El Plan Infoex interviene en 34 incidentes en la última semana en Extremadura

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural comunica que el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha intervenido en la semana del 2 al 8 de octubre en 34 incidentes, que han tenido lugar en Extremadura, de los cuales 17 han sido incendios forestales.



En concreto, de estos 17 incendios forestales, nueve se han producido en la provincia de Badajoz con una superficie total quemada aproximada de 5,28 hectáreas y ocho en la provincia de Cáceres quemando una superficie de 2,29 hectáreas.



No obstante, la Junta destaca, a través de una nota de prensa, la no existencia de incendios relevantes en esta semana.



En cuanto a la predicción meteorológica para la próxima semana continua la situación sinóptica que estará dominada por el anticiclón, que se traduce en una estabilidad atmosférica con temperaturas altas para la época del año y descenso de la humedad relativa. No se esperan vientos significativos salvo en aquellas zonas condicionadas por factores topográficos.



El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura recomienda la "extrema precaución" en las distintas actividades, tanto agrícolas como forestales, en zonas susceptibles de provocar incendios.