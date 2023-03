PSOE: Pronunciamiento Fiscalía TC a favor de demoler Valdecañas, "un trámite procesal más"

Ep

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha afirmado que el reciente pronunciamiento de la Fiscalía del Tribunal Constitucional (TC) que apoya la demolición del complejo Marina Isla de Valdecañas y solicita que se desestime la demanda de amparo promovida por la Junta "no es ninguna sorpresa", sino que "es un trámite procesal más".



Así, tras añadir a continuación que dicho pronunciamiento "es algo que tendrá que tener en cuenta el Tribunal Constitucional a la hora de elaborar sus decisiones", ha incidido en que en realidad para el PSOE "lo más importante" es "trabajar en que Valdecañas no sea demolido", algo que "reivindican también las extremeñas y los extremeños, especialmente quienes se ven afectados directamente en la zona".



En este punto, Vega también se ha preguntado en nombre del PSOE qué es lo que plantea el PP para evitar la demolición de Marina Isla de Valdecañas, toda vez que dicho partido "dice que tampoco quiere que se demuela Valdecañas pero, por el otro lado, vota en contra de una norma que precisamente permite avanzar hacia eso, hacia que Valdecañas no sea demolido", en alusión a la norma sobre legalización de determinadas zonas ZEPA en la región aprobada recientemente en la Asamblea únicamente con el voto a favor de la mayoría absoluta socialista.



"Y la pregunta que nos hacemos desde el PSOE ante esta situación es ¿qué va a hacer el PP? Nosotros ya estamos poniendo soluciones encima de la mesa. ¿Qué va a hacer el PP que dice una cosa y hace la contraria? ¿Que dice que tampoco quiere que se demuela Valdecañas pero por el otro lado vota en contra de una norma que precisamente permite que avancemos hacia eso, hacia que Valdecañas no sea demolido... Esa es la pregunta que nos hacemos desde el PSOE", ha espetado la portavoz socialista.