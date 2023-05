Vara cree que en los debates electorales "no hay ganadores ni perdedores"

Ep.

El secretario general del PSOE extremeño y candidato de este partido a la reelección como presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha indicado que cree que en los debates electorales "no hay ganadores ni perdedores" y los ve como una "oportunidad" de poder decir cada candidato lo que piensa y lo que cree que hay que hacer en estos momentos.

Así se ha mostrado Fernández Vara a preguntas de los medios por el debate electoral que emitió este pasado miércoles Canal Extremadura Televisión y en el que participaron los diez candidatos a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

De este modo, Fernández Vara ha reconocido que los actuales son "tiempos de cambio" y de "mucha transformación". "Nosotros estamos viendo que están pasando cosas que nos hacen cambiar el índice de prioridades, las economías familiares, las propias empresas. Todo el mundo está en un proceso y eso es muy interesante también para aquellos que vemos en ese cambio un escenario de oportunidades que nadie puede negar que existe", ha señalado.

Así, el candidato socialista ha expuesto que en estos momentos existen "más de 50 proyectos de mucha repercusión" en el futuro de Extremadura y que será algo que va a beneficiar a "todo el mundo indiscutiblemente".

También, y preguntado por quién cree que ganó el debate, Vara ha recalcado que en este tipo de debates "no hay ganadores ni perdedores".

"Yo recuerdo hace algunos años, en el primer debate que yo tuve la oportunidad de hacer con Carlos Floriano y con Víctor Casco, que quien me ayudó en aquellos momentos, que era un hombre que sabía mucho de esto, que era Manolo Campo Vidal, me decía: "Guillermo, no te olvides nunca que los debates los suele ganar aquel que menos le gusta lo suyo", ha apuntado.

Guillermo Fernández Vara ha realizado estas declaraciones este jueves, en Miajadas (Cáceres), junto al candidato del PSOE a la reelección a la alcaldía, Antonio Díaz, donde ambos han visitado el polígono industrial y se han entrevistado con varios autónomos y emprendedores.