábado, sobre lo que ha esperado que la participación en la provincia y en la federación socialista extremeña "esté por encima de la media", como "ha venido siendo habitual" cada vez que ha habido un proceso interno dentro del PSOE en este sistema de votación.

Y es que, como ha remarcado, "en estos días los hombres y mujeres del PSOE están llamados a participar", ante lo que les ha instado a que lo hagan "libremente como militantes responsables".

"SOLAMENTE HAY UNA ALTERNATIVA"

Mientras y en relación a la Junta de Extremadura y a la coalición entre el PP y Vox, ha espetado que los socialistas extremeños entienden que "solamente hay una alternativa" en España ante las "dificultades" que están poniendo en el camino del progreso de la región y del país, "y eso es la coalición a nivel nacional de PSOE y el partido político llamado Sumar".

Al respecto y tras los acuerdos alcanzados con Sumar o con ERC, Rafael Lemus ha abundado en que entienden que, en este momento, en este país hay dos alternativas manifiestas a la hora de configurar un gobierno, entre uno de coalición entre el Partido Popular y Vox, o uno de coalición entre el PSOE y Sumar.

Sobre un Gobierno de PP y Vox, los socialistas saben "perfectamente" por la experiencia que están teniendo en Extremadura que sería un Ejecutivo que "paralizaría por completo la lucha por la igualdad, la lucha por la libertad y, en definitiva, sería una grave amenaza para la convivencia en nuestro país".

"En cambio, tras lo vivido en los últimos años en este país, donde hemos tenido unos años de progreso a pesar de las dificultades que hemos vivido como la terrible pandemia, creemos que de nuevo tener una coalición de gobierno con el PSOE y con Sumar lo que nos va a traer son años de prosperidad y de igualdad", ha remarcado, a la vez que ha considerado sobre los pactos con otros partidos que entienden que "es una necesidad para configurar el Gobierno y para que Pedro Sánchez sea presidente".

AYUSO Y EL SILENCIO DEL PSOE

Finalmente e interpelado por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras conocer el acuerdo entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez y quien ha expuesto que "el silencio del PSOE convierte a los socialistas de todas las comunidades autónomas en independentistas", Rafael Lemus lo ha tachado de "un habitual" en la derecha española.

Y es que, sobre esta última, ha apuntillado que desde principios del siglo XX, cuando se ha encontrado con que la izquierda se unía en torno a un proyecto la derecha española "siempre ha intentado dividir y fragmentar a la izquierda, utilizando todo tipo de métodos", y que lo hicieron los caciques a principios del siglo XX o lo hicieron durante la II República, "y siempre han hecho lo mismo, intentar dividir, intentar fragmentar a la izquierda".

Así, lo ha tildado de "un acto vergonzante" y ha defendido que "nunca" se escuchará "a nadie del Partido Socialista apelar a la traición de los miembros de otros partidos políticos por muchas diatribas o por muchos momentos complicados que vivimos", al hilo de lo cual ha querido recordar cuando el PP ganó las elecciones en Extremadura en el 2011 y las bases de Izquierda Unida votaron para ver si pactaban con los socialistas o se abstenían y dejarían que gobernase la lista más votada.

Al respecto, ha sostenido que "no hubo ni un solo líder" del PSOE extremeño pidiéndole a los diputados de Izquierda Unida "que traicionaran el mandato de su partido".

"Esa es la diferencia entre los partidos de izquierdas y los partidos de derecha en este país, nosotros jamás vamos a apelar a ningún diputado, a ningún concejal, a ningún miembro de otro partido político a que traicione los mandatos de su partido", ha concluido.