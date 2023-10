El SES bajará a los 49 años la edad para cribado cáncer de mama a mujeres sin antecedentes

Rd./Ep.

El cribado extremeño del cáncer de mamá que realiza el Servicio Extremeño de Salud (SES) incluirá, por primera vez, a todas las mujeres de 49 años sin antecedentes a partir del primer trimestre de 2024.

En concreto, este nuevo grupo de edad comprende una población de 8.080 mujeres de 49 años, de las que 4.120 pertenecen al ámbito rural y 3.960 al ámbito urbano, que podrán acceder de forma gratuita a estas pruebas.

Así lo ha anunciado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, durante su intervención en el acto institucional con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama celebrado este miércoles en la Asamblea de Extremadura.

Además, ha informado que se ampliará el cribado para la detención precoz del cáncer de mama de manera paulatina hasta llegar a las mujeres de 45 años. Mientras tanto, casi 7.000 mujeres han sido citadas en la región para realizarse mamografías durante este mes, dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

En la actualidad, tal y como informa la Junta en una nota de prensa, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres. Se estima que el riesgo de padecer la enfermedad a lo largo de la vida es del 12 por ciento, 1 de cada 8 mujeres.

Así pues, la incidencia de cáncer de mama se ha incrementado en los últimos años motivado por el envejecimiento de la población o la globalización del cribado poblacional, entre otros.

La mortalidad, por el contrario, está en descenso gracias a los programas de screening que permiten realizar una detección precoz y a las mejoras en los tratamientos de la enfermedad.

Por todo ello, la Consejería de Salud y Servicios Sociales "va a llevar a cabo medidas con el objetivo de aumentar su supervivencia, promoviendo un modelo de atención integral al paciente y a sus familiares", ha señalado.

Otro de los objetivos que tiene esta consejería es "que el paciente esté más informado, para que de la mano de los profesionales sea consciente de la responsabilidad de sus cuidados y de su plan de salud".

Finalmente, García Espada ha adelantado que la fachada de la Consejería de Salud y Servicios Sociales se iluminará este jueves, 19 de octubre, de color rosa para conmemorar el Día Mundial del Cáncer de Mama.



ENFOQUE DE GÉNERO EN LA INVESTIGACIÓN



Por su parte, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha instado a aplicar el enfoque de género en la investigación, las políticas de prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

La máxima responsable del Legislativo autonómico ha recordado que los estudios señalan que precisamente las desigualdades de género empeoran o, cuando menos, dificultan la prevención, la detención y la atención del cáncer.

Así, Martín ha resaltado la importancia de que cada vez más mujeres también se dediquen a la investigación, pues ello permite incorporar su análisis a la realidad y, además, posibilita situar en el centro de las políticas sanitarias el abordaje de la enfermedad teniendo en cuenta el cuerpo femenino.

De la misma forma, durante su intervención, ha valorado la estrecha colaboración que la Asamblea mantiene desde hace años con la Asociación Oncológica Extremeña y ha indicado que desde la Cámara regional siempre se ha puesto énfasis sobre dos cuestiones esenciales: la prevención y la investigación, dos pilares sobre los que, a su entender, se debe sustentar el abordaje del cáncer.

“Una justa reivindicación sostenida en el tiempo por la ciudadanía que no ha caído en saco roto”, ha indicado Martín, quien ha reflexionado sobre los últimos avances en materia de investigación, según informa la Cámara extremeña en una nota de prensa.

Igualmente, la presidenta de la Asamblea de Extremadura ha destacado también la importancia de la visibilización de las mujeres que han sufrido o sufren cáncer de mama, especialmente las que se han sometido a una mastectomía.

“Las mujeres ahora nos mostramos tal cual somos. Completas, llenas de vida. No hay vergüenza, derribemos los complejos”, ha sentenciado Martín.

TEÑIR DE ROSA EXTREMADURA



También ha intervenido la presidenta de la Asociación Oncológica de Extremadura (AOEx), Isabel Rolán Merino, en este acto que tiene como objetivo dar visibilidad y apoyar a todas la mujeres y hombres que sufren o han sufrido esta enfermedad.



Asimismo, ha explicado que AOEx ha organizado con actividades organizadas por las 22 delegaciones de la asociación "tiñendo de rosa" multitud de localidades.



Rolán ha recordado que el pasado mes de febrero la asociación celebró su 25 aniversario, un periodo dedicado a la búsqueda de tratamientos y profesionales para los pacientes, siempre con el objetivo de luchar para que la comunidad autónoma tuviera una atención integral a pacientes con cáncer.



La asociación cuenta con 600 voluntarios, con psicooncólogos en las ocho áreas de salud de la región, y sus profesionales atienden a más de 5.000 personas al año. "Con AOEx no estáis solas, no estáis solos", ha sentenciado.



El acto ha contado con el testimonio ofrecido por la periodista Julia Noriega, que ha relatado su experiencia en primera persona, cuando fue tratada de cáncer de mama en plena pandemia, y quien ha agradecido el apoyo recibido por su familia, la asociación y por el Servicio Extremeño de Salud por "salvarle del precipicio" sin escatimar en gastos para sus tratamiento. "NO he tenido que ir a Navarra ni a Houston, aquí me han salvado".