Vergeles cifra en 15 plazas de médicos de familia de "difícil cobertura" en Extremadura

Según Vergeles, "hay una buena cobertura en la comunidad autónoma de plazas de médicos de familias", añadiendo que el "problema" no viene en la "cobertura de las plazas de médicos de los pueblos de forma permanente", sino por las posibles contingencias que se pueden producir, ya sea una baja laboral o cuando llegan los periodos de descanso.



En todo caso, ha defendido que la "medida mas importante" en esta cuestión pasa por la formación de los especialistas que se necesitan para tender las necesidades, si bien ha señalado que los incentivos salariales acordados para la cobertura de estas plazas vienen a "aliviar la parte que tiene que ver con la difícil cobertura".



Así, lo ha explicado, en la clausura de la jornada que se celebra con motivo del Día Mundial de la Persona Consumidora en la Mancomunidad de La Serena.

Sobre el inicio de las consultas de Atención Primaria en los centros de salud por las tardes, ha confirmado que ya han comenzado aunque, no hay datos por el momento sobre el alcance que tiene la medida sobre las listas de espera.



Vergeles ha recordado que, "de momento", se han establecido, de forma voluntaria, en aquellos centros de salud con más demanda y densidad de población, y que a esta medida se sumará la incorporación "en los próximos días" de las 16 unidades básicas asistenciales (UBA).



Respecto a si se están encontrando dificultades para que los médicos acepten ir por las tardes, ha señalado que "hay de todo", recordando que es una medida "voluntaria", y que no se está ofreciendo a aquellos médicos cuyo cupo tiene una larga lista de espera, puesto que entonces se convierte en "un círculo vicioso", ya que se genera una "demanda importante" y no se resuelve lo que hay que resolver por la mañana.



Finalmente, espera que pronto se pueda cumplir con el objetivo marcado de atender en un plazo de 48 horas, lo cual cree que ya se produce en la mayoría de los centros de salud.