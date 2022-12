El PP extremeño dice que la democracia "sale fortalecida" con la decisión de TC

Ep.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha considerado que el Tribunal Constitucional con su decisión "ha defendido el estado de derecho y a los españoles", por lo que supone "un triunfo del estado de derecho", por lo que la democracia española "sale fortalecida" con esta decisión.

Y es que "el Gobierno se ha saltado todas las líneas rojas que se podía saltar, y un Estado de Derecho no puede permitir esto", ha señalado Teniente en rueda de prensa este martes sobre la decisión del TC de paralizar la tramitación en el Senado de la reforma que busca renovar este órgano.

En su intervención, Teniente ha resaltado que el PP va "a seguir defendiendo siempre la Constitución, el Estado de Derecho y a nuestras instituciones", tanto desde lo político como en el ámbito judicial, porque "son mecanismos que tienen los partidos políticos para para hacerlo".

Teniente ha considerado un "escándalo" que un grupo político, en alusión a Podemos, venga a la Asamblea de Extremadura a "desacreditar al poder judicialy acusar a los magistrados del TC, no solo de lo que ya le habían acusado antes, que es de fascistas, sino de amigotes".

A juicio de la portavoz parlamentaria del PP, "esto es una deriva muy peligrosa, para la democracia y para el Estado de Derecho", ya que según ha dicho, "Sánchez, y Vara con Sánchez, han entrado en una dinámica de desacreditar a todas las instituciones que no le dan la razón", lo cual es "peligrosísimo".

Es algo que, según ha recordado Teniente, "lo había avisado el propio Fernández Vara hace unos años, cuando no era el más fervoroso sanchista", y entonces ya dijo que "Sánchez iba a destrozar nuestro país como había destrozado su partido, y fue un visionario", ha dicho.

Cristina Teniente ha alertado de que Pedro Sánchez "criminaliza a todo el que no le acompaña en su deriva", que es "acabar con el Estado de Derecho, y no conformarse con un TC que no se ha dejado influir, y con un partido que ha reclamado garantías constitucionales, y que tiene todo el derecho a recurrir".

También ha califido de "inédito" las declaraciones de la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, apoyando a los presidentes del Congreso y del Senado ayer, que "lo que hicieron fue desacreditar y poner en cuestión al Tribunal Constitucional, que es el máximo garante del Estado de derecho y de esta democracia", ha lamentado.

"Cuarenta años de democracia y de convivencia pacífica que está saltando por los aires, por la deriva de un Gobierno plegado a las exigencias de los independentistas, de los sediciosos, de los proetarras y de los populistas", ha lamentado Teniente.

Finalmente, ha mostrado la "terrible decepción" que para el PP supone "ver a un PSOE despojado de sus principios y de sus valores y entregado con el 'sanchismo' ante todos los que quieren acabar con los principios que han inspirado nuestra democracia y nuestra convivencia pacífica", ha concluido.