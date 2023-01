SES sigue negociando futuro plan sobre la exención de guardias para mayores de 55 años

Ep



El Servicio Extremeño de Salud (SES) continúa negociando en Mesa Sectorial las líneas de actuación que se plasmarán en el futuro plan de ordenación de recursos humanos, que incluirá "mejoras" retributivas y laborales para los profesionales, e incidirá en la reducción de la tasa de temporalidad para que éstos "se sientan integrantes del sistema" regional.



Así, se regulará por primera vez la posibilidad de excluir a los profesionales mayores de 55 años de hacer noches (guardias con turnos rotatorios); y seguirá trabajando en la jubilación de profesionales, que ahora se puede hacer de forma voluntaria a los 70 años "con requisitos como que tengan capacidad funcional, y sin esperar a que exista bolsa, sino que existan vacantes en esa categoría o especialidad, y en todo el Servicio Extremeño de Salud".



De este modo lo ha señalado este lunes en una comparecencia en comisión en la Asamblea de Extremadura, a petición del PP, la directora general de Recursos Humanos y Asuntos Generales del SES, María del Carmen Barroso, quien ha citado en este punto que hay en la actualidad 88 facultativos y médicos prorrogados de forma voluntaria "por la falta de cobertura y las especiales características de formación o experiencia que requiera el desempeño de la plaza".



Además, ha resaltado que este año se cobrará el "cien por cien" de la Carrera y el Desarrollo Profesional a partir de octubre, después de que ya el año pasado se iniciara este medida con el cobro del 70 por ciento de "todos los niveles reconocidos"; y ha avanzado que "pronto" verá la luz el reglamento de Atención Primaria, así como el reglamento de hospitales en el que trabaja la Administración sanitaria.



También, dentro de las seis líneas principales en las que se trabaja para el nuevo plan de ordenación recursos humanos del SES, se encuentran las alianzas estratégicas hospitalarias, que se reglamentarán en Mesa Sectorial como una fórmula organizativa que representa un marco de colaboración estable entre dos o más servicios hospitalarios que persiguen objetivos comunes, y que permitirán contar con especialistas en los hospitales periféricos.



También, como segunda línea se sitúan las plantillas horizonte y su adecuación, de tal modo que la directora general ha avanzado que se creará en el próximo mes de febrero una comisión-estudio integrada por la administración, organizaciones sindicales y expertos para dar a conocer en el plazo máximo de un año las necesidades reales según las cargas de trabajo.



Según Barroso, mientras se realiza el citado estudio de necesidades de personal aumentará el complemento de atención continuada en un 10 por ciento en un periodo de dos años.



También, entre tanto, para poder evitar las prolongaciones de jornada y cumplir trimestralmente el calendario al personal que hace turnos, se aumentarán las plantillas de los hospitales en 200 profesionales más para lograr una "mejor" organización.



Asimismo, en Primaria aumentarán las plantillas de personal en más de 300 profesionales en febrero; y en las zonas de difícil cobertura se subirá el complemento específico en un 40 por ciento en dos tramos para el profesional que continúe en la plaza.



Además, el SES seguirá ofreciendo medidas para fidelizar a profesionales que terminan el MIR, ofreciéndoles contratos "estables" y aumentando sus retribuciones en las horas de guardia tantos de festivos como de días ordinarios.



BALANCE DE LA LEGISLATURA



Asimismo, como balance de lo realizado en estos último cuatro años en materia de recursos humanos en el SES, la directora general ha destacado que en el seno de la Mesa Sectorial se ha reducido la tasa de temporalidad, y se han convocado oposiciones cada dos años.



Así, en la legislatura pasada se convocaron 3.205 plazas y en esta legislatura, aparte de terminar de fijar a los profesionales, se han convocado 2.032 plazas de la ofertas de empleo público de 2018, 2019 y 2020 y la adicional de estabilización del 2019; y ahora están convocadas --acaba de terminar el plazo de presentación de solicitudes-- 1.886 plazas provenientes de la Ley de estabilización para reducir la temporalidad.



"Tenemos 4.000 plazas que estamos resolviendo", ha incidido la directora general, que ha añadido que además está aprobada la Oferta de Empleo Público de 2021 con 570 plazas y la de 2022 con 711 plazas.



De igual modo, ha resaltado que se han creado nuevas categorías profesionales en el SES; se han "abierto las puertas" a sanitarios extracomunitarios; se han ofertado 310 plazas de formación en Extremadura este año; y en esta legislatura, también, han aumentado las plantillas orgánicas.



GRUPOS PARLAMENTARIOS



A su vez, la diputada del PSOE Catalina Paredes ha destacado la "negociación ejemplar" del SES que ha permitido la desconvocatoria de la huelga en Atención Primaria, con un acuerdo que "va a mejorar la atención de los usuarios y mejora la retribución de los facultativos".



Asimismo, ha reconocido el trabajo realizado en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud para la unificación de criterios para la estabilización de "miles" de plazas sanitarias, de tal modo que en Extremadura casi 2.000 profesionales sanitarios van a ver estabilizado su plaza.



También ha resaltado que "desde 2015 a 2022 van a superar las 8.000 plazas más en el SES", y ha defendido que esto evidencia que "no es lo mismo" si gobierna el PSOE o el PP con medidas como ésta.



Así, ha criticado que cuando gobierna la derecha "se rompe el diálogo, se congelan las bolsas de trabajo, se congela la Carrera Profesional"; y ha pedido que el PP no dé "lecciones" en materia sanitaria, cuando durante su etapa de poder en la región, por ejemplo, "cerró" puntos de atención continuada.



PP



De su lado, la diputada del PP Elena Nevado ha defendido que la Sanidad extremeña "sólo pasa por una Sanidad sin Vergeles y sin Vara", ya que "no tienen soluciones a los problemas de la sanidad extremeña, con centros de salud sin médicos, los MIR que no eligen Extremadura, y una injustificada gestión de recursos humanos para jubilaciones", ha afirmado.



Al mismo tiempo, ha advertido del "problema" de "entrada" de profesionales existente en la región, algo que a su juicio evidencia que "los jóvenes médicos requieren no sólo dinero, sino formación, especialización y un sinfín de requisitos que buscan y no encuentran en Extremadura".



La 'popular', también, ha señalado sobre las plazas de difícil cobertura que "hay problemas hasta en el área principal que es la de Badajoz"; y ha criticado que la Carrera Profesional "no" ha sido pagada aún en su totalidad para el sector sanitario en la comunidad.



Asimismo, Nevado ha destacado que el plan de ordenación de recursos humanos fue "elaborado" por el PP y "no ha sido derogado" por la Administración regional del PSOE.



CIUDADANOS



A su vez, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha afirmado que la Administración hasta el momento "no ha reconocido los problemas reales" en el SES, y aunque ha aplaudido que finalmente "se han sentado a negociar" con los médicos para evitar la huelga, ha lamentado la "falta" de profesionales sanitarios en la región y las "largas" listas de espera existentes en Extremadura.



En esta línea, ha advertido también de que la Atención Primaria está "colapsada" desde hace "años", y ha pedido que la Junta cumpla lo "prometido" a los médicos de dicho sector para evitar la huelga en la comunidad.



"Faltan profesionales para cubrir las carencias de profesionales", ha espetado Casares, quien ha pedido a la Administración regional que explique en qué zonas se ubicarán los 16 nuevos médicos de familias anunciados por la Junta, y ha reclamado aclaraciones sobre las "consultas de tarde" previstas.



De igual manera, ha reclamado mejoras laborales y en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios para que estos quieran trabajar en la región.