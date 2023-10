Grande-Marlaska: El "riesgo cero no existe" cuando se trata de la lucha antiterrorista

Ep.



El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado que el "riesgo cero no existe" cuando se trata de la lucha antiterrorista, pero considera que la sociedad española debe estar "absolutamente tranquila" debido a la "profesionalidad" y "preparación" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.



Grande-Marlaska ha reiterado que, tal y como se decidió este martes en la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista, se van a adoptar "medidas complementarias de seguridad dentro del nivel 4 sobre 5 de alerta", lo que conlleva un refuerzo de dispositivos en "puntos especialmente sensibles por todo el territorio nacional y el incremento de las medidas antiterroristas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".



No obstante, el ministro no ha querido detallar cuales son estos "puntos sensibles" para mantener la eficacia de la prevención y la respuesta antiterrorista, al ser preguntado este miércoles en Almendralejo (Badajoz), donde ha inaugurado la nueva comisaría de Policía Nacional.



Al respecto, el titular de interior ha recordado que se mantiene el nivel 4 (sobre 5) después de los informes realizados por el conjunto de instituciones que forman parte de la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista, formada por "hombres y mujeres que realmente trabajan en hacer frente al fenómeno del terrorismo" y, en este caso, del terrorismo yihadista.



Así, ha explicado que se ha decidido mantener el nivel 4, que es un "nivel alto", después de un "análisis ponderado de las circunstancias" y en virtud de un estudio "individualizado dando especial protección a determinados objetivos que se creen de mayor sensibilidad en lo que es este momento actual".



Sin embargo, no ha querido detallar por "prudencia" cuales serían esos objetivos, que se encuentran recogidos en el propio plan de prevención, protección y respuesta antiterrorista, ya que "adolecerían evidentemente de la eficacia que necesariamente va acompañada a todas las resoluciones" que se adoptan en materia de seguridad y lucha antiterrorista.



Preguntado por si se va a reforzar la seguridad en estadios de fútbol o en estaciones de trenes ha dicho que se hará "en todos los eventos, circunstancias, infraestructuras, eventos que se consideran de mayor sensibilidad al objeto de garantizar su seguridad y que evidentemente no acontezca ningún evento que ponga en riesgo la misma".



En cuanto a la preocupación por un ataque terrorista en territorio español, ha dicho que "los riesgos cero no existen", al tiempo que ha subrayado "la gran profesionalidad de nuestros hombres y mujeres en materia de prevención y lucha antiterrorista".



Un grado de formación y de respuesta como consecuencia de una "historia trágica" de "muchos años" de "terrorismo autóctono" que sitúan a España "a la vanguardia en la seguridad y en la lucha antiterrorista a nivel mundial".



Así, y tras reiterar que el riesgo cero no existe, ha remarcado que "la sociedad tiene que estar absolutamente tranquila por la profesionalidad y preparación" de las fuerzas de seguridad y también por la cooperación y coordinación a nivel internacional con otras policías, con otras fuerzas y cuerpos de seguridad, con "esa coordinación permanente, con ese trabajo conjunto que evidentemente garantiza y ayuda a la seguridad" de la sociedad.



LOBOS SOLITARIOS



En este punto, ha reconocido que los 'lobos solitarios' son una de las "preocupaciones máximas" pero "la gente puede estar tranquila" porque hay hombres y mujeres en Policía Nacional, en Guardia Civil, en las policías autonómicas que están "trabajando día a día y haciendo seguimientos continuados de todos los riesgos que puedan existir para, evidentemente, neutralizar los mismos".



El ministro no ha querido pronunciarse sobre el número de estos potenciales 'lobos solitarios' que estarían bajo seguimiento policial ya que son datos de un "calibre y concreción" a nivel de seguridad que ningún responsable policial "pueda ni deba darlos".