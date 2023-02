Junta: Realizadas ya 80 actuaciones de las 103 del plan de carreteras 2016-2030

Ep

El portavoz de la Junta, Juan Antonio González, ha cifrado en 80 el número de actuaciones "hechas" del Plan Estratégico Plurianual de Infraestructuras Viarias 2016-2030 de un total de 103 que recoge el documento.

Así lo ha indicado en respuesta a una pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Del Mora,l sobre la materialización de las actuaciones contempladas en dicho plan, en la que el portavoz del Ejecutivo destacado la situación de la red viaria regional, aludiendo a un informe de la Asociación Española de la Carretera, que la sitúa como la segunda comunidad con mejores infraestructuras viarias.

Por su parte, Víctor del Moral ha insistido en conocer el porcentaje de ejecución del plan, recordando que ya en marzo de 2021, hace dos años, la consejera del ramo lo cifró en el 72 por ciento, tras indicar que se habían invertido 1.070 de los 1.486 millones previstos.

Son "muchos millones" ha dicho Del Moral para que los extremeños no se hubieran dado cuenta de si están o no hechos. "A ver si no nos hemos enterado de que esta hecha la autovía entre Cáceres y Badajoz", ha ironizado, en una enumeración de actuaciones en las que ha incluido la autovía Zafra-Jerez, el tramo de la autovía autonómica Ex-A1 hasta Portugal por Monfortiño, la carretera entre Badajoz y Olivenza, o las rondas de Cáceres y Badajoz.

En su respuesta el portavoz de la Junta ha contrapuesto las actuaciones del actual gobierno con el anterior del PP, en el que el propio diputado 'popular' fue consejero con responsabilidades en este ámbito. Así, le ha recordado que hace diez años, bajo su mandato, se suspendieron los vuelos desde el aeropuerto de Badajoz.

"Con usted da gusto debatir porque la hemeroteca permite saber lo que hicieron ustedes y lo que hemos hecho los demás", le ha espetado, para posteriormente recriminarle que durante su mandato no se hiciera "absolutamente" con el tren y ahora se hayan invertido 1.700 millones de euros.

Con respecto a las carreteras, ha recordado que en dicho plan se encontraba la conversión en autovía de la carretera que une Badajoz y Cáceres, que el gobierno socialista "negoció para que la asumiera el Gobierno", de tal forma que a día de hoy ya se ha adjudicado el primer tramo por 79 millones, mientras que con los 'populares' se invirtieron "cero euros".